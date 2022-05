Kdysi jsem se snažila obhajovat a byla to chyba, říká Vendula Pizingerová

Setkáváme se na křtu knihy Osmanyho Laffity. Máte ráda memoáry?

A víte, že jo? Osmany je úžasný, hodný člověk a měl hodně zajímavý život. Teda věřím, že ho ještě bude mít a přijde mi, že ta kniha přišla příliš brzo. Mohl klidně počkat. Sama jsem uvažovala, že bych se jednou rozepsala. Ale jsem takový hodně, a teď obzvlášť kvůli dětem, roztěkaný a rozsekaný člověk, že na to budu muset mít klid. Ale to já nebudu mít možná nikdy.

Bojíte se třeba, abyste na děti neprozradila něco, čeho byste mohla litovat? Nebo čeho by dokonce litovaly děti?

Myslím, že člověk se nemá stydět za to, co už si v životě odžil, co kdy udělal nebo vykonal.

Co na létě obecně nejvíce milujete? Protože jste docela akční dovolenkářka, hlavně s manželem Pepou.

Na létě miluji tu vůni. A léto mi připomíná svobodu. Myslím si, že to máme asi z dětství spojené s prázdninami.

Je pro vás důležité obklopit se lidmi, kteří jsou s vámi stejná krevní skupina? Osmany má taky specifický smysl pro humor.

Určitě. Protože když stojíte tváří v tvář někomu, kdo nerozumí vám a vy jemu, tak je ta komunikace samozřejmě složitá. Postupem času zjišťuji, že někdy jsem docela ráda i sama.

Musíte být kolikrát ve světě showbyznysu diplomat? Přece jenom narazíte na lidi, kteří rádi bodají kudly do zad.

Diplomatem jsem nebývala, vše jsem vždycky říkávala v první větě. Dneska si to nechám tak do čtvrté věty.

Jste typ ženy, který umí bouchnout do stolu? Nemyslím doma.

Ne. To už by muselo být opravdu něco zásadního. Ale věci jdou vždycky tak, jak mají. Myslím si, že spousta věcí je někde napsaných a už je nemůžete ovlivnit.

Vycvičilo vás taky to, že léta fungujete jako ředitelka nadace a musela jste si věci obhajovat?

To určitě. Ale postupem času vlastně taky zjistíte, že si věci obhajovat vlastně nemáte. Protože jestli má někdo k vám nějakou nedůvěru, nebo žádá důkazy, tak je tam vždycky takové to semínko něčeho, co není zdravé, správné. A toto kdyby člověk věděl dřív... No protože jsem člověk, který se kdysi snažil obhajovat a byla to chyba.

V souvislosti s tím, kdybyste teď věděla to, co víte, chtěla byste, aby vám bylo znovu dvacet a mohla jste v životě udělat něco jinak?

No udělala… Ale díky Bohu to nejde! (smích)