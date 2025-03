Vittoria Ceretti v rozhovoru pro francouzskou mutaci magazínu Vogue prozradila, že se s Leonardem DiCapriem, který je o 23 let starší, poprvé setkala v Miláně. V té době jí už bylo 25 let. Láska mezi nimi byla podle modelky natolik silná, že se vyhnuli jakékoli žárlivosti.

„Je to něco, co se člověk naučí. Pokud je to, co prožíváte, skutečné, pokud víte, že se milujete, pak není důvod se obávat. Protože láska chrání a dodává jistotu,“ prohlásila.

Leonardo DiCaprio a Vittoria Ceretti v New Yorku (22. října 2024)

Modelka také prozradila, že je fanynkou DiCapriova kultovního filmu Titanic z roku 1997. Film měl premiéru ještě před jejím narozením. „Kdo to neviděl? Nebo se mu to nelíbilo? Je to legendární film...,“ řekla.

Ceretti se také svěřila, že má s hercovou rodinou blízké pouto, zejména s jeho matkou Irmelin Indenbirkenovou. „Před časem jsem si s maminkou mého přítele prohlížela fotky z dětství a všimly jsme si, že pokaždé, když jsem se převlékla, byla to čarodějnice, králíček nebo klaun! A nikdy jsem si nehrála s Barbie,“ vyprávěla s tím, že v dětství trávila hodiny sama ve svém pokoji s autíčky svého bratra. „A psala jsem si spoustu deníků.“

Vittoria Ceretti (25. února 2025)

Vittoria Ceretti v modelingu působí přes deset let a říká, že se cítí starší, než je ve skutečnosti. Někdy dokonce zapomíná, že jí je teprve šestadvacet let. Modelka má za sebou již jedno manželství. V letech 2020 až 2023 byla vdaná za DJ Mattea Milleriho, který je spoluzakladatelem labelu Afterlife Records.

Leonardo DiCaprio v minulosti chodil například s modelkami Camilou Morrone, Gisele Bündchenovou, Bar Refaeli nebo Ninou Agdalovou. Údajně měl románek i s Gigi Hadidovou.