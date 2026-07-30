Exmanžel Pamely Andersonové přiznal, že se živil jako prostitut

V době, kdy bydlel s kolegy Nikkim Sixxem a Vincem Neilem, vydělával si jako prostitut. Od manažera dostával každý z nich v dnešním přepočtu přibližně jen 425 korun týdně.
„Bylo to úplně na začátku, když jsme se všichni společně nastěhovali do bytu. Pak jsme potkali ženu, která byla madam. Byla o pár let starší než my. Tam jsme se seznámili, začali si povídat a ona řekla: Mám pro vás práci,“ vzpomínal Lee v podcastu Armchair Expert.
Podle bubeníka byly částky nabízené za tuto práci natolik vysoké, že se ji rozhodli přijmout. Lee následně absolvoval devět nebo deset schůzek. Ne vždy přitom šlo o něco víc než o společnou večeři. „Občas jsem šel jen posedět a povečeřet. Opravdu jen večeře. Chtěly pouze společnost k jídlu. Ale víte co? Myslím, že jsem měl také štěstí, protože některé starší ženy, se kterými jsem se setkal, byly opravdu zábavné,“ uvedl.
Tommy Lee, který se potýkal se závislostí na drogách, již dříve přiznal, že má po mnoha životních vzestupech a pádech štěstí, že je stále naživu. „Upřímně, každý den se musím štípnout. Říkám si: Jak je možné, že jsem ještě naživu?“ řekl magazínu GQ. Dodal, že už není tak divoký jako dříve.