Rozchod po roce vztahu. Veronica Biasiol oznámila konec s přítelkyní Alicí

Finalistka soutěže krásy Miss Czech Republic 2024 chtěla předejít spekulacím a proto o rozchodu napsala na sociálních sítích.
„Ano, rozešly jsme se. Už je to pár dní, kdy ze dne na den přišla s tím, že celý tlak našeho vztahu prostě nezvládá. Bulváry, pomluvy, asi i tíha toho chodit s někým tak akčním jako jsem já, kdo má tolik pozornosti a nalajnovanou představu toho, kam se budou ubírat další roky, bylo zřejmě prostě moc věcí naráz. Rozumím tomu,“ stojí v jejím příspěvku na Instagramu.
Podle Biasiol byla Alice ta, která se rozhodla vztah ukončit. „No, jednoho dne prostě moje holka přišla domů s tím, že to nezvládá a že je toho na ní moc. Tlaku ze všech stran,“ vysvětlila.
Influencerka přitom věřila, že jsou s Alicí šťastné. „Asi mi nezbývá, než se s tím srovnat. Nepřeju si nic, než aby Alice byla šťastná a měla klid. Myslím, že šťastné jsme opravdu byly. Od klidu jsme ale byly opravdu hodně daleko,“ dodala.
Biasiol veřejný život bere jako součást své práce a je tak spokojená. „Je to moje práce a i kdybych chtěla, bohužel je to něco co nemůžu změnit. Ani pro ní. Upřímně už člověk po těch letech na sociálních sítích musí trochu přemýšlet dopředu, a věřím, že v Ali očích to jen přidává tomu, že nechce, aby tohle byl její život a musela se někomu ospravedlňovat, nebo cokoliv vysvětlovat. Já ale tu povinnost cítím,“ vysvětlila s tím, že společné fotografie z profilu mazat nebude.
„I když jsem se snažila do mého světa Alici extra nevtahovat, třeba i na akce chodit sama, ten vztah prostě veřejný byl,“ dodala Biasiol s tím, že proto je veřejný i jejich rozchod.
„Myslím, že až do samotného konce jsme pro sebe byly skvělými partnerkami. Bohužel výsledkem je něco, co já osobně změnit spíš nemůžu a ten vztah nadobro poznamenal,“ napsala a na závěr poděkovala své bývalé partnerce za společně prožitých 14 měsíců. „Chceme jít obě dál. Každá po svém. Pro někoho to znamená smazat si všechny fotky, pro mě tohle.“