Po rozvodu s manželem se transgender herečka zasnoubila se ženou

Herečka oznámila novinku o zasnoubení v podcastu Broad Ideas. V rozhovoru s moderátorkou Rachel Bilsonovou sice neuvedla žádné podrobnosti, ale prozradila, že snoubenka je cis žena, tedy její genderová identita odpovídá pohlaví, které jí bylo určeno při narození. Jen je to lesba.

Tommy Dorfman se loni po pěti letech manželství rozvedla s manželem Peterem Zurkuhlenem a vysvětlila, že po jejich rozchodu začala pociťovat přitažlivost k ženám, kterou už několik let necítila.

„Věděla jsem, že mě ženy zajímají způsobem, který jsem si od střední školy opravdu neuvědomovala. Byla to nevyřešená, neprozkoumaná věc. Říkala jsem si: Letošek je rok, kdy půjdu na pár schůzek s dívkami a znovu to prožiji a nebudu se za to stydět,“ prohlásila s tím, že je nadšená, že našla osobu, se kterou stráví zbytek života.

Manželé Peter Zurkuhlen a Tommy Dorfman (New York, 27. dubna 2017)

Tommy Dorfman se již před pěti lety prohlásila za nebinární a loni oznámila, že její fyzická proměna v ženu pokračuje i po medicínské stránce. Pro magazín InStyle řekla, že se po změně hormonů cítí dobře jako nikdy doposud.

„Strávila jsem 28 let svého života myšlenkami na sebevraždu, v depresích, zotavovala jsem se z alkoholismu a drogové závislosti. Nemyslím si, že jsem byla někdy opravdu šťastná, až do uplynulého roku,“ dodala.