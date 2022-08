Po Lucii Bílé a matce své první dcery si Noid vezme tanečnici Grabcovou

„Bude to 3. září. Kde, to neprozradím, rádi bychom tam byli sami. Bude to malá svatba asi s dvaatřiceti hosty, z toho asi dvanáct bude dětí. Takže to vlastně bude spíš taková ‚kinder party‘ s dětským skákacím hradem,“ prozradila v rozhovoru pro pořad Showtime Eliška Grabcová s tím, že na svatbě se teprve seznámí někteří členové rodin nevěsty a ženicha.

„Většina z nich se vzájemně vůbec nezná, potkají se tam poprvé,“ přiznala tanečnice a popsala, že po svatebním obřadu bude následovat netradiční program. „Převlékneme se a půjdeme na ryby. Takže krásní budeme jen chvíli,“ vysvětluje.

„Doufala jsem, že si mě Vašek někdy vezme, že mě ale požádá o ruku tak brzy, to jsem absolutně nečekala. Říkala jsem si, že po dvou svatbách bude asi potřebovat nějaký větší časový rozestup a že třeba na stará kolena to přijde. Přišlo to ale mnohem dřív, tak jsem šťastná,“ dodala budoucí nevěsta. která má s muzikantem dvě dcery, Elišku a Annu.

Václav Noid Bárta už má za sebou dvě manželství. Zpěvačku Lucií Bílou si vzal v roce 2006, rozvedli se o dva roky později. Nejstarší dceru Terezku má muzikant s druhou bývalou manželkou, modelkou Gabrielou Dvořákovou. Jeho přítelkyní byla rovněž modelka Eliška Bučková a románek měl i s houslistkou Andreou Jiskrovou.

„Neuvědomovala jsem si, že svatba je už za chviličku. Až teď, při zkoušení, šatů mě to dojalo. Svatební šaty jsem měla vždy vysněné à la mořská panna, upnuté. Ta představa se ale rozplynula hned po prvním porodu. Teď je mým cílem mít ‚kojící‘ šaty, aby to fungovalo v rámci toho, že mám Aničku, která je plně kojená a je ještě malinká,“ dodala Grabcová.

Václav Noid Bárta a Eliška Grabcová se dali dohromady v Hudebním divadle Karlín při společném účinkování v muzikálu Sestra v akci.

Zpěvák svou lásku k tanečnici zpočátku dlouho tajil. Oznámil, že své osobní věci a vztahy již odmítá rozebírat v médiích. Přesto počátkem roku 2018 potvrdil, že si novou přítelkyni nastěhoval k sobě do Mukařova a je velmi spokojený.