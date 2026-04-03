U vědění Viki nic nediskriminuje, nasává cokoli, říká o Belladoně manžel

Monika Gordíková
Poznali se na vysoké škole a pracují spolu v amatérském divadelním souboru Teritoriální tyjátr. Viktorie Mertová (35), alias Belladona z pořadů Na lovu a Superlov, a její manžel, kreativní specialista Jiří Volák (36) Magazínu DNES prozradili nejen to, jaký mají vztah k divadlu.
Viktorie Mertová a její manžel Jiří Volák | foto: Anna Kristová, MAFRA

Viktorie Mertová nejen o Belladoně a IQ

KDY SE BELLADONNA ZASTYDĚLA
Hodně dlouho mi leželo v hlavě, že jsem zařadila kontrabas do smyčcového kvarteta. Protože jsem z hudební rodiny, doma se mi docela smáli. Ve vážné hudbě, výtvarném umění a sportu mám mezery. Někdy, když se na své díly zpětně podívám, sama sebe překvapím některými grimasami. Naše dcera mě v tom skvěle paroduje.

Viktorie Mertová

Viktorie Mertová v zákulisí pořadu Na lovu

V pořadu Na lovu chtěla soutěžit, ale na castingu natolik ohromila svými znalostmi, že se stala jedním z lovců. Vystupuje jako Belladonna. Vystudovala politologii a teritoriální studia na Karlově univerzitě, kde přednáší dějiny USA. Zároveň pracuje ve státní správě. Jejími rodiči jsou herečka a zpěvačka Zora Jandová a hudebník Zdenek Merta.

CO HRAJEME DOMA
Milujeme deskové hry. Když jsme za covidu bydleli u našich, bavili jsme se tak pořád. Při společenské hře, kde bylo smyslem pojmenovat znaky z hudební terminologie, jsme Jirku občas trochu šikanovali.
(Jiří: Hudba jde úplně mimo mě.) ‚
Teď u nás frčí Prší. Každý den jedeme několik partií, přičemž dcera už nás dokáže hravě porazit.

JAK JSME SE SEZNÁMILI
Jirka mě okouzlil divadlem. Zhlédla jsem hru Teritoriálního tyjátru a byla tak dobrá, že jsem za ním přišla v průběhu párty jemně posílená alkoholem a řekla mu, že jsem do něj platonicky zamilovaná, protože píše dobré hry. A pak jsme šli na rande.

V ČEM JE JIŘÍ LEPŠÍ
Nemá problém vymyslet vtip, což se hodně projevuje v jeho hrách. Trvají třeba hodinu a vtip střídá vtip. Nepředstavitelné, že bych něco takového dokázala. Ostatně stejně jako psaní fiktivních příběhů. Napsat vtipný příběh je pro mě nedosažitelná meta.

KOLIK MÁM IQ
Test jsem dostala jako dárek od Jirky, když jsem se stala lovkyní, abych prý měla papír na to, že jsem chytrá. Výsledek už si snad ani nepamatuju, ale nebyl to nějaký super nadprůměr. Jednou mi někdo vysvětloval, že nemá smysl měřit IQ u dospělých, protože testy jsou kalibrované na děti.

PROČ JSEM BĚHALA PO PAŘÍŽI
Na podzim vystupoval náš soubor v Paříži s představením, které se odehrává 17. listopadu 1989, a byť to zní zvláštně, vystupuje tam i Božena Němcová. V mém podání. Jenže já kostým zapomněla doma, a tak jsem musela do obchodů.
(Jiří: Viki si pak ty věci zařadila do běžné garderoby.)
Jsme zvědaví, co nás ještě čeká. Už Jiráskův Hronov před lety jsme považovali za vrchol.

CO MĚ MRZÍ
Že nikdy nebudu vědět všechno. Tolik bych si přála pojmout všechny informace. Ale ani Vševěd neví všechno.
(Jiří: U vědění Viki nic nediskriminuje, nasává cokoli.)
Na internetu se začtu do článku a pak se přes různé odkazy dostávám pořád dál, mnohdy k úplně jiným tématům. Tímhle trávím strašně moc času. Včera mě tohle brouzdání zavedlo až k sexuálnímu životu lemurů.

Jiří Volák o přiženění do umělecké rodiny

JÁ A SOUTĚŽ NA LOVU
Když jsem se dozvěděl, že se Viki stane lovkyní, hned jsem se přihlásil, protože potom už bych jako rodinný příslušník nemohl. Nepostoupit do finále, když proti vám stane Vševěd, prý není ostuda, ale přesto mě to docela zabolelo. Hlavně tam po vyřazení sedět a poslouchat finálové otázky, na které jsem zrovna znal správnou odpověď. Teď nesmím v televizi minout žádný díl s Viki.

KDO JÍ PŘEZDÍVAL VIKI ONO
Náš Teritoriální tyjátr se vždycky nesl v cimrmanovském duchu, takže ženských rolí nebylo úplně nazbyt. Když jsem Viki do spolku přivedl, jeden z herců ji překřtil na Viki Ono podle Yoko Ono v domnění, že soubor nemůže přežít, když já mám evidentně lepší věci na práci. Jak se mýlil! Viki dnes pomáhá držet divadlo pohromadě.

Jiří Volák

Jiří Volák s manželkou

S Viktorií se poznali na vysoké škole, kde rovněž absolvoval obor teritoriální studia. Poté zamířil do státní správy, odkud se vydal do reklamní agentury. Je principálem amatérského divadelního souboru Teritoriální tyjátr, který spoluzaložil na univerzitě a ve kterém hraje i Viktorie. Mají spolu sedmiletou Magdalénu.

ČEHO SE ZBYTEČNĚ BÁLA
Viki se dlouho podceňovala u veřejného vystupování. Když to vezmu z hlediska divadelního souboru, role zvládá s bravurou. Proto mě nepřekvapilo, jak skvěle si vede jako lovkyně i v komunikaci s novináři.

NA CO NADÁVÁM
Tu a tam utrousím poznámku na množství aut v centru Prahy. Město se jim přizpůsobuje na úkor pěších nebo kol. Tuším, co řekne Viki.
(Viktorie: Vždyť taky jezdíš víc autem než na kole.)
Ale do práce jezdím na kole.
(Viktorie: Myslíš těch pár minut?)
Nemůžu za to, že mám práci tak blízko.

PO KOM JE NAŠE MAGDALÉNA
Je unikátní mix nás obou. Jsme s Viki dost rozdílní. Překvapilo nás, jak je možné naše vlastnosti spojit.
(Viktorie: Zatímco já jsem velmi dobře organizovaná, Jirka je... o poznání míň dobře organizovaný. Mája dbá na pravidla, ale po tatínkovi je rozlítaná.)

MOJE NADŠENÍ PRO DIVADLO
Počátky spatřuju už na základce, kde jsem měl puzení napsat a zrežírovat pro naši třídu besídku. Jen mi nedocházelo, co je z mojí hlavy a co jsou myšlenky, které jsem někde zaznamenal. A tak jsem zkopíroval besídku třídy sousední. Na střední jsem vstoupil do dramatického souboru, což bylo nesmírně podnětné. Na vysoké jsme s kamarády usoudili, že divadlo by mohlo být skvělý způsob, jak dělat něco zajímavého.

PŘIŽENĚNÍ DO UMĚLECKÉ RODINY
Znovu musím zmínit slovo podnětné. Ano, mohl bych trpět syndromem méněcennosti, ale nic takového. Profíci z oboru z Vikiny rodiny už nějaké kusy Teritoriálního tyjátru zhlédli a našimi hrami, ve kterých bereme historii hodně s nadsázkou, se dobře bavili.
(Viktorie: Myslím, že připojením k divadlu jsem rodiče hodně překvapila.)

28. března 2024

Speciál Na lovu

Už se nebojím, že řeknu hloupost, říká Kvízová dáma z pořadu Na lovu

Dagmar Jandová, známá jako Kvízová dáma ve vědomostním pořadu Na lovu.

Elegantní a usměvavá, přitom neúprosná v televizních soutěžích. Dagmar Jandová, známá jako Kvízová...

Na lovu má nového lovce. Doktor Vševěd byl můj vzor, říká Bandita

Libor Šimůnek alias Bandita v pořadu Na lovu (2024)

VIDEO Byl hráčem a docela se mu dařilo. Nyní se učitel Libor Šimůnek (27) stává novou posilou lovců v...

Lidi mě pořád z něčeho zkouší, říká Viktorie Mertová alias Belladonna

Viktorie Mertová

VIDEO Ráno, na které bude ještě dlouho vzpomínat, zažila nedávno Viktorie Mertová, známá z nováckého...

Gympl jsem končil na čtyřkách, učení mě nebavilo, vzpomíná lovec Kalkulátor

Jakub Kvášovský

Matador televizních soutěží Riskuj či Chcete být milionářem se nyní objevuje na pomyslné druhé...

I vysokoškolák může být blbý, říká obávaný lovec z Novy Doktor Vševěd

Na úspěchu televizní soutěže Na lovu má velký podíl. Diváci žasnou nad jeho...

Na úspěchu televizní soutěže Na lovu má Jiří Martínek velký podíl. Diváci žasnou nad jeho...

Nejčtenější

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ukradni co nejvíc rekvizit z Harryho Pottera, radí původní Draco Malfoy svému nástupci

Tom Felton a Lox Pratt

Britský herec Tom Felton, který ztvárnil roli Draca Malfoye ve filmové adaptaci knih o Harrym Potterovi, potvrdil, že se pokusil kontaktovat svého nástupce v chystaném seriálu. Kromě svého...

14. dubna 2026  9:20

Nebudu kupovat zajíce v pytli. Sebevědomá Aneta hledá v Naked Attraction hřebce

Aneta v Naked Attraction

Temperamentní dračice Aneta (38) přišla do Naked Attraction Česko & Slovensko s jasným cílem – najít muže, který s ní zvládne držet tempo. Sebevědomá moderátorka z Brna o sobě říká, že má na ženu...

14. dubna 2026

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

14. dubna 2026

Vyžehlené obličeje po plastikách. Hvězdy Charlieho andílků se sešly po 50 letech

Kate Jacksonová, Jaclyn Smithová a Cheryl Laddová v Los Angeles na 50. výročí...

U příležitosti 50. výročí Charlieho andílků se v Los Angeles sešly hvězdy seriálu. Publikum v Dolby Theatre v Hollywoodu přivítalo Kate Jacksonovou, Jaclyn Smithovou a Cheryl Laddovou potleskem ve...

13. dubna 2026  14:49

Uvědomila si, že je na dně. Britney Spears dobrovolně nastoupila do léčebny

Britney Spears (červen 2024)

Britney Spears (44) se po březnovém zatčení za řízení pod vlivem drog a alkoholu rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Dobrovolně nastoupila do léčebného zařízení. K tomuto kroku ji přiměly dlouhodobé...

13. dubna 2026  12:26

Móda z divadelních cen: sexy Elizabeth Hurley se pochlubila synem i přítelem

Móda na Olivier Awards v Londýně (12. dubna 2026)

Udílení Olivier Awards si v londýnské Royal Albert Hall nenechala ujít spousta známých tváří. Elizabeth Hurley fotografům zapózovala se synem Damianem i partnerem Billym Rayem Cyrusem. Podívejte se,...

13. dubna 2026  12:25

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy sledovat nové díly

Survivor 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo...

13. dubna 2026  12:10

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

13. dubna 2026  10:32

Hvězda Harryho Pottera čeká druhé dítě. Novinku oznámila intimním momentem

Bonnie Wrightová (2016)

Britská herečka Bonnie Wrightová (35), známá především jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, oznámila radostnou novinku. Čeká druhé dítě. Fanouškům to prozradila prostřednictvím...

13. dubna 2026  10:20

Podivné vedlejší účinky botoxu. Kudrowová z Přátel se ho kvůli nim zřekla nadobro

Lisa Kudrowová v Los Angeles na premiéře třetí řady seriálu Návrat na výsluní...

Herečka Lisa Kudrowová končí s botoxem. Dvaašedesátiletá hvězda Přátel sice proceduru poprvé podstoupila až před dvěma lety, uvedla však, že se u ní po injekcích proti vráskám objevil nepříjemný...

13. dubna 2026  9:25

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Farna to s právy vzdala, Mirai je dodělal. Jsem právník, kterého nechceš, říká

Ewa Farna a Mirai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Mirai Navrátil (33) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s Ewou Farnou (32), aby představili společný videoklip, v němž si moderátor Dědek zahrál ještěřího padoucha. Nový duet ale není jediná věc,...

13. dubna 2026

Slavná je i v Německu. Jana Nagyová však radši zapírala, že hrála Arabelu

Premium
Jana Nagyová (Karlovy Vary, 6. července 2022)

Kdyby mi zítra řekli, že si mám oholit hlavu, tak to udělám. Dneska jsou k dostání tak skvělé paruky, že to nikdo nepozná. A vlasy zase dorostou, říká Jana Nagyová, která přišla na premiéru filmu...

13. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.