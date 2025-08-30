Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

„Víc jsem vždycky inklinovala ke klukům. Holky jsou hrozný. Na základní škole mě šikanovaly. Tak když vypadáte jako indiánka, blbě čumíte, dobře se učíte… a neměla jsem prsa. To nebylo lehký, tak jsem se začala bavit s klukama, nějak jim víc rozumím. Já to mužský přemejšlení nějak víc chápu,“ říká herečka.
Ovlivnil ji nepochybně i její svérázný dědeček. „Jednou mi dal ementál a řekl mi, ať vyjím ty díry a zbytek mu nechám. Byl to borec. Taky mi řekl, že jestli se chci hlásit na konzervatoř, že musím umět zahrát hovno. Říkal, že i Werich by zahrál hovno, takže i já musím umět zahrát hovno,“ vzpomíná herečka.
A Honzovi Dědkovi se svěřila se svým aktuálním snem. „Chtěla bych domeček za Prahou, někde na okraji, aby tam nebylo moc sousedů, aby tam byl klid a mohla bych chodit nahatá, pěstovala bych zeleninu, asi by tam byla sauna. A abych mohla čumět, to je nejlepší, takový to nic,“ sní Chaloupková.
