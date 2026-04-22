Tye Rodericka hospitalizovali na jednotce intenzivní péče. Přestože má vážná zranění, ve svém zatím posledním vzkazu fanouškům působí pozitivně a je vděčný za to, že přežil.
„Stále se léčím, stále dýchám. Život mi dal druhou šanci. Každý nádech je dar a každý tep srdce je připomínka, že tu jsem z nějakého důvodu,“ uvedl model na Instagramu.
Zároveň poděkoval všem, kteří mu v těžké chvíli vyjádřili podporu. „Děkuji těm, kdo se za mě modlili, mysleli na mě a stojí při mně. Vaše láska a podpora mě podržela ve chvílích, když jsem na tom byl nejhůř. Je to moje druhá šance na život a já ji využiji naplno,“ dodal.
Roderick také popsal rozsah svých zranění. Podle jeho slov ho třikrát bodli do zad a dvakrát ho nožem zranili i v obličeji. „Kvůli poškozené plíci mi lékaři zavedli hadičku, díky které můžu dýchat,“ řekl. Podrobnosti o samotném útoku zatím nezveřejnil. Není tak jasné, kde ani za jakých okolností k napadení došlo.
Herec se zároveň ohradil proti nenávistným reakcím na internetu, kde někteří lidé zpochybňují pravdivost jeho příběhu. Tato obvinění odmítl a kritiku označil za nenávistnou.
Roderickova rodina založila veřejnou sbírku na platformě GoFundMe, která má pomoci pokrýt náklady na léčbu a další výdaje spojené s jeho zotavováním. Podle vyjádření jeho matky rodina prožívá náročné období. „Můj syn se stal obětí náhlého a násilného útoku. Byl několikrát pobodán zezadu a má zraněné plíce. Díkybohu je naživu, ale jeho zranění jsou vážná a cesta k uzdravení bude dlouhá a bolestivá,“ uvedla.
Zároveň upozornila na finanční náročnost celé situace. Rodina nyní čelí vysokým nákladům na zdravotní péči i výpadku příjmů, protože herec nebude moci nějakou dobu pracovat.