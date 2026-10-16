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Ženu, co nedělá a chce peníze? Nikdy v životě, říká vítěz Survivoru Weimann
Tomáš Weimann má důvod k velké radosti. Vítěz Survivoru 2023 se stal poprvé otcem. Na svět přivítal holčičku, jejíž narození oznámil na Instagramu. „Myslel jsem si, že tu největší výhru už mám za sebou. Ale až teď držím v rukou tu největší životní výhru. A s tou se žádná trofej, ani ta ze Survivoru, nedá srovnat,“ napsal k radostné novince.
Více podrobností prozradil ve videu na svém YouTube kanálu, které natočil v porodnici v pražském Podolí. Přiznal, že narození dcery pro něj bylo nejsilnějším zážitkem v životě. U porodu byl přítomen a své pocity popsal jako nával emocí, který se jen těžko převádí do slov. Zároveň prozradil, že si příchod dítěte na svět dlouho přál, ale o svém snu veřejně nemluvil.
Weimann si v posledních letech pečlivě chránil soukromí a o svém partnerském životě veřejně příliš nemluvil. Právě proto byla zpráva o narození dcery pro jeho fanoušky překvapením. Ve svém vyznání ale dal jasně najevo, jak důležitou roli jeho partnerka v jeho životě hraje.
„Mám skvělou ženu vedle sebe. Ženu říkám proto, protože je to opravdu žena a je naprosto báječná a já ji strašně moc miluju a díky ní se mi stal tenhle malý zázrak,“ svěřil se. Ve videu ji označil za svou snoubenku a vyjádřil jí obdiv za to, čím si prošla. Dodal, že je nesmírně vděčný za možnost založit s ní rodinu.
Narození dcery pro něj podle jeho slov znamená zásadní životní změnu. Naznačil také, že by se v budoucnu mohl na sociálních sítích více věnovat rodičovství a tématům s ním spojeným.
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Tomáš Weimann se proslavil v roce 2023, kdy ovládl druhou řadu reality show Survivor Česko & Slovensko. Na ostrově v Dominikánské republice zaujal především fyzickou zdatností a úspěchy v soubojích. Po vítězství se věnoval mimo jiné cvičení a tvorbě obsahu na sociálních sítích.
V rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2024 popsal, že je zastáncem toho, že muži i ženy by měli fungovat úplně stejně. „Neříkám, že musí vydělávat stejně peněz, neříkám, že jsou si ve všech věcech rovni, samozřejmě nejsou. Ženy vychovávají děti a v určitou fázi života se víc stará žena o dítě a chlap víc pracuje. Ale myslím si, že stejně tak jako chlapi, tak i ženy by měly mít v životě nějaký cíl. Něco, za čím si jdou, co dělají, tvoří a vydělávají tím i nějaké peníze,“ řekl.
„Ve své podstatě na konci života každý z nás zůstane sám a je jedno, jestli jsem ženská, nebo chlap, ale budu sám na sebe a musím se starat sám o sebe. Takže v životě bych si k sobě nepřipustil ženskou, která nic nedělá a chce peníze. To mě vůbec nezajímá,“ dodal.