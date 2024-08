Tori Spellingová chce vydělávat na OnlyFans. Zaplatím dětem školu, říká

Herečka má se svým bývalým manželem Deanem McDermottem pět dětí: Liama Aarona (17), Stellu Doreen (16), Hattie Margaret (12), Finna Daveyho (11) a Beaua Deana (7).

Tori Spellingová se snažila kanadskému herci vysvětlit, co je to OnlyFans. „Jak popsat OnlyFans? Je to stránka, kde původně tvořily spíš ženy – ne sexuální pracovnice - ale něco v tomhle směru, a teď to dělají herečky,“ řekla.

Tori Spellingová, Dean McDermott a jejich děti (Los Angeles, 12. června 2023)

Představitel kapitána Kirka ze Star Treku se o to zajímal více a chtěl jasnější odpověď. „Když řeknete: ne sexuální pracovnice, ale něco v tomto směru, tak buď jsou, nebo nejsou. Chtějí sex, nebo ne. Souhlasí s tím, vyhledávají sexuální zážitky?“ zajímal se.

Spellingová s tím souhlasila, ale prohlásila, že OnlyFans se změnil. „Jsou tam komici a kuchaři, kteří tam dávají videa a lidé platí. Můžete si to předplatit. Teď to dělá spousta hereček a ukazují se. Například jste v bikinách nebo v něčem odhalujícím, a pokud vás lidé odebírají a zaplatí víc, mohou navíc dostat třeba snímek, na kterém jsou vidět vaše prsa,“ dodala s tím, že pokud chcete, můžete ukázat všechno.

William Shatner (New York, 25. července 2021)

Hvězda ze seriálu Beverly Hills 902 10 prozradila, že zná celebrity, které na stránkách vydělávají, včetně její kamarádky Denise Richardsové. Exmanželka Charlieho Sheena si účet založila v červnu 2022 a je tam i její dcera.

Tori Spellingová loni v lednu v televizním programu Jeff Lewis Live přiznala, že pod falešným jménem odebírala profil Richardsové na OnlyFans a během dvou dnů utratila 400 dolarů. „Celý OnlyFans mě docela fascinoval a nebudu lhát, říkala jsem si: Kouknu se na to. Co to obnáší?“ dodala herečka.