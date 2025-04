Tori Spellingová se stala herečkou jen díky tomu, že její otec Aaron Spelling byl slavný hollywoodský producent. Hvězda seriálu Beverly Hills 90210 přiznává, že bez protekce by se zřejmě neprosadila a po smrti jejího otce o ni zcela upadl zájem filmových a seriálových tvůrců.

Dnes se herečka snaží udržet si popularitu například i mnoha kontroverzními prohlášeními týkajícími se sexu. V nejnovějším rozhovoru prozradila, že lituje toho, že se nenechala nafotit do pánského magazínu Playboy a nezveřejnila domácí porno, které natočila s exmanželem.

Spellingová ve svém podcastu misSPELLING popsala, že intimní nahrávku, na které je zachycena při sexu s bývalým partnerem Deanem McDermottem, kdysi ukradl její kamarád.

“Jak nás vůbec tehdy napadlo se při tom natočit? Byl to nápad mého exmanžela. Natáčel zrovna nějaký film, pak přijel po delší době za mnou domů a řekl: ‚Hele, natočíme se při sexu, bude to super.‘ Nevím, jak na to přišel, nikdy předtím jsme to neudělali, přestože jsme byli léta manželé,“ vzpomíná herečka.

Nahrávka se dostala do rukou někoho, koho McDermott považoval za svého dobrého přítele. Ten odnesl video do Vivid Entertainment Group, což je nezávislá společnost, která se specializuje na pornofilmy a pokusil se ji prodat.

“Lidé z Vivid nás skutečně kontaktovali a řekli: ‚Chceme vám oznámit, že to nebereme.‘ Řekla jsem: ‚Proč? Nebylo to dobré?‘ Vzpomínám si, že byla úleva, že to nevydali, ale zároveň jsem si říkala, jestli to bylo natolik nudné, nebo v čem je chyba?,“ ptá se.

„Mrzí mě zpětně hlavně to, že jsem řekla ne, když mě oslovili na focení pro Playboy. Teď v jednapadesáti letech si přeji, abych tehdy nebyla tak upjatá. Mohla jsem být jako mladá holka na titulce a dnes to mohla být skvělá vzpomínka. A tu sexuální nahrávku jsme také měli nechat vyjít,“ lituje Spellingová s tím, že video nakonec s exmanželem získali zpět.