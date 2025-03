Chystáte se na hudební festival Beats for Love, na jehož tiskovce se setkáváme?

To je jasné, jako každý rok. I letos se na to moc těším.

Co najdeme ve vašem playlistu na Spotify?

Řecko-belgické DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, kteří byli právě oznámeni, pak belgickou Mattn, tu úplně miluji. Já jsem minulý rok měla možnost vidět je i na festivalu Tomorrowland a bylo to neuvěřitelné. Stejně tak DJ a producent David Guetta, který tam byl minulý rok. Tohle všechno je hudba, kterou poslouchám. U mě je to takový mix všeho možného. Od Elánu po Guettu. Vlastně poslouchám úplně všechno, ale elektronická hudba, to je moje.

Jste pověstná tím, že máte vždy dokonalý make-up. I proto vás sleduje spousta holek na sociálních sítích, aby se u vás inspirovaly.

Děkuju. U líčení poslouchám podcasty, protože když poslouchám hudbu, tak u toho víc tancuju, než se maluju. Poslouchám politické podcasty.

Festival Beats for Love je o lásce. Vy jste dnes také přišla ruku v ruce se svou láskou. Jak moc už je to oficiální?

Já myslím, že už úplně. Jsme spolu vlastně oficiálně už půl roku, takže myslím si, že už dost.

Jmenuje se Alice, to můžeme prozradit. Co všechno máte společného?

Asi úplně všechno. Našla jsem člověka, který je úplně ve všem stejný jako já a má všechno, co jsem kdy chtěla. Známe se už dlouho. Dříve jsem si nemyslela, že by mi byla až takhle podobná, ale jak spolu žijeme, vůbec se nehádáme. Když jste s někým, kdo je vám takhle podobný, tak vlastně vůbec v ničem nenarážíte. Nedávno se mě během rozhovoru ptali, co je podle mě klíč úspěšného a šťastného vztahu. Já si fakt myslím, že to nejsou ty protiklady, jak se někdy říká. Zjistila jsem, že to je to najít někoho, kdo je ve všem hodně podobný vám, s kým zastáváte stejné hodnoty, s kým si rozumíte, s kým se smějete stejným věcem. A to se nám povedlo. Takže já jsem moc spokojená.

Pomáhají vám předešlé zkušenosti, ať už dobré, nebo špatné, v současném vztahu, aby byl v pohodě a komfortní?

Krásná otázka. Stoprocentně ano, protože člověk by si nikdy nevážil toho, co má teď, kdyby nevěděl a nezažil to, co v životě nechce. Všechny zkušenosti dobré, protože vám přesně ukážou, co chcete a co ne. Člověk si pak mnohem více váží toho dobrého, co má.

Spoustu lidí bude určitě zajímat, jaká je největší výhoda toho, když spolu žijí dvě holky. Třeba to, že nemusíte po bytě sbírat ponožky?

(smích) Jo, tak to nevím, tak to úplně není. Myslím si, že zrovna tady to tedy s Alicí nemáme stejné. Ale vlastně mi to vůbec nevadí, protože já se ráda starám a mám ráda úklid. Ona zase třeba strašně ráda vaří, což zas nerada dělám já. Potkalo se to i tam. Mně nevadí sbírat ponožky!

Jak moc mluvíte Alici do kulinářského umění? Nosíte ráda takzvané crop topy, které odhalují břicho...

Ona strašně dobře vaří a ať je to vždycky podlité olejem, sádlem, nevím čím vším, prostě se tomu nedá říct ne. Já bych do toho i mluvila, ale ono je to tak dobrý, že to chce asi spíš pak víc hodin ve fitku, no, když mám ráda ty crop topy.

Jak moc jste rezistentní vůči toxickému světu sociálních sítí? Je pro vás skutečně nejvíce relevantní, když vám někdo řekne svůj názor z očí do očí?

Mně se to tedy moc nestává, bohužel mi nikdo face to face názory na mě neříká. A že bych byla vůči tomu úplně rezistentní? Po těch letech už asi jo. Ale pořád jsou věci, které mě mrzí. Ale asi už si je neberu tolik k srdci, jako dřív. Samozřejmě jsem ale pořád člověk, že jo. Vždycky existují místa, do kterých, když se někdo trefí, tak to není příjemné. Ale už to dělám dlouho.

Naučila jste se mít nějaké pomyslné náplasti na ta místa, co bolí?

Náplasti asi ne. Náplast je něco, co to jen překryje. Spíš si vždycky říkám, že nesmím přidávám některým věcem větší důležitost, než je potřeba.