Ještě jsme se nenabažili syna, říká miss Sovadina Kašáková o dalším dítěti

Milan Sovadina o fotbale i synovi

Kdo vymyslel vaši svatbu?

Vzít se ve skanzenu ve Staré Vsi, který patří pod chomutovský zoopark, byl můj nápad. Když se tam ženil kamarád, moc se mi to líbilo. Nádherné místo, které ukazuje, jak dřív vypadal venkovský život. Už jsem byl na několika svatbách, hlavně v Praze po hotelích, a to by rozhodně nebylo nic pro mě.

Po kom je Matyáš?

Už teď je patrné, že jde o suverénní osobnost s velkou potřebou svobody. Jakmile ho omezujete, už umí dát najevo, jak se mu to nelíbí. V tom jsme s Verčou stejní.

(Veronika: Líbilo by se mi, kdyby byl trpělivý po tatínkovi. Myslím, že bude stejně jako Milan sportovní nadšenec. Už kope jako malý Pelé. Hokejku drží, jako kdyby se s ní narodil. Trochu mě děsí, že zatím nemá práh bolesti.)

Proč jste sekl s fotbalem?

Byl jsem před podpisem smlouvy s Teplicemi, ale nakonec jsem dal přednost škole. Rozhodl jsem se řídit rozumem. Občas si řeknu, že je to možná škoda. Každopádně od té doby jsem už nehrál.

Milan Sovadina S Veronikou tvoří pár devět let, v srpnu se vzali. „Chtěli jsme svatbu už dřív, ale to řádil covid,“ říká. Působí na vedoucí pozici ve firmě, která se zabývá vývojem systémů pro automobilky. Dřív pracoval mimo jiné na lodi plavící se po Karibiku. Studoval angličtinu v Cambridge. Domluví se i německy a italsky. Z předchozího vztahu má dvanáctiletou dceru.

Čemu jste propadl?

Mojí velkou vášní je surfování a s tím spojené cestování. Když je čas a možnost, ještě k tomu plachtím. Ideální je kombinace obojího. Nedávno jsem si doplul zasurfovat do Švédska. Miluju hlavně Indonésii, to je můj druhý domov. Možná jednou s rodinou na plachetnici obeplujeme a prosurfujeme svět.

Jaký jste šéf?

(Veronika vyhrkne: Není jednoduché pod ním pracovat. Je velmi přísný a precizní. Ale zase to nese výsledky.)

Potřebuju výsledky a chci je včas. Firma, kde pracuju, je hodně inovativní a já si tam plním sny. Stereotyp by mě zabil. Pořád mám rozdělaných několik projektů.

(Veronika: Brácha si z něj nedávno dělal srandu, že nedokáže zjednodušeně říct, co dělá.)

Asi takhle: podílím se na vývoji výrobních procesů naší firmy.

Jaký je váš vztah k sociálním sítím?

Kdybych provozoval třeba restauraci, kvůli propagaci bych je měl, ale teď je nepotřebuju. Nelíbí se mi, jak se lidi o sobě všechno dozví a pak už si nemají co povídat.

(Veronika: Vždycky se ptám, jestli můžu zveřejnit fotku s ním. Naštěstí plně chápe moji práci.)

Co vám dala cizina?

Kdyby to šlo, každého Čecha ve studentském věku bych poslal do světa. Jsem si skoro stoprocentně jistý, že by se vrátil jako patriot. Vždycky jsem říkal, že chci odsud vypadnout. Když jsem to udělal, rázem jsem zjistil, že Česko je výborná země. Jediné, co mi chybí k dokonalosti, je moře. Ale zase kdyby ho měl člověk v životě každý den, tak už by to taky třeba nebylo ono.

Veronika Kašáková nejen o seznámení

Jak jste se poznali?

Na hudebním festivalu, kde jsem pracovala jako hosteska. Milan přijel se svou partou a já, protože jsme měli společné známé, se k nim po šichtě připojila. Jakmile jsem ho viděla, bylo mi jasné, že s ním chci strávit nejen večer, ale celý život.

Kvůli čemu si Milana vážíte?

Díky němu vím, co znamená pevné zázemí, domov. Vedle něj můžu být sama sebou. Podporuje mě a nechce mě měnit.

(Milan: Totéž můžu říct o Verče.)

Je to můj nejlepší kamarád, kterému říkám všechno. Jeho názor je pro mě hrozně důležitý. Hodně jsem se s ním radila, když jsem rozjížděla nadační fond. Kolikrát jsem v rozhovorech použila jeho slova a zněla díky tomu zajímavě.

Veronika Kašáková Její příběh nepřestává dojímat. Většinu dětství strávila v dětském domově, poté se stala známou modelkou, finalistkou České Miss 2014. Založila nadační fond, který pomáhá dětem z dětských domovů v zapojení do života. O svém životě napsala dvě knihy. Vystudovala střední pedagogickou školu. S manželem vychovávají syna Matyáše, jemuž je rok a půl, žijí na Chomutovsku. Její bratr Karel je moderátorem.

V čem se lišíte?

Jsem introvertní střelec do větru. Milan je opatrný, zásadový projektant, co má vždycky všechno promyšlené. Jeho život má jasný řád. Chodí spát ve stejnou dobu, vstává ve stejnou dobu, jí ve stejnou dobu. Zároveň se díky tomu krásně doplňujeme.

Jak často jste ve spojení?

Pořád. Kamarádky se mě vždycky ptají, s kým si to pořád píšu. Když Milan jede z práce domů, celou cestu si telefonujeme.

Proč nemáte televizi?

Už ji máme, ale nemáme jednotlivé programy. Pořídili jsme si ji jen kvůli tomu, abychom mohli malému sem tam pustit pohádku.

(Milan: Verči brácha je televizní moderátor a já ho nikdy neviděl.)

Já pořádně taky ne. Občas jsem se na něj šla podívat k sousedům.

(Milan: Je vtipné, když někdo začne citovat z reklam nebo z nějakého pořadu. Vůbec nevíme, o co jde.)

Kolik chcete dětí?

Momentálně cítíme, že jsme se ještě nenabažili Matyáše. Ještě nechceme dát pozornost jinam. Uvidíme.

Jaký máte vztah s rodiči?

Řekla bych, že v pohodě. Mamce snad denně posílám fotky Matyáše. S tátou je to čím dál lepší. Voláme si skoro obden.

Čemu se teď věnujete nejvíc?

Jsem máma na plný úvazek, do práce úplně nespěchám, ale fondu se věnuju pořád. Často beru Matyáše do dětských domovů. Má rád lidi, tak se mu to líbí.

Kdy vydáte další knihu?

V nakladatelství se mě taky ptali. Byli by rádi, kdybych přidala další, ale já vím, že by to teď nebylo ono. Od druhé knihy uběhl teprve rok. Měla jsem ji rozepsanou strašně dlouho, pak jsem ji celou smazala. Možná zase někdy něco napíšu, možná ne.