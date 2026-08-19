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Influencerka Veronica Biasiol se vdala. Vzala si syna herce Martina Dejdara

Autor:
  6:30
Veronika Biasiol a Matěj Dejdar (21. července 2026)

Veronika Biasiol a Matěj Dejdar (21. července 2026) | foto: Instagram / Matěj Dejdar

Svatba Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara
Svatba Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara
Svatba Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara
Svatba Veronicy Biasilol a Matěje Dejdara
46 fotografií
Podnikatel Matěj Dejdar a misska a influencerka Veronica Biasiol jsou manželé. Vzali se v Červených Pečkách u Kolína. Předtím termín veselky „propálil“ otec ženicha, herec Martin Dejdar.
Veronika Biasiol a Matěj Dejdar (21. července 2026)
Svatba Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara
Svatba Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara
Svatba Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara
46 fotografií

„Poslední panák za svobodna… A od zítřka už bude všechno jinak, synku,“ napsal Martin Dejdar na sociálních sítích v pondělí 17. srpna v příspěvku, který ovšem později smazal. Pak zveřejnil příspěvky z bulharského Slunečného pobřeží.

Svatba nakonec byla opravdu v úterý 18. srpna. Nevěsta měla bílé šaty s krajkovými rukavicemi, ženich bílé smokingové sako s tmavými klopami a tmavou košilí. Mezi svatebními hosty nechyběla influencerka Natálie Říhová, misska Adéla Štroffeková, manželka fotbalisty Alexe Krále Markéta nebo vítězka MasterChefa Veronika Beskydiarová alias Besky.

Matěj Dejdar a Veronica Biasiol se poznali loni na podzim. Nejdřív to vypadalo, že si náznaky vztahu dělají legraci ze svých sledujících na sociálních sítích. Později se však ukázalo, že opravdu tvoří pár. Dokonce se sestěhovali po třech týdnech.

Veronica Biasiol s Matějem Dejdarem a jeho rodiči

Zásnuby pak přišly letos v dubnu. S veselkou Matěj Dejdar a Veronica Biasiol, která v minulosti randila také se ženami, nechtěli čekat a přáli si ji stihnout ještě letos v létě.

Influencerka prozradila, čím ji syn herce Martina Dejdara zaujal. „Vždycky říkám, že on má takové laserové oči. Když se na vás podívá, úplně vás probodne pohledem, ale tak jako příjemně. Má úplně pronikavé modré oči. Takže asi to mě zaujalo jako první. A musím říct, že je velmi galantní. Já vzhledem k mojí randící historii jsem mužům moc nedávala šanci, ale tady mě zaujal na plné čáře. Hned,“ řekla Biasiol letos v únoru pro Showtime na CNN Prima NEWS.

25. února 2026
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