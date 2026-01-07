Rodinnou kasu drží tchyně, vtipkuje Václav Matějovský o viceguvernérce ČNB

Václav Matějovský o seskocích i divadle
ČÍM MĚ KAROLÍNA OKOUZLILA
Nejdřív vzhledem, hlavně pronikavýma očima. Co vám budu vyprávět, ta když se na mě podívá, udělám pro ni všechno. Z fotek na Instagramu jsem dedukoval, že je to odvázaná holka, která má ráda dobrodružství. A záhy se to potvrdilo. Mám super holku do nepohody, s níž neznám nudu.
Václav Matějovský
ZA CO JI OBDIVUJU
Je fantastická máma. Myslím, že malý toho na svůj věk umí hodně, což je hlavně její zásluha. K tomu se perfektně stará o domácnost. Navíc se vrátila do práce, na půl úvazku dělá realitní marketing. Klobouk dolů.
KDY BUDE SVATBA
Zatím nemáme datum. Vlastně ani nevíme, jestli chceme svatbu malou, nebo velkou. Možná se jednoho dne jen tak vezmeme a někdy později uděláme čistě jenom oslavu. Shodli jsme se, že nám jde právě o to, užít si parádní den s přáteli. Spousta z nich ale teď nemůže. Řada kamarádek je těhotných, někdo musel za prací do zahraničí.
KOLIK MÁM SESKOKŮ
Z letadla s padákem 125, takže jsem pořád bažant. Když do téhle komunity zavítáte, zjistíte, že machři jich mají tisíce. Jednou jsem vzal i Káju. Skákala v tandemu s instruktorem. Po dopadu jsem za ní běžel a čekal, že bude nadšená, ale jen prohodila: „Jo, v pohodě.“
(Karolína: Bylo mi trochu blbě, proto moje reakce asi úplně neodpovídala.)
PROČ NECHCI, ABY SKÁKALA
Když Kája před pár měsíci přišla s tím, že začne skákat, modlil jsem se, aby tenhle nápad vyšuměl. Kvůli její roztěkanosti bych o ni měl šílený strach.
(Karolína: Vím, že bych nezvládla hlídat všechno, co je nutné.)
CO SE MI SNAŽILA TAJIT
Nedávno schovávala nové boty. Myslela si, že ve skříni za oblečením je krabice schovaná. Já dělal, že nic nevím, a čekal, kdy to z ní vyleze. Mlčela dlouho, asi dva týdny.
(Karolína: Celou dobu jsem je nenosila.)
Na nakupování oblečení, bot a kosmetiky je trochu závislá. Ale umí udělat radost i jiným.
PROČ NEJSEM V DIVADLE
Nabídky dostávám, ale nechci měnit současnou pracovní náplň. Bylo by to velmi náročné. Obdivuju některé kolegy, jak všechno zvládají. Obávám se, že bych nebyl stoprocentní a divadlo by tím trpělo. V létě si vždycky naplno vychutnám Shakespearovské slavnosti.
Karolína Zamrazilová o seznámení i nákupech
JAK JSME SE SEZNÁMILI
Jednou se kamarádka zmínila, že v rádiu na něčem pracuje s Vaškem Matějovským. Podívala jsem se mu na Instagram a říkala si, jaký je fešák. Tak jsem olajkovala nějaké fotky a on zase některé moje. Napsali jsme si pár zpráv a šli na rande do baru.
Karolína Zamrazilová
Poznali se a dali dohromady před třemi lety. V létě 2024 se jim narodil syn, loni se zasnoubili. Bakalářský titul získala na ČVUT, inženýrský na VŠE. Pracovala například pro organizaci Oktagon, která pořádá turnaje v MMA. Věnuje se produkci a marketingu. Její maminkou je známá ekonomka Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.
ČÍM MĚ VAŠEK VYDĚSIL
Když jsem u něj poprvé spala, vyděsil mě budík. Aby vstal do rádia, před pátou se ozval zvuk podobný požárnímu hlášení. Já v šoku, ale on pořád spal. Tenhle alarm používá dodnes. K tomu si pořídil chytré hodinky, které ve zvolený čas vibrují. Takže nám vibruje postel a řve budík, ale stejně trvá věčně, než se probudí. Ťukám, jaké máme štěstí, že malý je úplně stejný spáč.
JAK SE MI LÍBIL BEZ VOUSŮ
Kvůli roli sportovce do minisérie Rekordwoman se musel oholit, na což mě připravoval. Když jsem se jednou vrátila domů a byl bez vousů, bylo to nezvyklé. Kamarádi do něj dost šili, tak jsem se snažila být oporou a opakovala mu, že to není tak strašné.
(Václav: Což byla trochu lež.)
Neskutečně omládl a změnil se mu výraz ve tváři. Připadal mi permanentně naštvaný, ač nebyl.
ZA CO HO OBDIVUJU
Jak zvládá práci, ve které je hodně dobrý, a k tomu je skvělým partnerem a tátou. Doma pomůže se vším. Skvěle vaří. Malému i mně se věnuje, jak to jen jde. Vždycky mě dojímá, když Vašek přijde a malý ho běží obejmout. Vybrala jsem si moc dobře.
VAŠKOVA NEJLEPŠÍ VLASTNOST
Pořád kouká za pět rohů, což já vůbec. Ve snaze jim předejít vždycky přemýšlí nad špatnými variantami, které by mohly nastat. Na věci se dívá zásadně z horší strany.
(Václav: Jsem takový negativní bručoun.)
Nejsi negativní. Ale bručoun možná jo. Naštěstí. Dva pozitivní blázni, to by možná nešlo takhle pěkně dohromady.
V ČEM HO MÁM NEJRADŠI
Zbožňuju seriál O mě se neboj. Když byl natáčet Survivor, viděla jsem ho třikrát. A nedávno jsme ho znovu celý sjely s jeho mamkou. V některých scénách je opravdu sexy.
KDO DRŽÍ RODINNOU KASU
(Václav: Tchyně, kdo jiný.)
Zatím nemáme společný účet. Řekla bych, že s penězi zacházet umím, leč...
(Václav: Hodně mě zajímá, co bude následovat.)
Někdy mě mé materiální já přemůže.
(Václav: Co jsem ti to dnes vyzvedával za balíček?)
Přišly mi oční stíny. Někdy si musím udělat radost.
K ČEMU MĚ PŘIVEDL
Ke kempování. To mě nadchlo. Nedávno jsme vyrazili bez prcka z mé iniciativy.