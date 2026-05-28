Další padesátnice na OnlyFans. Hvězda Lucifera a Battlestar Gallacticy překvapila

Hvězda kultovního seriálu Battlestar Galactica Tricia Helferová překvapila fanoušky oznámením, že vstupuje na platformu OnlyFans. Dvaa­padesátiletá herečka a bývalá modelka tvrdí, že chce „bourat stigma“ kolem podobného obsahu a zároveň získat větší kontrolu nad vlastní image.
James Callis a Tricia Helferová v seriálu Battlestar Galactica (2004)
Tricia Helferová (Los Angeles, 2025)
Tricia Helferová (New York, 14. května 2013)
„Jsem ve fázi života, kdy si chci dělat, co chci,“ říká kanadská herečka, která se proslavila především rolí svůdné cylonské Number Six v seriálu Battlestar Galactica (2004–2009). Právě díky ní se stala jednou z nejvýraznějších tváří televizního sci-fi.

Diváci Triciu Helferovou znají také ze seriálu Lucifer, kde ztvárnila Charlotte Richardsovou, nebo z projektů Kravaťáci (Suits) či Dva a půl chlapa (Two and a Half Men). Objevila se i v herních sériích Mass Effect 2 a StarCraft II.

Herečka přiznala, že její profil na OnlyFans nebude čistě erotický. Fanouškům chce nabídnout profesionální focení, odvážnější snímky, ale i běžné momenty ze života. „Bude to sexy stránka mé značky, ale taky moje normální a bláznivé chvíle doma,“ popsala. Sdílet chce například videa z farmy, zahrady nebo živé streamy s fanoušky.

Helferová zároveň zdůraznila, že si vše řídí sama. „Jsem unavená z toho, že mi ostatní říkají, co mám dělat a jak to mám dělat,“ vysvětlila v rozhovoru pro magazín People. OnlyFans podle ní vnímá jako modernější verzi focení pro magazíny typu Playboy, kde měla vždy ráda kreativní svobodu.

Připomněla také, že už v minulosti pózovala jako playmate a spolupracovala s módními značkami jako Versace, Chanel nebo Giorgio Armani.

Tricia Helferová byla čtrnáct let vdaná za právníka Jonathana Marshalla. Dvojice se rozvedla v roce 2017 a herečka od té doby své soukromí příliš nekomentuje. V médiích se objevovaly spekulace o vztazích s kolegy z branže, žádný však veřejně nepotvrdila.

Herečka navíc uvedla, že část výdělků z OnlyFans plánuje věnovat na pomoc zvířatům a charitativní projekty, kterým se dlouhodobě věnuje.

Helferová rozhodně není jedinou známou tváří, která na OnlyFans zamířila. Platformu v posledních letech objevily i celebrity jako Bella Thorne, Denise Richardsová, Carmen Electra, Shannon Elizabeth nebo Jaime Presslyová. Z českých tváří to zde zkouší například Marie Růžičková a Kateřina Kaira Hrachovcová. Některé z žen láká finanční nezávislost, jiné možnost komunikovat s fanoušky bez omezení sociálních sítí.

Zatímco část veřejnosti její krok oslavuje jako důkaz sebevědomí a svobody, jiní mají pocit, že hollywoodské hvězdy už posouvají hranice příliš daleko. Helferová si z kritiky podle všeho těžkou hlavu nedělá. Jak sama říká, je konečně ve věku, kdy si chce život řídit po svém.

