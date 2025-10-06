Rozchod po roce vztahu. Veronica Biasiol oznámila konec s přítelkyní Alicí

Influencerka a modelka Veronica Biasiol (27) je po více než roce znovu singl. Rozešla se s přítelkyní, holičkou Alicí Kolarčíkovou. Na Instagramu sdílela rozsáhlé vyjádření, ve kterém popsala, proč vztah skončil. Ještě před pár dny partnerky oslavovaly výročí.
Veronica Biasiol a Alice Kolarčíková

Veronica Biasiol a Alice Kolarčíková | foto: Profimedia.cz

Alice Kolarčíková a Veronica Biasiol (Praha, 2025)
Veronica Biasiol na Miss Czech Republic (Praha, 3. května 2025)
Veronica Biasiol (1. října 2024)
Veronica Biasiol na Campari party v Karlových Varech (1. července 2024)
Finalistka soutěže krásy Miss Czech Republic 2024 chtěla předejít spekulacím a proto o rozchodu napsala na sociálních sítích.

„Ano, rozešly jsme se. Už je to pár dní, kdy ze dne na den přišla s tím, že celý tlak našeho vztahu prostě nezvládá. Bulváry, pomluvy, asi i tíha toho chodit s někým tak akčním jako jsem já, kdo má tolik pozornosti a nalajnovanou představu toho, kam se budou ubírat další roky, bylo zřejmě prostě moc věcí naráz. Rozumím tomu,“ stojí v jejím příspěvku na Instagramu.

Veronica Biasiol a Alice Kolarčíková
Alice Kolarčíková a Veronica Biasiol (Praha, 2025)
Veronica Biasiol na Miss Czech Republic (Praha, 3. května 2025)
Veronica Biasiol (1. října 2024)
Podle Biasiol byla Alice ta, která se rozhodla vztah ukončit. „No, jednoho dne prostě moje holka přišla domů s tím, že to nezvládá a že je toho na ní moc. Tlaku ze všech stran,“ vysvětlila.

Influencerka přitom věřila, že jsou s Alicí šťastné. „Asi mi nezbývá, než se s tím srovnat. Nepřeju si nic, než aby Alice byla šťastná a měla klid. Myslím, že šťastné jsme opravdu byly. Od klidu jsme ale byly opravdu hodně daleko,“ dodala.

Biasiol veřejný život bere jako součást své práce a je tak spokojená. „Je to moje práce a i kdybych chtěla, bohužel je to něco co nemůžu změnit. Ani pro ní. Upřímně už člověk po těch letech na sociálních sítích musí trochu přemýšlet dopředu, a věřím, že v Ali očích to jen přidává tomu, že nechce, aby tohle byl její život a musela se někomu ospravedlňovat, nebo cokoliv vysvětlovat. Já ale tu povinnost cítím,“ vysvětlila s tím, že společné fotografie z profilu mazat nebude.

„I když jsem se snažila do mého světa Alici extra nevtahovat, třeba i na akce chodit sama, ten vztah prostě veřejný byl,“ dodala Biasiol s tím, že proto je veřejný i jejich rozchod.

„Myslím, že až do samotného konce jsme pro sebe byly skvělými partnerkami. Bohužel výsledkem je něco, co já osobně změnit spíš nemůžu a ten vztah nadobro poznamenal,“ napsala a na závěr poděkovala své bývalé partnerce za společně prožitých 14 měsíců. „Chceme jít obě dál. Každá po svém. Pro někoho to znamená smazat si všechny fotky, pro mě tohle.“

