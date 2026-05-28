„Jsem ve fázi života, kdy si chci dělat, co chci,“ říká kanadská herečka, která se proslavila především rolí svůdné cylonské Number Six v seriálu Battlestar Galactica (2004–2009). Právě díky ní se stala jednou z nejvýraznějších tváří televizního sci-fi.
Diváci Triciu Helferovou znají také ze seriálu Lucifer, kde ztvárnila Charlotte Richardsovou, nebo z projektů Kravaťáci (Suits) či Dva a půl chlapa (Two and a Half Men). Objevila se i v herních sériích Mass Effect 2 a StarCraft II.
Herečka přiznala, že její profil na OnlyFans nebude čistě erotický. Fanouškům chce nabídnout profesionální focení, odvážnější snímky, ale i běžné momenty ze života. „Bude to sexy stránka mé značky, ale taky moje normální a bláznivé chvíle doma,“ popsala. Sdílet chce například videa z farmy, zahrady nebo živé streamy s fanoušky.
Helferová zároveň zdůraznila, že si vše řídí sama. „Jsem unavená z toho, že mi ostatní říkají, co mám dělat a jak to mám dělat,“ vysvětlila v rozhovoru pro magazín People. OnlyFans podle ní vnímá jako modernější verzi focení pro magazíny typu Playboy, kde měla vždy ráda kreativní svobodu.
Připomněla také, že už v minulosti pózovala jako playmate a spolupracovala s módními značkami jako Versace, Chanel nebo Giorgio Armani.
Tricia Helferová byla čtrnáct let vdaná za právníka Jonathana Marshalla. Dvojice se rozvedla v roce 2017 a herečka od té doby své soukromí příliš nekomentuje. V médiích se objevovaly spekulace o vztazích s kolegy z branže, žádný však veřejně nepotvrdila.
Herečka navíc uvedla, že část výdělků z OnlyFans plánuje věnovat na pomoc zvířatům a charitativní projekty, kterým se dlouhodobě věnuje.
Helferová rozhodně není jedinou známou tváří, která na OnlyFans zamířila. Platformu v posledních letech objevily i celebrity jako Bella Thorne, Denise Richardsová, Carmen Electra, Shannon Elizabeth nebo Jaime Presslyová. Z českých tváří to zde zkouší například Marie Růžičková a Kateřina Kaira Hrachovcová. Některé z žen láká finanční nezávislost, jiné možnost komunikovat s fanoušky bez omezení sociálních sítí.
Zatímco část veřejnosti její krok oslavuje jako důkaz sebevědomí a svobody, jiní mají pocit, že hollywoodské hvězdy už posouvají hranice příliš daleko. Helferová si z kritiky podle všeho těžkou hlavu nedělá. Jak sama říká, je konečně ve věku, kdy si chce život řídit po svém.