Premiér, princ i finančník. Giuffreová v pamětech odhaluje zneužívání Epsteinem

Giuffreová mladšího bratra britského krále Karla III. už dříve obvinila, že s ní několikrát měl vynucený pohlavní styk, když byla nezletilá. Žena rovněž píše o brutálním znásilnění známým premiérem, upozorňují média.
Paměti s názvem Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (Dívka nikoho: Paměti o přežití zneužívání a boji za spravedlnost) Giuffreové pomohla napsat americká spisovatelka a novinářka Amy Wallaceová během čtyř let. „Chtěla, aby veškeré její utrpení k něčemu bylo,“ píše podle serveru Independent Wallaceová na začátku knihy. Giuffreová letos v dubnu ve věku 41 let spáchala sebevraždu.
Princ Andrew se minulý týden v souvislosti s obviněním ze sexuálního násilí vzdal titulu vévody z Yorku. Pětašedesátiletý Andrew nicméně obvinění Giuffreové odmítá. Druhý syn královny Alžběty II. bude ale nadále používat titul princ, na který má právo od narození. Giuffreová na něj podala v roce 2021 žalobu. Princ se soudu vyhnul tím, že ženě zaplatil odškodné ve výši několika milionů dolarů.
Giuffreová v pamětech popisuje, jak ji s princem Andrewem seznámila Epsteinova přítelkyně Ghislaine Maxwellová v Londýně v roce 2001. Giuffreové tehdy bylo 17 let. „Bude to výjimečný den, řekla. Stejně jako Popelka se setkám s krásným princem!“ popisuje žena v knize, jak jí Maxwellová setkání podala. Tehdy 41letý princ Andrew uhodl věk dívky s tím, že jeho dcery byly jen o něco mladší.
„Až přijdeme domů, uděláš pro něj to samé, co děláš pro Jeffreyho,“ řekla dívce podle pamětí Maxwellová po večeři a návštěvě nočního klubu s Andrewem. Po návratu do domu Maxwellové měl princ podle knihy s nezletilou Giuffreovou pohlavní styk. „Byl docela přátelský, ale přesto si sex se mnou nárokoval, jako by to bylo jeho vrozené právo,“ popisuje žena.
Giuffreovou s Epsteinem seznámila právě Maxwellová pod záminkou, že pro něj bude dívka pracovat jako profesionální masérka. Místo toho ji podle Giuffreové Epstein za pomoci Maxwellové jako jednu z mnoha dívek opakovaně znásilňoval a nutil k pohlavnímu styku s vícero vlivnými muži. Maxwellová si odpykává 20letý trest za sexuální vykořisťování. Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů.
Žena v pamětech Epsteina nazvala mistrným manipulátorem, píše web stanice BBC News. Podle stanice NBC News v knize vzpomíná, že jí Epstein ukázal fotografii jejího mladšího bratra, který tehdy chodil na základní školu, a řekl jí, aby mlčela o „tom, co se děje v tomto domě“.
V jedné z pasáží pamětí Giuffreová popisuje, jak ji brutálně zbil a znásilnil známý premiér, kterého však v knize nejmenuje, píše server New York Post. Muž ji prý nutil, aby ho prosila o život. „Opakovaně mě škrtil, dokud jsem neztratila vědomí, a dělalo mu dobře, že se bojím o život. Hrozné bylo, že premiér se smál, když mi ubližoval, a ještě více ho vzrušovalo, když jsem ho prosila, aby přestal,“ popisuje Giuffreová. Epstein jí následně řekl, že je to součástí její práce, píše žena.
Incident spustil její snahu vymanit se z Epsteinova vlivu. Přestala pro Epsteina rekrutovat další dívky, k čemuž ji podle ní finančník předtím nutil. Svůj útěk ze spárů Epsteina a Maxwellové začala plánovat poté, co ji pár požádal, aby jim porodila dítě a vzdala se práv na něj, píše New York Post s odvoláním na paměti. Dívka se bála, že by se z dítěte stala další oběť sexuálního vykořisťování.
Deník The Washington Post knihu označil za zdrcující. Podle listu obsahuje obvinění ze sexuálního zneužívání nejen vůči vlivným mužům, ale také vůči otci Giuffreové. Zneužívání otcem podle ní začalo, když jí bylo sedm let. Žena v knize podle NBC News rovněž naznačuje, že její otec od Epsteina přijímal finanční dary výměnou za mlčenlivost. Otec Giuffreové obvinění odmítá.
30. července 2025