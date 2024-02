Žilková se kvůli vnučce pustila do Soukupa i ministra vnitra Rakušana

Šéf televize Barrandov Jaromír Soukup prý nevěděl, kde je jeho malá dcera a kdo se o ni stará. O Rozárku pečovala její babička Veronika Žilková a také chůva.

„JUDr.Jaromíre Soukupe, píšete v bulváru, že Roza je s cizími lidmi. Ráda bych se vám představila, možná si vzpomenete, byla jsem u Vás v pořadu. Jsem MgA.Veronika Žilková, babička vaší dcery. Kdybyste nedal Roze ‚zaracha‘ (že by zlobila?), mohla si teď o jarních prázdninách stavět se sourozenci bábovičky na Kanárech. A kteří cizí lidé ji hlídají? Už vím ,ti ze štábu během vašeho natáčení v TV Barrandov. V ty dny, kdy ji máte v péči! Už chápu. Diváci vás totiž ještě neviděli před kamerou ‚s Rozou v náručí‘. Není doufám sama a bez dozoru v šatně nebo pod kamerou!?“ začala herečka svůj příspěvek, který označila jako humorní glosu.

„Včera jste vyhlásil ‚bulvární celostátní pátrání‘ po Roze, aby byla nalezena doma v pohodě u večeře. Máte v mobilu číslo na Agátu i mě, hned vedle čísla na novinářky, mohl jste brnknout, kde je. ONO TO VŠE je asi jinak… Vím, že máte smysl pro humor i herecký talent, tak si spíš myslím, že je to vše skrytá kamera nové reality show pro vaši TV ‚CLASHíky Jaromíra Soukupa‘ nebo možná pokračování pořadu ‚Dostaň Agátu‘,“ dodala.

Později však zveřejnila příspěvek, kde se rozčilovala kvůli zásahu policie v domě její dcery. „A dost! Včera vtrhla policie ČR do domu Agáty, aby našla Rozu doma v pohodě u večeře. Před domem policejní zásah a pak i můj příjezd z divadla. To vše na příkaz Jaromíra Soukupa. Pane Rakušane, takhle úkolujete policii? Není důležitější hledání opravdového nebezpečí pro občany? Proč policie nekontaktovala matku a raději vtrhla do domu a vyděsila dítě i s profi chůvou,“ napsala Žilková s dotazem na ministra vnitra.

Podle některých jsem jako ministr vnitra neschopný, podle jiných zase všehoschopný. Čeho určitě schopný nejsem, je úkolování policie, co má, nebo naopak nemá dělat. Policie ví, jaké jsou její povinnosti. Laická veřejnost o tom má pořád zkreslené představy, jak zjišťuju i během svých Debat bez cenzury. U vás, paní Žilková, vzhledem k tomu, že byl váš exmanžel ministrem zahraničí a obrany, bych očekával větší vhled do kompetencí představitelů vlády. V každém případě vám všem upřímně přeji co nejpoklidnější dořešení všech rodinných sporů.

Herečka se ovšem „nevzdala“ a v dalším příspěvku, který podobně jako ty předtím má vypnuté komentáře, podtrhla větu Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra.

Agáta Hanychová se mezitím z Paříže vrátila s druhým manželem Miroslavem Dopitou, jejich společným synem Kryšpínem a dcerou Miou, jejíž otec je modelčin první manžel Jakub Prachař.