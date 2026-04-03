U vědění Viki nic nediskriminuje, nasává cokoli, říká o Belladoně manžel

Viktorie Mertová nejen o Belladoně a IQ
KDY SE BELLADONNA ZASTYDĚLA
Hodně dlouho mi leželo v hlavě, že jsem zařadila kontrabas do smyčcového kvarteta. Protože jsem z hudební rodiny, doma se mi docela smáli. Ve vážné hudbě, výtvarném umění a sportu mám mezery. Někdy, když se na své díly zpětně podívám, sama sebe překvapím některými grimasami. Naše dcera mě v tom skvěle paroduje.
Viktorie Mertová
V pořadu Na lovu chtěla soutěžit, ale na castingu natolik ohromila svými znalostmi, že se stala jedním z lovců. Vystupuje jako Belladonna. Vystudovala politologii a teritoriální studia na Karlově univerzitě, kde přednáší dějiny USA. Zároveň pracuje ve státní správě. Jejími rodiči jsou herečka a zpěvačka Zora Jandová a hudebník Zdenek Merta.
CO HRAJEME DOMA
Milujeme deskové hry. Když jsme za covidu bydleli u našich, bavili jsme se tak pořád. Při společenské hře, kde bylo smyslem pojmenovat znaky z hudební terminologie, jsme Jirku občas trochu šikanovali.
(Jiří: Hudba jde úplně mimo mě.) ‚
Teď u nás frčí Prší. Každý den jedeme několik partií, přičemž dcera už nás dokáže hravě porazit.
JAK JSME SE SEZNÁMILI
Jirka mě okouzlil divadlem. Zhlédla jsem hru Teritoriálního tyjátru a byla tak dobrá, že jsem za ním přišla v průběhu párty jemně posílená alkoholem a řekla mu, že jsem do něj platonicky zamilovaná, protože píše dobré hry. A pak jsme šli na rande.
V ČEM JE JIŘÍ LEPŠÍ
Nemá problém vymyslet vtip, což se hodně projevuje v jeho hrách. Trvají třeba hodinu a vtip střídá vtip. Nepředstavitelné, že bych něco takového dokázala. Ostatně stejně jako psaní fiktivních příběhů. Napsat vtipný příběh je pro mě nedosažitelná meta.
KOLIK MÁM IQ
Test jsem dostala jako dárek od Jirky, když jsem se stala lovkyní, abych prý měla papír na to, že jsem chytrá. Výsledek už si snad ani nepamatuju, ale nebyl to nějaký super nadprůměr. Jednou mi někdo vysvětloval, že nemá smysl měřit IQ u dospělých, protože testy jsou kalibrované na děti.
PROČ JSEM BĚHALA PO PAŘÍŽI
Na podzim vystupoval náš soubor v Paříži s představením, které se odehrává 17. listopadu 1989, a byť to zní zvláštně, vystupuje tam i Božena Němcová. V mém podání. Jenže já kostým zapomněla doma, a tak jsem musela do obchodů.
(Jiří: Viki si pak ty věci zařadila do běžné garderoby.)
Jsme zvědaví, co nás ještě čeká. Už Jiráskův Hronov před lety jsme považovali za vrchol.
CO MĚ MRZÍ
Že nikdy nebudu vědět všechno. Tolik bych si přála pojmout všechny informace. Ale ani Vševěd neví všechno.
(Jiří: U vědění Viki nic nediskriminuje, nasává cokoli.)
Na internetu se začtu do článku a pak se přes různé odkazy dostávám pořád dál, mnohdy k úplně jiným tématům. Tímhle trávím strašně moc času. Včera mě tohle brouzdání zavedlo až k sexuálnímu životu lemurů.
Jiří Volák o přiženění do umělecké rodiny
JÁ A SOUTĚŽ NA LOVU
Když jsem se dozvěděl, že se Viki stane lovkyní, hned jsem se přihlásil, protože potom už bych jako rodinný příslušník nemohl. Nepostoupit do finále, když proti vám stane Vševěd, prý není ostuda, ale přesto mě to docela zabolelo. Hlavně tam po vyřazení sedět a poslouchat finálové otázky, na které jsem zrovna znal správnou odpověď. Teď nesmím v televizi minout žádný díl s Viki.
KDO JÍ PŘEZDÍVAL VIKI ONO
Náš Teritoriální tyjátr se vždycky nesl v cimrmanovském duchu, takže ženských rolí nebylo úplně nazbyt. Když jsem Viki do spolku přivedl, jeden z herců ji překřtil na Viki Ono podle Yoko Ono v domnění, že soubor nemůže přežít, když já mám evidentně lepší věci na práci. Jak se mýlil! Viki dnes pomáhá držet divadlo pohromadě.
Jiří Volák
S Viktorií se poznali na vysoké škole, kde rovněž absolvoval obor teritoriální studia. Poté zamířil do státní správy, odkud se vydal do reklamní agentury. Je principálem amatérského divadelního souboru Teritoriální tyjátr, který spoluzaložil na univerzitě a ve kterém hraje i Viktorie. Mají spolu sedmiletou Magdalénu.
ČEHO SE ZBYTEČNĚ BÁLA
Viki se dlouho podceňovala u veřejného vystupování. Když to vezmu z hlediska divadelního souboru, role zvládá s bravurou. Proto mě nepřekvapilo, jak skvěle si vede jako lovkyně i v komunikaci s novináři.
NA CO NADÁVÁM
Tu a tam utrousím poznámku na množství aut v centru Prahy. Město se jim přizpůsobuje na úkor pěších nebo kol. Tuším, co řekne Viki.
(Viktorie: Vždyť taky jezdíš víc autem než na kole.)
Ale do práce jezdím na kole.
(Viktorie: Myslíš těch pár minut?)
Nemůžu za to, že mám práci tak blízko.
PO KOM JE NAŠE MAGDALÉNA
Je unikátní mix nás obou. Jsme s Viki dost rozdílní. Překvapilo nás, jak je možné naše vlastnosti spojit.
(Viktorie: Zatímco já jsem velmi dobře organizovaná, Jirka je... o poznání míň dobře organizovaný. Mája dbá na pravidla, ale po tatínkovi je rozlítaná.)
MOJE NADŠENÍ PRO DIVADLO
Počátky spatřuju už na základce, kde jsem měl puzení napsat a zrežírovat pro naši třídu besídku. Jen mi nedocházelo, co je z mojí hlavy a co jsou myšlenky, které jsem někde zaznamenal. A tak jsem zkopíroval besídku třídy sousední. Na střední jsem vstoupil do dramatického souboru, což bylo nesmírně podnětné. Na vysoké jsme s kamarády usoudili, že divadlo by mohlo být skvělý způsob, jak dělat něco zajímavého.
PŘIŽENĚNÍ DO UMĚLECKÉ RODINY
Znovu musím zmínit slovo podnětné. Ano, mohl bych trpět syndromem méněcennosti, ale nic takového. Profíci z oboru z Vikiny rodiny už nějaké kusy Teritoriálního tyjátru zhlédli a našimi hrami, ve kterých bereme historii hodně s nadsázkou, se dobře bavili.
(Viktorie: Myslím, že připojením k divadlu jsem rodiče hodně překvapila.)
28. března 2024