Týnuš Třešničková chodí s italským podnikatelem. Prozradily je fotky

Novým přítelem se influencerka ještě veřejně nepochlubila, jen před pár týdny přiznala, že někoho má. „Už to nechci tajit, i když všímavější asi tuší. Do Itálie jsem letěla za mým přítelem. Je to Ital a žije napůl v Praze a napůl v Itálii, takže moje cesty do Itálie teď asi budou trochu častější,“ řekla v prosinci 2021.

Web Extra.cz upozornil, že jejím novým partnerem je podnikatel Davide Nebbia. Zamilovanou dvojici prozradily snímky na sociálních sítích z cest, kde pózují sice každý zvlášť, ovšem na stejném místě a ve stejném čase.

Influencerka předtím chodila s podnikatelem Viktorem Hajíčkem, se kterým oznámili rozchod v roce 2019.

Pak se dala dohromady s dalším podnikatelem Ladislavem Biseniusem. Ani jim vztah nevyšel a loni se rozešli, což podnikatel nesl těžce. Na sociálních sítích napsal, že si přeje, aby Týnuš nikdy v životě nepotkal.

„Tento člověk má rád jenom sám sebe a strašně všechno přepočítává na peníze. Myslel jsem, že ji trošku napravím. Ona vlastně nenávidí lidi. Vůbec nevím, na co si před vámi hraje. A to, že si vše platí sama? Strašně zlý člověk. Možná je to kvůli té nehodě,“ napsal podnikatel.

„Ten člověk mě podvedl hned při první příležitosti! Šrot! Nevím tedy, s kým mě hned v neděli podvedla. Ale ten člověk musel být taky strašný zoufalec, když my dva s Týnuš jsme to neměli ani pořádně vyřešené,“ dodal Bisenius na jaře 2021.

Kristýna Třešňáková se stala v září 2018 jednou z obětí nehody ohnivé show v luxusní restauraci Nusr-et v Istanbulu, při které utrpěla popáleniny druhého stupně na pětatřiceti procentech těla včetně obličeje, krku a rukou.

Po incidentu zůstávala v turecké nemocnici, kde jí léčbu hradil majitel podniku, v němž utrpěla popáleniny. Plameny zasáhly i jejího dnes již bývalého přítele Viktora Hajíčka. Jeho zranění byla menší a vrátil se hned do Česka. Třešňáková ho následovala až v červnu 2019.

Svým fanouškům na sociálních sítích nejdříve ukazovala snímky, na kterých se snažila zakrývat popálené ruce, krk i obličej, který navíc maskovala vrstvou makeupu. Později zveřejnila na YouTubu video s názvem Moment, který mi změnil život, které má do této chvíle přes 1,5 milionu zhlédnutí a ve kterém velmi otevřeně popsala detaily nehody.

Poprvé od své nehody v Turecku ukázala jizvy na veřejnosti v listopadu 2019 na společenské akci.