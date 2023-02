Táta by si měl odpustit, říká Kašáková. Dětství strávila v dětském domově

Veronika Sovadina Kašáková a její bratr Karel Kašák se jako malí ocitli v dětském domově, protože je jejich biologičtí rodiče nebyli schopni vychovávat. Modelka nyní prozradila, že s otcem měli kdysi složitý vztah, ale nyní se pravidelně vídají.

„Na mojí svatbě mi táta loni řekl, že ten náš život je jako pohádka. Že začal špatně a dobře dopadl. Všechny nás tam rozbrečel,“ popsala Kašáková v rozhovoru pro pořad Showtime s tím, že je podle ní důležité umět odpouštět.

„Někdy si myslím, že se taťka opravdu viní za to, co se stalo, a že by si potřeboval odpustit. Ono to zní jednoduše, ale je těžší to udělat. Ne proto, že bychom jim ty činy nějak promíjeli, ale odpouštět kvůli sobě, protože se sami zbavíte té nenávisti a zlosti,“ vysvětluje.

Když navštívila nedávno děti v domově, poradila jim prý, co mohou udělat a co by jim mohlo psychicky pomoct. „Říkala jsem jim: Napište svým rodičům sprostý dopis, ale neodesílejte ho. Půjdeme ho spolu spálit nebo ho zakopeme, aby se ty vaše emoce dostaly ven,“ říká modelka.

Své vlastní pocity prý zvládla i díky terapii. „Někdy se říká, že tak dlouho, jak jste se takto cítili, tak stejnou dobu vám potrvá, než to úplně vymizí. Já sama jsem deset let chodila pravidelně na terapii, kde jsem mohla své dětství otevírat, zpracovávat, propouštět a strašně mi to pomohlo,“ přiznává.

S otcem se viděla naposledy před pár dny. „Bylo to strašně hezký, po hrozně dlouhé době jsme byli chvíli sami. Šli jsme do herny s mým synem, on si tam hrál a já jsem tu scenérii pozorovala a říkala jsem si, že jsme nad tím vším vlastně úplně vyhráli,“ popisuje Kašáková, která se momentálně v nadačním fondu věnuje tématu prostředí dětského domova.

„Od pedagogů a ředitelů jsme zachytili myšlenku, že prostředí je v mnoha dětských domovech opravdu toxické. Leckdy za to mohou konflikty mezi vychovateli. Není to o tom, že by byli špatní vychovatelé, ale mohou tam být napjaté vztahy mezi personálem,“ dodává.