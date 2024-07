Je mi 54 a čekám dítě, oznámila herečka. Modlí se za klidný průběh těhotenství

„V čtyřiapadesáti letech jsem zjistila, že jsem těhotná.“ Takto prostě oznámila Trina McGeeová na Instagramu překvapivou novinku. „Na chvíli se teď odhlásíme ze všech sociálních sítí. Předem děkuji za vaše modlitby a přání všeho dobrého,“ dodala v příspěvku.

Těhotenství bylo podle všeho plánované, herečka v několika rozhovorech prozradila, že o dítě se spolu se současným manželem snažili už roky a navštěvovali dokonce i šamany, kteří s nimi prováděli rituály plodnosti.

Setkání hvězd seriálu Boy Meets World po letech: Lee Norris, Matthew Lawrence, Danielle Fishelová, Will Friedle, Rider Strong, Trina McGeeová (2023)

Když byla kdysi obsazena do role teenagerské lásky Shawna Huntera v sitcomu stanice ABC s názvem Boy Meets World, byla už osmadvacetiletou dvojnásobnou maminkou. Byla tehdy o více než deset let starší než většina jejích hereckých kolegů – včetně tehdy teprve sedmnáctiletého Ridera Stronga, který hrál v seriálu Shawna.

Americká herečka nedávno překvapila fanoušky, když prozradila, že během natáčení čekala své třetí dítě. Ve videu na sociálních sítích dokonce poukázala na své těhotenské bříško během epizody And Then There Was Shawn, která měla premiéru v únoru 1998.

„Tenkrát jsem hrála roztomilou teenagerku, ale ve skutečnosti jsem už mi táhlo na třicet, měla jsem dvě děti a byla jsem v šestém měsíci těhotenství,“ napsala k videu na TikToku.

Šestadvacet let po porodu svého prvního syna, čeká Trina McGeeová čtvrtého potomka. Ten bude jejím prvním společným dítětem s manželem Marcellem Thedfordem, za kterého se provdala v roce 2008.

VIDEO: Herečka Trina McGee je v 54 letech plánovaně těhotná: