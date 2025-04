Přiletí klokan, oznámila Veronika Khek Kubařová těhotenství

„Přiletí klokan a my se moc těšíme. A v divadlech se teď chvíli neuvidíme,“ napsala herečka na Instagramu k obrázku s klokanem a fotce s rostoucím bříškem. Přidala také emotikon rodiny, psích pacek a srdíčka.

Veronika Khek Kubařová už v roce 2019 prozradila, že se na roli matky těší a děti plánuje.

„Určitě se to blíží. Cítím to v sobě. A také to souvisí s tím přerodem princezny v královnu,“ řekla s tím, že se těší, až se se svými dětmi bude dívat na pohádky, bude jim je číst a vyprávět.

„Těším se strašně moc. To je odmalička můj životní sen. Vždycky jsem se těšila na to, že budu máma. Nad tím, že jsem herečka, že ke mně přicházejí role, pořád kroutím hlavou. Říkám si, jak je neskutečné, že se to děje, stále mě to překvapuje. Ale to, že budu mít muže, rodinu, domácnost, to je moje poslání,“ dodala tenkrát herečka, která si divadelního režiséra Pavla Kheka (46) vzala v červenci 2015.

Rodačka z Rakovníka hrála v pražském divadle Semafor, byla v angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Od roku 2015 vystupovala v pražském Dejvickém divadle, kde skončila v roce 2023 a odešla na volnou nohu.

Filmovou kariéru zahájila rolí v komedii Rafťáci Karla Janáka. Předtím už ale hrála v televizi. Objevila se ve snímcích Nejkrásnější hádanka, Lidice, Bezva ženská na krku, Ženy v pokušení, Ženy v běhu a řadě dalších.

V roce 2019 vyhrála s Dominikem Vodičkou taneční soutěž StarDance.