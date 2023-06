Žilková a Stropnický podepsali dohodu o rozvodu a výživném u plotu před soudem

„Dnes jsem měla tři měsíce plánovaný soud, o kterém jsem samozřejmě nikomu neřekla a média jsem neinformovala. Dvě minuty před soudem s bývalým ministrem obrany se z tlampače ozvalo, že v domě je bomba a máme okamžitě vyklidit budovu. Byla jsem první, kdo se zvedl a začal okamžitě utíkat. Řekla jsem mu i jeho právnímu zástupci „pojďte taky, ať Kordulka nepřijde o oba dva rodiče najednou,“ popsala Veronika Žilková v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Dohodu jsme podepisovali u plotu Justičního paláce. A to jsem si vyfotila, protože to už jsem se fakt smála nahlas,“ říká herečka, které nyní již exmanžel a bývalý ministr obrany Martin Stropnický oznámil loni v březnu po osmnáctiletém vztahu rozchod e-mailem.

„Měli jsme připravenou dohodu, kterou jsem iniciovala já. Protože zaprvé nemám peníze na právnické zastupování, zadruhé mě to vnitřně pořád celé traumatizuje. Kordulka navíc v září oslaví osmnácté narozeniny. Pokud bych soud neukončila a hodně neustoupila návrhům, stálo by tu to dítě 21. září proti svému otci v soudní síni. Řekla jsem si, že jestli jí můžu dát k osmnáctinám nějaký dárek, tak ji zbavím tohoto traumatu, celé to ukončím a nějak se uživíme,“ vysvětlila Žilková s tím, že dohoda je pro Stropnického výhodná, pro ni a pro jejich dceru Kordulku prý ne.

Veronika Žilková podepisuje před budovou soudu na zídce u plotu Justičního paláce v Praze Na Míčánkách dohodu o rozvodu a výživném (8. června 2023).

„Ale to nevadí. Jak řekl můj syn Vincent, důležité je mít nervy v pořádku. Takže lepší je mít méně peněz a více klidu. Kordulčin tatínek se asi rozhodl investovat lásku do nové partnerky, nové rodiny a nových dětí,“ dodala herečka s tím, že je ráda, že už má vše za sebou.

Martin Stropnický o podpisu dohody o výživném a rozvodu mluvit nechce s tím, že se „nebude vyjadřovat k privátním záležitostem“.

Veronika Žilková a Martin Stropnický spolu byli od roku 2004, své „ano“ si řekli v dubnu 2008 na jednom z nejromantičtějších míst v Praze – v historické Kapli sv. Kláry v pražské Tróji. Pro oba to byla třetí svatba.

Vychovávali početnou rodinu, spolu mají dceru Kordulu. Druhé dítě, syn Melichar, se jim v květnu 2007 narodil s vrozenou brániční kýlou a po 198 dnech zemřel.

Herečka má dalších pět dětí. Agátu, Cyrila, Vincenta a dva adoptované potomky, Markétu a Honzu. Stropnický má z prvního manželství tři děti, dcery Annu a Františku a syna Matěje, který se stejně jako on angažoval v politice. V letech 2016–2017 byl předsedou Strany zelených.