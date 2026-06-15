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Hvězda StarDance Lálová je těhotná, tanečnice se pochlubila snímky z ultrazvuku

Autor:
  10:01
Tanečnice Veronika Lálová (34), kterou televizní diváci znají především ze soutěže StarDance, oznámila radostnou novinu. Na sociálních sítích zveřejnila sérii fotografií, na nichž už je patrné těhotenské bříško, a potvrdila, že se s partnerem Kamilem Fojtíkem brzy stanou rodiči.
Tanečnice Veronika Lálová jako musa na brazilském karnevalu

Tanečnice Veronika Lálová jako musa na brazilském karnevalu | foto: Archiv Veroniky Lálové

Veronika Lálová, 2025
Veronika Lálová
Veronika Lálová řádí na karnevalu v Riu.
Veronika Lálová se pochlubila novým přítelem.
45 fotografií

„Už delší dobu skrýváme jednu malou, spíše velkou novinku. Každý den si přejeme, aby všechno dobře dopadlo, protože se na tuto novou životní etapu už moc těšíme,“ napsala v pondělí Veronika Lálová k sérii společných fotografií s partnerem na Instagramu. Na snímcích mimo jiné ukázala i první fotografie z ultrazvuku.

veronikalalovacz

Už delší dobu skrýváme jednu malou, spíše velkou novinku... Každý den si přejeme, aby všechno dobře dopadlo, protože se na tuto novou životní etapu už moc těšíme. ❤️

Děkujeme skvělá @monika_vankova_

15. června 2026 v 6:15, příspěvek archivován: 15. června 2026 v 8:52
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Svého přítele tanečnice veřejnosti poprvé představila v roce 2024 během filmového festivalu v Karlových Varech. Tehdy prozradila, že jeho rodina pochází ze Slovenska.

Lálová si své soukromí dlouhodobě střeží a o vztahu veřejně hovoří jen výjimečně. O to větší pozornost vzbudilo oznámení těhotenství, pod kterým se během několika hodin objevily stovky gratulací od fanoušků i známých osobností. Budoucím rodičům poblahopřáli například tanečník Marek Dědík nebo herečka Veronika Khek Kubařová.

Tanečnice Veronika Lálová jako musa na brazilském karnevalu
Veronika Lálová, 2025
Veronika Lálová
Veronika Lálová řádí na karnevalu v Riu.
45 fotografií

Čtyřiatřicetiletá Lálová patří již řadu let mezi nejvýraznější tváře české taneční scény. Je vícenásobnou mistryní České republiky v salse, věnuje se také latinskoamerickým tancům a karnevalové sambě, kterou studovala přímo v Brazílii. Působí jako choreografka i lektorka a pravidelně vede taneční kurzy v Praze i Hradci Králové.

Největší popularitu jí přinesla účast v televizní soutěži StarDance. V roce 2016 vytvořila taneční pár s hercem Zdeňkem Piškulou a společně celou soutěž vyhráli. O dva roky později se s moderním pětibojařem Davidem Svobodou probojovala až do finále, kde obsadili třetí místo. Diváci si ji pamatují také z ročníku 2021, v němž tančila s hercem a dabérem Pavlem Trávníčkem.

V minulosti byla Lálová spojována s několika partnery, své soukromí si však vždy pečlivě chránila. Na rozdíl od mnoha jiných známých osobností se v rozhovorech vždy soustředila především na práci, tanec a cestování.

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