Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Transgender dcera Elona Muska je hvězdou kampaně na prádlo od Rihanny

Autor:
  11:40
Kromě toho, že si sama dělá reklamu na prádlo, nyní zpěvačka Rihanna ke kampani s názvem Pride přizvala i aktivisty a známé tváře. Jednou z nich je transgender dcera miliardáře Elona Muska Vivian Jenna Wilsonová (22). Nejde o její první spolupráci s RIhannou. Podílela se i na její valentýnské kampani.
Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026)

Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026) | foto: Savage X Fenty

Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026)
Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026)
Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026)
Vivian Jenna Wilsonová v Los Angeles (23. dubna 2026)
40 fotografií

Vivian Jenna Wilsonová v nejnovější kampani Savage X Fenty pózovala v úzké černé podprsence a kalhotkách s pro-queer nápisy. Outfit doplnila botami na jehlových podpatcích.

Muskova dcera, která se s otcem nestýká, se loni v březnu objevila na obálce Teen Vogue. O dva měsíce později oficiálně zahájila svou modelingovou kariéru spoluprací se značkou Wildfang. Dělala reklamu také pro značku inkluzivního spodního prádla Tomboyx.

Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026)

„Byla jsem vyděšená. Předtím jsem byla typ člověka, který se nikdy neodhaloval. I v běžném životě, když jsme sem tam šli na pláž s přáteli, jsem nenosila plavky,“ přiznala Wilsonová v rozhovoru pro Vanity Fair. „Bylo to velmi nervy drásající, ale chtěla jsem se focení zúčastnit, protože jsem chtěla mít větší sebevědomí ohledně mého těla. Cítím se v něm sebevědomě, ale chtěla jsem si to sebevědomí dokázat sama sobě, pokud to dává smysl.“

Zpověď matky nejbohatšího muže světa. Elonovi jsme říkali chodící encyklopedie

Vivian je nejstarší dcera Elona Muska a jeho bývalé manželky Justine. V 16 letech se přiznala k transgenderové identitě – a o dva roky později si legálně změnila příjmení, aby nebyla spojována s otcem. „Je mi upřímně ukradený. Opravdu. Je otravné, že si mě s ním lidé spojují. Už prostě nemám kapacitu to řešit,“ dodala.

Ve svém prvním rozhovoru s médii, který poskytla v červenci 2024 stanici NBC News, Wilsonová uvedla, že Elon Musk byl v jejím dětství nepřítomným otcem a choval se k ní krutě kvůli její femininní povaze a příslušnosti ke komunitě LGBT+.

Vivian Jenna Wilsonová v Los Angeles (20. září 2025)

Modelka se tak vyjádřila poté, co o své dceři Musk veřejně uvedl, že „není dívkou“ a označil ji za „pro něj mrtvou“. Ředitel společností SpaceX a Tesla rovněž tvrdil, že byl podvodem doveden k tomu, aby jí povolil zdravotní léčbu související s její transgenderovou identitou, když jí bylo šestnáct let. Wilsonová řekla, že Musk nebyl rozhodně podveden a že po počátečním zaváhání moc dobře věděl, co dělá, když souhlasil s její léčbou, která vyžadovala písemný souhlas rodičů.

„Hodně lidí se stále snaží překroutit to, co říkám, v něco, co jsem tím nemyslela. A hodně lidí se dokáže chovat opravdu nechutně. Zvlášť, pokud jde o mé tělo, musím do LGBT barů a různých podniků chodit v přestrojení, aby mě nikdo nepoznal,“ řekla Vivian v rozhovoru pro online magazín The Cut. „Lidé mi vyprávějí úplně nejodpornější, vyšinuté věci, popisují do detailů, co by se mnou dělali. Je mi z toho zle. Nepište prosím lidem na internetu, na kolik způsobů byste s nimi šu*ali,“ uvedla.

savagexfenty

Every piece holds a little bit of someone’s story‼️

28. května 2026 v 20:00, příspěvek archivován: 1. června 2026 v 10:10
oblíbit odpovědět uložit

V rozhovoru také prozradila, že plánuje návrat na vysokou školu, kde by se ráda dál věnovala studiu cizích jazyků. K tomu však poznamenala, že vysoká škola je drahá. „Lidi si myslí, že mám hodně peněz. Žádné stovky tisíc dolarů k dispozici ale nemám,“ dodala Vivian, která se narodila jako Xavier Alexander Musk.

Snaží se být finančně nezávislá a z ekonomických důvodů proto žila v jednom bytě se třemi spolubydlícími. „Nemám touhu být superbohatá. Mám peníze na jídlo. Mám přátele, střechu nad hlavou a nějaký občasný příjem – což je fajn. A je to vlastně mnohem víc, než může říct většina mých vrstevníků žijících v Los Angeles,“ vysvětlila.

Je to komunistka s vymytým mozkem, řekl Elon Musk o transgender dceři

Svou transgender proměnu, o které promluvila otevřeně poprvé v roce 2020, rozebírala v březnu 2025 v rozhovoru pro magazín Teen Vogue. Rodiče prý na její požadavky reagovali dost odlišně. „Máma projevila solidaritu a podpořila mě, samotné jí to už tou dobou bylo jasné, že jsem uvnitř žena. Když jsem jí to řekla, asi třicet sekund předstírala, že je trochu překvapená. A pak řekla jen: ‚Jo, zlato, jasně‘.“

Otec Vivian, miliardář, vizionář a politický aktivista Elon Musk, se prý zachoval úplně obráceně. „Především jsme se tou dobou už několik měsíců vůbec nevídali, protože neměl zájem,“ popsala. „A já potřebovala rodičovský souhlas, abych mohla dostat blokátory testosteronu a bylo mi umožněno podstoupit hormonální terapii.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu

Kristýna Anna Škodová v zákulisí focení pro Playboy

Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem...

„Bože, ta je krásná!“ Alice Bendová ukázala dceru, chválí ji Šlégrová i Decastelo

Herečka Alice Bendová se na Instagramu pochlubila dcerou Alicí, která oslavila...

Herečka Alice Bendová (52) udělala výjimku a na sociálních sítích se pochlubila svou šestnáctiletou dcerou Alicí. Fanoušci okamžitě zaplavili komentáře chválou a řeší jediné, zda je dcera více...

Nejlepší sex jsem měla s Kennedym, prozradila Madonna. Byla tenkrát zadaná

Zpěvačka Madonna

Madonna (67) v novém propagačním videu k albu Confessions II zavzpomínala na své bývalé partnery a prozradila, koho považuje za nejlepšího milence svého života. Zpěvačka však stanovila jednu podmínku...

1. června 2026  10:35

Dua Lipa se vdala. Jedna svatba jí nestačí, další veselku chystá v Itálii

Callum Turner a Dua Lipa v Los Angeles (15. března 2026)

Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka Dua Lipa a herec Callum Turner jsou oficiálně manželé. Před velkou svatební oslavou v Itálii uzavřeli sňatek v Londýně na radnici Old Marylebone. Ano si řekli v...

1. června 2026  9:17

Kdo byli osudoví muži Marilyn Monroe: osm slavných lásek hollywoodské legendy

Tony Curtis zazářil v komedii Někdo to rád horké po boku Marilyn Monroe....

Za svou kariéru natočila zhruba tři desítky filmů a stala se jednou z největších ikon Hollywoodu. Vedle hereckých výkonů ale média fascinoval i její bouřlivý osobní život. Marilyn Monroe, od jejíž...

1. června 2026

Manžel a švagrová se baví, zatímco Milan Peroutka plní jejich úkoly

Dominik Roubínek a Milan Peroutka (Praha, 18. srpna 2023)

Už to budou tři roky, co si Milan Peroutka se svým partnerem Dominikem Roubínkem řekli ano. Výročí letos oslaví originálně – v Japonsku. „Pojedeme tam na delší dobu, tak se moc těším,“ říká zpěvák....

1. června 2026

Přišla na můj koncert a převyšovala ty děti, říká Pokáč o seznámení s manželkou

Pokáč v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Jan Pokorný alias Pokáč (35) promluvil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o tom, jak se seznámil se svou manželkou Eliškou, jak ji požádal o ruku i co říkají jejich děti na jeho tvorbu. Objasnil také to,...

1. června 2026

Sirotčinec, marné vztahy a závislost mezi leskem slávy. (Ne)známá Marilyn Monroe

Premium
Nejslavnější roli sehrála Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959).

Sexsymbol století, hysterická blondýna nebo citlivá a chytrá dívka? Nejde vybrat jen jednu tvář Marilyn Monroe, na každé z těchto charakteristik je kus pravdy. I když od narození bohyně filmu...

31. května 2026

S manželem je díky hudbě. Spolupráci se mnou si zařídil, líčí Markéta Poulíčková

Premium
Markéta Poulíčková

Markéta Poulíčková je vyhledávanou studiovou zpěvačkou, také se věnuje psaní autorských písní a na svém kontě má několik sólových alb. V soukromí je vdaná paní, na svatbě s bubeníkem kapely O5 a...

31. května 2026

Byla jako agentka KGB. Adriana Sklenaříková vyhrála ve Francii show Zrádci

Adriana Sklenaříková v Cannes (20. května 2026)

Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková slaví ve Francii nečekaný úspěch. V populární reality show Les Traîtres, francouzské verzi Zrádců, dokázala utajit svou roli až do samotného finále a...

31. května 2026  13:38

Děti jsem neměla kvůli rakovině, říká Kylie Minogue. Podruhé nemoc zatajila

Kylie Minogue, únor 2026

Zpěvačka Kylie Minogue je oficiálně nejprodávanější australskou umělkyní všech dob. V novém dokumentu na Netflixu hovoří o svém soukromí včetně toho, proč před lety veřejnosti zatajila svou diagnózu.

31. května 2026  11:01

Lubomír Brabec se v 73 letech opět oženil. Své ano řekl během koncertu v kostele

Ivana Urválková a Lubomír Brabec se vzali 30. května 2026 v kostele Nanebevzetí...

Kytarový virtuos Lubomír Brabec (73) se oženil se svou dlouholetou partnerkou Ivanou Urválkovou (60). O radostnou událost se muzikant podělil s fanoušky, svou lásku si vzal přímo během svého...

31. května 2026

Po otravě jídlem jsem zkolabovala v poušti, popsala herečka Petra Nesvačilová

V poslední době dostává role rázných, trošku hlučných žen. Hodí se k ní....

Natáčení filmu v americkém Utahu se pro Petru Nesvačilovou (40) proměnilo v nepříjemný boj o zdraví. Herečka popsala chvíle, kdy ji během pobytu v poušti skolila otrava jídlem. Její stav byl natolik...

31. května 2026  8:49

Ztratila jsem argumenty, proč neříct ano, říká o třetí svatbě zpěvačka Lucie Bílá

Lucie Bílá

Lucie Bílá (60) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o životním štěstí, manželství i lidech, které si dnes pouští do života. Přiznala, proč po letech kývla na svatbu s o sedmnáct let mladším...

31. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.