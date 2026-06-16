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Moderátorka Novy Veronika Petruchová potvrdila rozchod se slovenským muzikantem

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  9:12
Moderátorka Televizních novin TV Nova Veronika Petruchová je opět bez partnera. Krátký vztah se slovenským hudebníkem Tomym Kottym je minulostí. Sama moderátorka nyní potvrdila, že společné léto po jeho boku neplánuje.
Veronika Petruchová

Veronika Petruchová | foto: Archiv Veronika Petruchová

Veronika Petruchová, Tomáš Drahoš alias Tomy Kotty
Veronika Petruchová, Tomáš Drahoš alias Tomy Kotty
Veronika Petruchová
Veronika Petruchová na TK Oneplay
27 fotografií

Ještě letos na jaře působila Veronika Petruchová velmi zamilovaně. V březnu se po jejím boku objevil nový muž, slovenský muzikant Tomy Kotty (vlastním jménem Tomáš Drahoš) a moderátorka tehdy přiznala, že vztah je teprve v začátcích. „Byli jsme na rande, teprve se poznáváme,“ uvedla tehdy.

Láska však nevydržela dlouho. Petruchová nyní stručně potvrdila konec románku. „Už to není aktuální,“ odpověděla webu nova.cz na dotaz týkající se partnera.

Děkuji podporovatelům i hejtrům. Moderátorka Petruchová o plánech i svém soukromí

Rozchod podle jejích slov neprovázely žádné dramatické okolnosti. „Nejsem ledová královna, samozřejmě, že to trochu bolí,“ svěřila se. Zároveň ale zdůraznila, že se s bývalým partnerem nerozešli ve zlém.

Následující měsíce rozhodně nebude trávit doma. Moderátorku čeká pracovní léto spojené s akcemi TV Nova napříč Českou republikou a řada dalších profesních povinností.

Veronika Petruchová pochází z moravské obce Hroznová Lhota. Vystudovala žurnalistiku a nová média a na Novu nastoupila v roce 2015 jako redaktorka zpravodajství.

Veronika Petruchová
Veronika Petruchová, Tomáš Drahoš alias Tomy Kotty
Veronika Petruchová, Tomáš Drahoš alias Tomy Kotty
Veronika Petruchová
27 fotografií

Věnovala se především reportážím ze světa celebrit a showbyznysu, postupně se však přesunula také k moderování. Diváci ji znají ze Snídaně s Novou, TN Live i hlavní zpravodajské relace Televizní noviny, kterou moderuje po boku Martina Čermáka.

Informace o jejím soukromí se objevují spíše výjimečně. O to větší pozornost vzbudilo letošní přiznání nové známosti i nynější oznámení, že je opět single.

Tomy Kotty je slovenský zpěvák, rapper a bývalý moderátor. Do povědomí veřejnosti se dostal nejen hudební tvorbou, ale také několika mediálně sledovanými kauzami.

Influencerka Ráchel Karnižová v roce 2023 veřejně obvinila Tomáše Drahoše z fyzického napadení a domácího násilí. Popsala například, že ji tehdejší partner po návratu z večírku údajně hodil do vany, tahal za vlasy po bytě, kopal, fackoval a vulgárně jí nadával. Uvedla také, že z bytu utekla a následně vyhledala lékařské ošetření. Svá tvrzení doprovodila fotografiemi zranění zveřejněnými na Instagramu.

Drahoš tehdy uvedl, že svého jednání lituje a nastoupí na léčbu. V roce 2024 jej podle médií prvoinstanční soud uznal vinným z ublížení na zdraví a uložil mu roční trest s dvouletou podmínkou. Rozsudek však podle dostupných informací nebyl v té době pravomocný.

V posledních rozhovorech mluví Drahoš o osobních problémech, léčbě závislosti na alkoholu a snaze změnit životní styl.

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