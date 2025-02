Podle Tori Spellingové byli herci kvůli natáčení jednou ubytováni na zaoceánské lodi Queen Mary a ona se jednou po práci rozhodla přivést pár lidí do svého pokoje. „Byl to obyčejný pokoj. Malý, tmavý a se spoustou sametu,“ vzpomíná.

Jennie Garthová, Gabrielle Carterisová, Shannen Doherty, Tori Spellingová, Ian Ziering, Jason Priestley, Luke Perry a Brian Austin Green v seriálu Beverly Hills 90210

„Pořád si moc dobře pamatuji různé detaily, nehezké květinové motivy. Ale ano, pravda je, že jsem tehdy v tom pokoji zažila svou první a jedinou trojku v životě, sex ve třech. Já, jiná žena a muž,“ prozradila s tím, že si společný sex bohužel užila méně, než očekávala.

Uvedla také, že líbání s jinými dívkami pro ni vždy bylo jen zábavou a hrou. Podle herečky to dnešní ženy už vůbec nedělají. „Víte, v devadesátkách to byla úplně normální věc. Chtěly jsme šokovat kluky a donutit je slintat, a líbaly jsme se proto před nimi s kamarádkami. Ať už jsme měly zájem o jiné ženy, nebo vůbec ne, holky se spolu zkrátka dříve líbaly úplně běžně,“ vzpomíná.

V seriálu Beverly Hills 90210 prý kromě Jennie Garthové (Kelly) políbila všechny ženy. Nikdy ale neměla zájem o intimnosti s někým stejného pohlaví a její sexuální zážitek z mládí na tom nic nezměnil. „Nikdy jsem sama netoužila po tom vyzkoušet to se ženou,“ přiznala herečka.

„Ten kluk to tehdy moc chtěl zkusit se dvěma ženami a já jsem souhlasila. Kdybych řekla, že se mi to nelíbí a nechci to, nic by se nestalo,“ říká.

Brian Austin Green a Tori Spellingová v seriálu Beverly Hills 90210 (1990)

„Vždycky ale říkám, že zkusit se má všechno,“ uvedla Spellingová. Po sexu ve třech si jen ujasnila, že to není nic pro ni. „Jen jsem se ujistila v tom, že jsem stoprocentně na kluky,“ vysvětluje.

Spellingová sdílela před časem na Instagramu několik vzpomínkových fotografií z časopisu, ve kterém se objevila v roce 2000 jako jedna ze seriálových hvězd. Tuto éru své kariéry označila za osvobozující.

„Šlo mi o to, abych ukázala, že hodná holka typu Donna Martinová může být postavou, která je věřící, laskavá, miluje svou rodinu, je silná a zároveň půvabná a sexy,“ říká.

„Později jsem v životě lidem ukázala i jinou stránku Tori. Bylo to velmi osvobozující, vystoupit konečně z jedné role, podle které mě vnímají ostatní a být konečně sama sebou,“ dodala.

Tori Spellingová se v roce 2006 provdala za herce Deana McDermotta. Rozvedli se po osmnácti letech vztahu. Mají spolu pět dětí: Liama Aarona (17), Stellu Doreen (16), Hattie Margaret (12), Finna Daveyho (11) a Beaua Deana (7).