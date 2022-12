Všichni politici brutálně lžou. I Stropnický lhal velmi dobře, říká Žilková

„Rok 2022 byl pro mě v mnohém nový. Hlavně tím, kolikrát se dá v životě začínat,“ svěřila se Veronika Žilková na večírku Divadla Broadway v rozhovoru pro pořad Showtime.

Svěřila se, že právě producentovi divadla Oldřichu Lichtenbergovi (59) vděčí za mnohé. „Olda byl první člověk a jediný kamarád, který mi zavolal deset minut po tom, co vyšlo v bulváru, že nás Stropnický opustil. První a v podstatě jediný, kdo mi podal pomocnou ruku,“ říká herečka.

„Takže já bych mu tímto chtěla veřejně poděkovat a také Divadlu Broadway, protože mám díky tomu nový domov, spoustu nových kamarádů, nové lásky,“ je vděčná Žilková, kterou mohou nyní diváci vidět například v muzikálu Okno mé lásky s písněmi skupiny Olympic.

Veronika Žilková a Josef Holomáč na narozeninovém koncertě Pavla Vítka (Praha, 30. září 2022)

Herečka letos v březnu informovala o tom, že se s Martinem Stropnickým po osmnácti letech rozchází. Na sociálních sítích se svěřila s tím, že jí manžel, velvyslanec České republiky v Izraeli, kde působí od roku 2018, oznámil nečekanou zprávu e-mailem. Později se potvrdilo, že za rozchodem stojí jiná žena, velvyslancova mladší podřízená z ambasády ČR v Tel Avivu, Markéta Horňáková.

„Věděla jsem, že je to politik. Ale překvapila jsem sama sebe tím, že jsem nevěděla, že všichni politici brutálně lžou. A on tedy lhal velmi dobře. Čtyři roky nám lhal. Překvapil mě tedy tím, že je tak prolhanej. Možná jeho nejlepší či nejúspěšnější životní role byla šťastný tatínek od rodiny. I když to tak ve skutečnosti vůbec nebylo,“ říká Žilková.

Zavtipkovala si také o tom, že hořká životní zkušenost se jí bude velmi hodit v novém divadelním představení Já, diktátor, ve kterém bude od 19. dubna hrát spolu s Lukášem Pavláskem.

„Tím, jak jsem žila s politikem, tak vím, jak oni lehce propadnou pocitu moci,“ dodala Žilková, která už má po rozchodu se Stropnickým nového partnera, muzikanta Josefa Holomáče (62), někdejšího člena rockové skupiny Argema.

„Je to skvělé, když vás život svede dohromady s někým, kdo je stejně starý, a máte spoustu podobných zážitků. Pro mě je dobrá zpráva, že se dá stále začínat znova,“ svěřila se herečka.

Koncem minulého roku překvapila Veronika Žilková informací o tom, že kdysi čekala dítě s režisérem Jiřím Menzelem.