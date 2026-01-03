To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Láska dělá divy. V jakémkoliv věku. Veronika Žilková (64) se pod vlivem svého partnera Ivana Hubače (72) vzdává masa. „Ivan je vegetarián, takže končím se steaky, což je vlastně dobře, kvůli cholesterolu,“ říká herečka.
Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Veronika Žilková a Ivan Hubač (27. září 2025)
Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)
Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)
Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)
V podstatě jsou pořád ještě čerstvá známost, ale společných zážitků mají za sebou už bezpočet. „Před Vánocemi jsme spolu s celou mojí rodinou kromě vnoučat, která byla nemocná, strávili víkend na horách a neopustil mě. Ivan vydrží všechno,“ vypráví herečka.

„Celá naše rodina ho miluje. Potkat Ivana, to je, jako když vyjde slunce. Je moc laskavý, milý a já jenom čekám, kdy mu dojdou nervy a začne na mě řvát, což se zatím nestalo. Hodně ale chodí do kostela, a kdyby po mně vylít, tak by se asi musel zpovídat,“ usmívá se.

Veronika Žilková a Ivan Hubač (27. září 2025)

Spokojené s výběrem nového partnera jsou i její děti. Vincent prohlásil: „Mami, já jsem tak rád, že tě konečně někdo slepě miluje.“ Veronika oceňuje i výchovný aspekt jejich vztahu. „Jsem ráda, že Kordulka teď potkává trošku jiný vzor než dosud, muže, který pečuje. Když jsme byli společně na horách, nosil nám Ivan oběma lyže, to jsme do té doby neznaly,“ prozrazuje.

I když je Hubačovi už přes sedmdesát, kondici má skvělou. „Říká, že se cítí silný a mladý. Taky hraje třikrát týdně tenis, lyžuje… Jeho zesnulá žena byla tělocvikářka, takže mi ho tady zanechala v dobré formě,“ pochvaluje si herečka.

Veronika Žilková (módní přehlídka finalistů soutěže Muž roku, Praha, 8....

Žilková je taky zapálenou lyžařkou, ale květnový úraz jí pravidelné sportovní aktivity překazil. Přesto se nevzdává. „Chystáme se se zimní variantou karavanu do Alp a Ivan má naplánováno ještě troje lyžování. Tak doufám, že moje koleno ten nápor vydrží,“ plánovala před Vánocemi.

Přípravy si vzal kompletně na starost partner. „Ivan má přesný plán, kudy pojedeme, i jak se budeme stravovat. A protože je vegetarián, končím se steaky. Budu jíst housky a vařit houbovku,“ vysvětlovala.

Dobře si rozumějí i profesně. „Zjistil jsem, že Veronika má výborný dramaturgický postřeh. Píšu teď scénář k filmu o Emilu Háchovi a v některých situacích mi dokázala skvěle poradit,“ pochvaluje si Ivan Hubač. Přesto jí celé dílo zatím přečíst nedal. Musí si počkat na finální verzi. Její názor ho ale bude zajímat.

Ivan Hubač a Veronika Žilková

I když se ve filmu přinejmenším jedna větší ženská postava objeví, Veronika ji hrát nebude. „To je třicetiletá žena, tu hrát nemůžu. A ani bych nechtěla. Stačí, že hraji ve hře Dokud nás smrt, kterou pro Divadlo Broadway vybral Ivan, i když rok předtím, než jsme se potkali. Já už nepotřebuji, aby mě někdo postrkoval, já jsem se stala známou i bez něj,“ dodává.

Hubač, který léta působil jako šéfdramaturg České televize, obdivuhodně snáší i zájem o svoji osobu, který je na něj od chvíle, kdy vyšlo najevo, že tvoří pár s Žilkovou, upřen. Ta na něm ale oceňuje spíš, že umí fungovat s herečkou. „Protože herečka je plná emocí. To si myslím, že by třeba majitel obchodní firmy na boty nedal,“ říká upřímně.

Minulý rok byl pro Žilkovou náročný. „V lednu 2025 jsem myslela, že nebudu dělat nic a nakonec jsem se učila týdně sto padesát stránek textu nazpaměť kvůli natáčení seriálu Bratři a sestry,“ říká. Navíc má za sebou premiéru v divadle. Takže když se jí lidi ptají na novoroční předsevzetí, odpovídá: „Ráda bych dohnala to volno, které jsem loni neměla.“

