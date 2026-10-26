Herečka Veronika Gajerová se ve 63 letech poprvé vdala

„Ano, jmenuji se teď Veronika Machač Gajerová, protože jsem se vdala. Více ale kvůli ochraně soukromí sdělovat nechci, děkuji vám,“ cituje Blesk Veroniku Gajerovou, která má změněné jméno i v hereckém rejstříku. Svatba jen se svědky byla na radnici ve středočeských Horoměřicích.
Veronika Gajerová a Michal Machač se poznali před covidem v Divadle ABC, kde technik pracuje. Dali se dohromady a začali spolu žít. Finančně Gajerové také pomáhal během jejího oddlužení.
Když otec hereččiných dvou dětí, režisér Petr Kracik (68), před lety odešel k Tereze Kostkové, Gajerová zůstala na výchovu dcery Elišky (25) a syna Kryštofa (30) sama. Zadlužila se a nakonec musela do insolvence. Po pěti letech ji loni soud oddlužil.
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22. prosince 2021