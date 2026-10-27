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Partner Kristiny Kloubkové promluvil o svatbě. Ženil se v Japonsku

Autor:
Kristina Kloubková a Václav Kuneš

Kristina Kloubková a Václav Kuneš | foto: Profimedia.cz

Kloubkovou doprovodil choreograf a tanečník Václav Kuneš. Dvojice si už v roce...
Václav Kuneš na StarDance XIII (16. listopadu 2024)
Kalendář Proměny Světla 2027 - duben - Soubor současného tance 420PEOPLE - Archa
Václav Kuneš v zákulisí StarDance XII (Praha, 2. prosince 2023)
62 fotografií
„Nemluvím o kultuře, ale životním stylu a ten tady není tak špatný,“ říká Václav Kuneš, choreograf a šéf respektovaného tanečního souboru 420People. Za sebou má působení v mnoha zemích a řadu ocenění. A také manželství s Japonkou, přičemž teď tvoří pár s moderátorkou TV Nova Kristinou Kloubkovou.

Jeho poslední dílo – choreografie Kintsugi vychází z japonské formy umění, kdy se lepí k sobě porcelánové střepy a „švy“ zvýrazňují zlatou barvou. „Váže se k tomu dvojí filozofie. Jednak ta, že se objektu tímto vdechne nový život, ale mě víc oslovila ta druhá. Že praskliny na porcelánu reprezentují praskliny na našich duších. A ty bychom neměli schovávat, ale přiznat, protože díky nim jsem tím, kým jsme,“ vypráví Václav Kuneš.

Modře pomalovaný kousíček porcelánového střepu dostal jako dárek každý účastník premiéry. „Máme jich čtyři sta kilo, tak myslím, že nám vydrží na hodně dlouho,“ dává tušit, že obdarováni budou i reprízoví diváci. „Věnovala nám je porcelánka Dubí. Téma kintsugi společností rezonuje. Já jsem třeba dostal od tanečníků jako dárek k premiéře poukázku do parfumérie Kinstugi,“ prozradil.

Kristina Kloubková a Václav Kuneš

S Japonskem je svázaný víc než běžný turista. „Jezdím tam přes dvacet let, hodně jsem v Japonsku v minulosti pracoval, protože finanční ohodnocení umělců je tam příznivější než tady,“ vypráví.

S japonským choreografem Saburo Teshigawarou coby tanečník spolupracoval sedm let a s jeho představením se dostal i na červený koberec v Cannes, když byl nominovaný na Tanečníka roku. Dnes se sám věnuje vytváření choreografií a zároveň vede 420People, který patří k nejlepším souborům současného tance u nás.

„Japonci jsou jiní co se týče komunikace a životního stylu, ale to mě na nich baví,“ vzpomíná na bývalá pracovní setkání. „Když jsem tam před lety začínal jezdit, byla ve společnosti ještě znatelná hierarchie starý – mladý, chlap – žena. Ale hodně se to změnilo,“ vypráví.

Václav Kuneš a Kristina Kloubková

„Nesmrkají, neobjímají se a nemají rádi tetování,“ vyjmenovává narychlo pár rozdílů. „Tam mají tetování jenom členové japonské mafie Jakuza. Ta v nové moderní podobě existuje dál stejně jako Cosa Nostra v Itálii, ale nikdy jsem se s nikým z nich osobně nesetkal,“ usmívá se. A pochvaluje si spolupráci s japonskými kolegy. „Jsou vstřícní k novým věcem, nepamatuji se, že bych tam měl nějaký pracovní konflikt,“ vypráví.

V Japonsku zažil i tradiční svatbu, které byl sám účastníkem v roli ženicha. „Ženy mají na sobě kimono, chlapi jukatu, která vypadá trochu jako župan, a na nohou boty s palcem odděleným od ostatních prstů,“ vzpomíná.

„Měl jsem před svatbou i pohovor s oddávajícím a zmínil jsem se, že mi jsou některé místní zvyky proti srsti. Nechtěl jsem třeba, aby moje budoucí žena kráčela k oltáři metr za mnou. Řekl mi, že s tím nemá problém. Přinesl jsem na schůzku dvě české plzně a na všem jsme se dohodli. Respektoval, že nejsem Japonec a chci to jinak,“ vzpomíná.

Václav Kuneš a Kristina Kloubková

Obřad se odehrával v malé dřevěné svatyni, kde příchozí dostali saké. „Tahle část je pro všechny stejná, ale doprovodný program si pak dělá každý po svém,“ vypráví. Manželství mu vydrželo čtyři roky a má z něj dnes už dospělou dceru Ainé. Exmanželka byla tanečnicí, dnes učí a pořádá workshopy.

Pedagogy jsou i Kunešovi tanečníci z 420People, který spoluzakládal před devatenácti lety. „Rotují v různých formacích a do toho učí na HAMU nebo v Duncan Centre anebo dávají soukromé tréninky,“ prozrazuje.

V choreografii Kintsugi jich vystupuje šest, přičemž hudební pozadí tvoří jedenáct skladeb. „Zkoušeli jsme průběžně celý minulý rok. Hlavně improvizaci a nové věci. Chtěli jsme se všichni někam posunout a tohle pro nás byla ideální příležitost. Ale já to představení nosil v hlavě už dlouho před tím,“ vypráví.

Václav Kuneš na StarDance XIII (16. listopadu 2024)

„A pak jsme měli štěstí, že jsme mohli zkoušet celé léto přímo na jevišti La Fabriky, která je naší domovskou scénou. To bylo moc důležité, jsme rádi, že nám divadlo vychází takhle vstříc,“ vypráví Kuneš.

Zkušenosti sbíral všude po světě. Žil v Holandsku, kde byl členem slavného Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána, v němž potkal svoji exmanželku, a poté odešel na volnou nohu, aby se nakonec usadil v Praze. „Když jsem byl mladší, bylo mi jedno, kam jedu za prací, hlavně že tam byli lidé, se kterými si rozumím. Ale čím víc toho mám nacestováno, tím víc si vážím domova. Protože my se tady fakt nemáme špatně,“ říká.

Představení Kintsugi ale provázela i smůla. Během generálky si jedna z tanečnic vyhodila plotýnku. „Po osmi minutách byl konec. Zkoušeli jsem to postavit znovu s někým jiným a doufali, že se kolegyně bude moci do představení vrátit, což se nakonec i stalo,“ dodává.

Kalendář Proměny Světla 2027 - duben - Soubor současného tance 420PEOPLE - Archa

Soubor každoročně uvádí dvě divadelní premiéry a svůj repertoár pravidelně prezentuje na tuzemských i zahraničních scénách – představil se ve Francii, Španělsku, Švédsku, Polsku, Německu, Jižní Koreji, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, na Kypru, v Mexiku, Itálii, Finsku, Nizozemsku, Norsku a Japonsku včetně EXPO 2025 v Ósace.

Čtyři z tanečníků zachytily fotografky Lenka Hatašová a Monika Navrátilová v kalendáři Proměny světla 2027. Výtěžek z jeho prodeje poputuje Nadaci Archa Chantal, jež pomáhá zútulňovat dětská zdravotnická zařízení.

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