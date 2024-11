Ženy jsou divné. Nechtějí vždycky sex a dělají drahoty, říká přítel Taylor Swift

Bratři Kelcovi ve svém podcastu přijímali hovory od posluchačů a dávali jim sexuální rady. Zavolal i muž – padesátník – a svěřil se jim se svým trápením s žádostí o pomoc. Jeho žena nemá vůbec zájem o sex. Travis Kelce přiznal, že sám takový problém nemusel nikdy řešit. „Podotýkám, že já osobně naštěstí vůbec nemám ponětí, jaké to je,“ řekl partner zpěvačky Taylor Swift.

Následně muži poradil, aby zkusil být trochu romantický. „Zkuste sehnat nějaké svíčky, okvětní lístky růží. Možná jen musíte znovu oživit ten plamen ve vaší ženě. Je třeba, aby se zase rozhořel. Vezměte ji pro začátek do pěkné restaurace. To jsou všechno věci, které bych se pokusil udělat já sám na základě toho, co jsem slyšel od žen i kamarádů, chlape,“ radí hvězda týmu Kansas City Chiefs, která má za sebou má za sebou jedenáctiletou kariéru v NFL a pověst jednoho z nejlepších hráčů ligy.

Zpěvačka Taylor Swift a její partner Travis Kelce (Bahamy, 21. března 2024)

Jeho starší bratr, trojnásobný otec Jason Kelce, který ukončil svou třináctiletou hráčskou kariéru v týmu Philadelphia Eagles, naopak navrhl muži jiný přístup. Poradil mu jít na to pomalu. Zavtipkoval také, že by možná mohly pomoci těsnější kalhoty na tělo.

Podle partnera Taylor Swift ženy fungují na úplně jiné vlnové délce než muži. „Ženy jsou divné. Nechtějí mít vždycky jen sex jako my, muži. Nevím proč. A také moc rády dělají drahoty. Některé čekají na to, než je představíte své rodině,“ podotkl.

Zpěvačka a sportovec spolu chodí přes rok. Taylor Swift pravidelně navštěvuje jeho zápasy a Kelce se zase objevuje na jejích koncertech. Už od začátku ale mnozí spekulují o tom, že jejich vztah je uměle vytvořený a falešný. Na sociálních sítích nedávno dokonce koloval dokument, ve kterém je popsaný přesný mediální plán rozchodu tohoto slavného páru. Podle právních zástupců fotbalisty šlo ovšem o podvrh.