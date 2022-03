Žilková: Pan Stropnický si přál, abych o našem rozchodu informovala jinak

„Byl to pro mě šok. Po krásných společných Vánocích a dovolené, ze které jsem se s dcerou před týdnem vrátila, to byla zcela nečekaná zpráva,“ svěřila se Veronika Žilková v rozhovoru pro Blesk.

„Dostala jsem e-mail, že mě už nemiluje, a jeho případný nový vztah je jen toho důsledek a že se omlouvá,“ popisuje herečka, podle které její manžel Martin Stropnický nejspíše zjistil, že v pětašedesáti letech vypadá lépe vedle mladé slečny než vedle šedesátileté manželky.

„Jiné vysvětlení nemám. Těžce se smiřoval s přibývajícími léty. Herci jsou víc ješitní. Tak si asi našel někoho, pro koho je zase mladý princ. S dobrým platem a postavením,“ říká Žilková.

Přiznává, že cítí zradu, ale s náhlým rozvodem po osmnácti letech vztahu sama vyrovná. Horší však podle ní bude celá situace pro jejich šestnáctiletou dceru Kordulu, která se prý cestou domů ze společné dovolené v Dubaji v letadle svěřila s tím, že má pocit, jako by se s nimi táta loučil a jednalo se o rozvodovou dovolenou.

„Zradil všechny děti i vnoučata. Vzhlížela jsem k němu jako k představiteli čestnosti a charakteru,“ dodává Veronika Žilková.

V úterý ráno poděkovala herečka všem svým sledujícím na Instagramu za podporu a popsala, že Martin Stropnický si přál, aby o ukončení jejich manželství informovala prostřednictvím tiskové zprávy, což odmítla.

„Nemohla jsem spát radostí a úžasným pocitem vaší solidarity a celou noc jsem si pročítala vaše zprávy. Moc si toho vážím, netušila jsem vůbec, že tolik lidí je ochotno mi napsat, že mi drží palce. Chce to samozřejmě nějaký čas, vyrovnat se s tak nečekanou změnou v mém životě,“ říká Žilková.

„Včera jsem tu informaci o nás zveřejnila, i když to samozřejmě nebylo podle toho, jak si to přál pan Stropnický. Poradil mi vydání tiskové zprávy. Tu vydává nějaký úřad. Všichni mu jako velvyslanci říkají ‚vaše Excelence‘. Řekla jsem mu tedy na to ‚Vaše Excelence, vy ale nepodáváte výpověď, vy odcházíte od rodiny a nezletilé dcery‘. Jeho tiskovou zprávu jsem nezveřejnila, ale udělala jsem vlastní prohlášení,“ dodala herečka.

Martin Stropnický se o nastálé situaci odmítá s médii bavit. „Promiňte, ale nechci se k tomu vyjadřovat,“ napsal v pondělí redaktorům pořadu Showtime.