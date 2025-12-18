Vladimír Polívka je poprvé tatínkem. Dcera dostala dvě jména

Zdroj z blízkosti hercova okolí pro Aplausin.cz prozradil, že se holčička jmenuje Rozálie Charlotte Polívková. Herec Vladimír Polívka o svém vztahu moc nemluví. Nedávno jen prozradil, že termín porodu má jeho partnerka na začátku ledna. Dcera tak přišla na svět o trochu dřív.
Narození vnučky potvrdila také novopečená babička. „Ale nejsem žádná babička, ale nona. Líbí se mi tohle italské označení,“ cituje Chantal Poullain Super.cz. „Mám velikou radost. A moc se mi líbí i jméno, které holčičce vybrali. Rozálie Charlotte je takové francouzské, máme je i v mojí rodině.“
Herec s přítelkyní, se kterou je čtvrtý rok, si střeží své soukromí. Novinku prozradili, když v září dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné. Nastávající maminka se pochlubila rostoucím bříškem.
O partnerce, kterou dlouho v bulváru označovali za „záhadnou“ přítelkyni Vladimíra Polívky, herec promluvil loni v Show Jana Krause. Řekl, že žije ve šťastném partnerském vztahu.
„Ano, já mám Magdičku. Je pravda, že už se na mě moji starší kamarádi i rodinní příslušníci dívají jiným pohledem, když dojde na partnerky,“ popisoval Polívka s tím, že je v podstatě usazený, i když na svatbu zatím nedošlo.
Svou lásku potkal v pivnici. „Byla překrásná a pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici, což mi přijde obrovsky romantické,“ vzpomínal tenkrát.
„Byla krásná, zároveň se o nás starala, ještě donesla pivo a u toho se usmívala. A má ráda psy a podobné věci jako já. V mnohém si rozumíme,“ popisuje Polívka. „Je o něco starší, než jsem já, což je v pořádku, a jsem šťastný a užívám si to. Ona doufám taky,“ řekl herec s tím, že ji lidé přirovnávají k jeho matce Chantal Poullain.
„Hodně lidí říká, že jsou si s maminkou podobné, což odmítám,“ zdůraznil Polívka.
27. června 2024