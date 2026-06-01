Transgender dcera Elona Muska je hvězdou kampaně na prádlo od Rihanny

Vivian Jenna Wilsonová v nejnovější kampani Savage X Fenty pózovala v úzké černé podprsence a kalhotkách s pro-queer nápisy. Outfit doplnila botami na jehlových podpatcích.
Muskova dcera, která se s otcem nestýká, se loni v březnu objevila na obálce Teen Vogue. O dva měsíce později oficiálně zahájila svou modelingovou kariéru spoluprací se značkou Wildfang. Dělala reklamu také pro značku inkluzivního spodního prádla Tomboyx.
„Byla jsem vyděšená. Předtím jsem byla typ člověka, který se nikdy neodhaloval. I v běžném životě, když jsme sem tam šli na pláž s přáteli, jsem nenosila plavky,“ přiznala Wilsonová v rozhovoru pro Vanity Fair. „Bylo to velmi nervy drásající, ale chtěla jsem se focení zúčastnit, protože jsem chtěla mít větší sebevědomí ohledně mého těla. Cítím se v něm sebevědomě, ale chtěla jsem si to sebevědomí dokázat sama sobě, pokud to dává smysl.“
|
Zpověď matky nejbohatšího muže světa. Elonovi jsme říkali chodící encyklopedie
Vivian je nejstarší dcera Elona Muska a jeho bývalé manželky Justine. V 16 letech se přiznala k transgenderové identitě – a o dva roky později si legálně změnila příjmení, aby nebyla spojována s otcem. „Je mi upřímně ukradený. Opravdu. Je otravné, že si mě s ním lidé spojují. Už prostě nemám kapacitu to řešit,“ dodala.
Ve svém prvním rozhovoru s médii, který poskytla v červenci 2024 stanici NBC News, Wilsonová uvedla, že Elon Musk byl v jejím dětství nepřítomným otcem a choval se k ní krutě kvůli její femininní povaze a příslušnosti ke komunitě LGBT+.
Modelka se tak vyjádřila poté, co o své dceři Musk veřejně uvedl, že „není dívkou“ a označil ji za „pro něj mrtvou“. Ředitel společností SpaceX a Tesla rovněž tvrdil, že byl podvodem doveden k tomu, aby jí povolil zdravotní léčbu související s její transgenderovou identitou, když jí bylo šestnáct let. Wilsonová řekla, že Musk nebyl rozhodně podveden a že po počátečním zaváhání moc dobře věděl, co dělá, když souhlasil s její léčbou, která vyžadovala písemný souhlas rodičů.
„Hodně lidí se stále snaží překroutit to, co říkám, v něco, co jsem tím nemyslela. A hodně lidí se dokáže chovat opravdu nechutně. Zvlášť, pokud jde o mé tělo, musím do LGBT barů a různých podniků chodit v přestrojení, aby mě nikdo nepoznal,“ řekla Vivian v rozhovoru pro online magazín The Cut. „Lidé mi vyprávějí úplně nejodpornější, vyšinuté věci, popisují do detailů, co by se mnou dělali. Je mi z toho zle. Nepište prosím lidem na internetu, na kolik způsobů byste s nimi šu*ali,“ uvedla.
V rozhovoru také prozradila, že plánuje návrat na vysokou školu, kde by se ráda dál věnovala studiu cizích jazyků. K tomu však poznamenala, že vysoká škola je drahá. „Lidi si myslí, že mám hodně peněz. Žádné stovky tisíc dolarů k dispozici ale nemám,“ dodala Vivian, která se narodila jako Xavier Alexander Musk.
Snaží se být finančně nezávislá a z ekonomických důvodů proto žila v jednom bytě se třemi spolubydlícími. „Nemám touhu být superbohatá. Mám peníze na jídlo. Mám přátele, střechu nad hlavou a nějaký občasný příjem – což je fajn. A je to vlastně mnohem víc, než může říct většina mých vrstevníků žijících v Los Angeles,“ vysvětlila.
|
Je to komunistka s vymytým mozkem, řekl Elon Musk o transgender dceři
Svou transgender proměnu, o které promluvila otevřeně poprvé v roce 2020, rozebírala v březnu 2025 v rozhovoru pro magazín Teen Vogue. Rodiče prý na její požadavky reagovali dost odlišně. „Máma projevila solidaritu a podpořila mě, samotné jí to už tou dobou bylo jasné, že jsem uvnitř žena. Když jsem jí to řekla, asi třicet sekund předstírala, že je trochu překvapená. A pak řekla jen: ‚Jo, zlato, jasně‘.“
Otec Vivian, miliardář, vizionář a politický aktivista Elon Musk, se prý zachoval úplně obráceně. „Především jsme se tou dobou už několik měsíců vůbec nevídali, protože neměl zájem,“ popsala. „A já potřebovala rodičovský souhlas, abych mohla dostat blokátory testosteronu a bylo mi umožněno podstoupit hormonální terapii.“