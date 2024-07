Nahotu v seriálu beru jako poctu, reaguje Žilková na rozhořčení herečky Mórové

„Jedna slovenská herečka údajně řekla, že česká produkce obsazuje slovenské herečky jen tehdy, když potřebuje nahotu. Nechápu, když si to myslí, proč takovou roli přijala,“ napsala na Instagram Veronika Žilková.

„Loni jsem točila slovenský seriál Lásky v Istanbule také nahá, ale mě k tomu nechali i mluvit a hrát! Pozvání od Slováků jsem brala jako poctu, mému herectví i nahému tělu šedesát plus,“ dodala herečka, která se v minulosti ukázala nahá například ve filmu Samorost (1983).

Žilková tak narážela na slova slovenské herečky Diany Mórové, která před pár dny prohlásila, že kvůli svým nahým záběrům v seriálu Jedna rodina pravděpodobně zaměstná své právníky.

„Byly jsme v tom seriálu v jedné ze scén v sauně. Udělali to jako velký průšvih. Zaplatili mi za to, i když velmi málo, ale asi se budu soudit, protože nesmíte dát nahé tělo do seriálu, který se vysílá přes den. Mají to zakázáno, nahé tělo zkrátka nesmí použít. Když jsem jim zavolala, jen mi řekli ‚Promiňte, to nám uteklo.‘ Toto mi řekli Češi. Jako vždy. Tohle české herečce neudělají, ale slovenské... Já jsem s Čechy opravdu skončila, to je vrchol,“ citoval slovenskou herečku slovenský deník Nový Čas.

„To jsou Češi, prostě to je schválně. Nevěřím jim. Chcete jim vyhovět, řeknou, že nebude nic vidět a nakonec to použijí. Je moje chyba, že jsem to nejprve tak nechala. Nevím, jestli bych se do toho neměla ještě pustit, protože bych z toho mohla ještě něco vytřískat. Musím si ještě zavolat s právníkem,“ dodala Mórová.

Slovenka se v minulosti svlékla například už v českých filmech Kuře melancholik, Praha očima..., Tango s komáry, Svině, nebo ve slovenském seriálu Štúrovci.

Seriál produkuje pod hlavičkou Voyo Televize Nova. Ta se k celé situaci vyjádřila takto: „Diskutovaný několikasekundový záběr byl ze seriálu vystřižen, Dianě Mórové jsme se omluvili a dohodli jsme se na adekvátním finančním vyrovnání. S paní Mórovou jsme pak pokračovali v natáčení, které se neslo v přátelském duchu, proto nás nyní její slova překvapila,“ uvedla pro iDNES.cz PR koordinátorka TV Nova Tereza Drtinová.

Scéna v sauně v seriálu Jedna rodina zůstala, Diana Mórová je na ní vidět nahá zezadu. Záběr zepředu na hereččina prsa v aktuální verzi na Voyo není.