Nikdy se počtvrté nevdám, ani nemůžu, přiznává Veronika Žilková

„Svatba? NE! Opět vychází spekulativní články o tom, zda bude svatba s Ivanem Hubačem. Na tiskovce se mě ptá novinářka, jaké bych případně měla šaty. Za prvé mě těší, že se dvěma důchodcům za nový ‚perspektivní‘ poměr nevysmívají, ale naopak je tlačí k legalizaci vztahu,“ začala herečka svůj příspěvek na Instagramu.
„Za druhé nikdy se počtvrté nevdám. Nikdy. Za třetí a ani nemůžu. Můj první církevní sňatek stále platí. S Jiřím Hanychem. Rozvod katolická církev neuznává. Uznává pouze zrušení sňatku z vážných důvodů, o což se marně snaží manželé KuchařGregorBrzobohatí. Já žádost o zrušení sňatku nikdy nepodám. Sňatek byl platný, vznikla z něho krásná Agáta a že nedopadl? To se stane...,“ napsala ke svatební fotce s Jiřím Hanychem.
Dodala, že katolík Ivan Hubač vdanou paní v katolickém kostele o ruku žádat nemůže, i kdyby stokrát chtěl. „Snažili jsme se z dotazů na svatbu oba vykroutit mlžením, ale protože stále vychází spekulace o ‚mladém‘ nesezdaném páru (64 a 73 let), zveřejňuji pravý důvod našeho nezávazného vztahu, který vás doufejme nepobuřuje,“ dodala.
Veronika Žilková byla třikrát vdaná. Ještě na fakultě se provdala za reklamního režiséra Jiřího Hanycha. Manželi byli v letech 1984–1988. „To už jsem byla těhotná s Agátou. Přišel tehdy za námi studenty, jestli bych mu nehrála ve filmu, s nímž se hlásí na režii. Ještě spolu s jakýmsi Markem Navrátilem, který se později stal mým druhým manželem,“ vzpomínala pro iDNES.cz herečka.
Po rozchodu prožila půlroční románek s režisérem Jiřím Menzelem, se kterým čekala dítě, ale šla na potrat.
Druhým manželem byl stavař Marek Navrátil, kterého si vzala v roce 1988 a rozvedli se kvůli jeho alkoholismu v roce 2005. „Výsledek byl, že on se v 55 letech upil a já se špatně vdala. Měla jsem s ním zůstat. Všude čtete, že život s alkoholikem je peklo, a já měla pocit, že musím poslechnout společenský tlak,“ prozradila herečka, která měla s Navrátilem syny Vincenta a Cyrila.
„Bývalo by bylo moudřejší s ním zůstat, když ho děti tak milovaly. Já jim sice ze života odstranila alkoholika, jenže on je tím neobtěžoval. Přišly však o člověka, který pro ně nejvíc znamenal. Když už totiž přišel domů, byla s ním sranda,“ řekla.
V roce 2008 se potřetí provdala za Martina Stropnického, herce a režiséra Vinohradského divadla. Pár v roce 2022 oznámil rozchod. Měli syna Melichara, který v osmi měsících zemřel a ještě mají dceru Kordulu. Další dvě děti herečka adoptovala.
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10. srpna 2026