Času na sebe máme málo, na syny mluvíme dvěma jazyky, říkají Vernerovi

Co je na mateřství největší výzvou?

Tammy: Nejvíc náročné je zvládat dvě děti rozdílného věku. Opravdu hodně obdivuji všechny maminky, které mají dvě a víc dětí, nebo i jedno.

Tomáši, jak byste to zhodnotil z pozice otce? Jakou jste vybral maminku svým dětem?

Tomáš: Tu nejlepší možnou. A neříkám to jen proto, že tady manželka stojí. Mám opravdu nejlepší manželku na světě a je nejlepší mámou našim dětem. Já si myslím, že každý chlap je nakonec rád, že může občas utéct do práce. I když je to v práci náročný, doma to dokáže být někdy ještě náročnější.

Můžeme péči o dvě děti někdy říkat i cvičení?

Tammy: To rozhodně ano. Někdy mám jednoho synka připnutého na sebe a druhého v ruce, takže to rozhodně cvičení je.

Tomáš: Já to tolik neposuzuji. Pro mě to ještě není záběr, ta jejich kila. Ale je pravda, že většinou na sobě nikoho nemám připoutaného a spravuji jenom jedno naše dítě. Málokdy se stane, že obě dvě. To už je takový trošku hazard.

Tomáš Verner a jeho druhorozený syn Timothy (29. dubna 2022)

Mohli jsme být svědky tvé úžasné fyzičky po StarDance, kde byl značný progres. Jak to vypadá teď, když už jsou na krku dvě děti?

Tomáš: Ten progres se vlastně obrátil do velkého regresu. Všechno je to dávno pryč. Kromě práce a rodiny už nezbývá čas na nic, ani na sebe. Vím, že to je možná špatně, ale nezvládl jsem si zorganizovat čas tak, abych si ještě ke všemu, co dělám, sám třeba občas malinko zasportoval.

Kolik času vlastně ještě dnes, v roce 2022, věnuje Tomáš Verner krasobruslení?

Tomáš: Spoustu. Ale je to v trenérských botách, v trenérských bruslích. A to je přece jenom jiná práce. Hodně stojím, malinko ukazuji a spíš už musím korigovat. Toho pohybu je málo, ale na konci dne jsem sedřenej, jako bych běžel maraton. A potom přijdu domů a jsou tam tady ti dva. Kteří vlastně nemají vyčerpatelné baterie.

Vidíte mezi dětmi nějaké medailové naděje?

Tomáš: Mezi svěřenci, nebo mezi tady těmi nejmenšími? Mezi těmi nejmenšími určitě ne, vůbec. A u svěřenců je to velmi těžké. Ty ambice musí vycházet ze sportovce. Máme šikovné děti a bude záležet na tom, jak se sport bude dál pohybovat a vyvíjet, protože náš sport patří k těm z nejvíc ohrožených. Energie jdou nahoru a zimní stadion se musí jednak chladit, ale taky se musí odvádět vlhkost. Je to hodně nákladné. Tak uvidíme, jak s tím zamává nový ceník v novém roce.

Tomáš Verner, Tammy Sutanová a jejich syn Tomáš (7. listopadu 2020)

Tammy, popsala byste se jako ambiciózní matka?

Tammy: Já nevím. Možná. Možná jsem ambiciózní matka. Ale ne, jsem spíš uvolněný typ. Myslím, že mám dost trpělivosti, ale mám na děti rutinu, protože je to tak jednodušší pro všechny.

Máte nějaký plán A a záložní plán B pro to, čím byste ráda jednou děti měla?

Tammy: Myslím, že máme pro děti plány. Ale nikdy nevíte, pro co se samy rozhodnou, až budou starší. My je můžeme jen vést k tomu, aby si ujasnily, co by rády se svým životem dělaly.

Byli byste rádi, kdyby byli kluci sportovci?

Tomáš: Určitě bychom byli rádi a určitě z nich budou sportovci. Jestli ale budou vrcholoví sportovci, to už je na nich. Do toho je tlačit nebudeme. Ale ať sportují. Ať si vyberou všechny možné sporty, vyzkoušejí je, a co je bude bavit, to je bude bavit.

Už jste absolvovali jako čtyřčlenná rodina dovolenou?

Tomáš: Vlastně trochu ano, protože jsme jeli na jih za našima a tam je velká zahrada a spousta místa. To byla vlastně trošku dovolená pro nás, protože přece jenom v Praze najít takový výběh, jako mají naši na zahradě, to je těžké. Myslím, že to byla dovolená i pro děti, protože speciálně Tomík mohl běhat a lítat všude možně, což v Praze není úplně jednoduché.

Tomáši, co dělá s vaším sebevědomím, když zvládnete time management, rodinu, práci a všechno to okolo a jde to na jedničku?

Tomáš: Zatím nám to jde na jedničku z té stránky, že myslím nikdo netrpí. Ale ani Tammy, ani já nejsme jakožto sportovci úplně spokojeni s naším zevnějškem, s naším vzhledem. Času na sebe samotné máme samozřejmě méně. A to jsme ještě nezvládli nacpat do programu tak, abychom si občas zacvičili, udělali něco pro sebe, uvolnili si hlavu… Ale pracujeme na tom.

Mluví vaše děti dvěma jazyky?

Tammy: Děti jsou bilinguální. Malý tedy ještě nemluví, to je zřejmé, ale ten starší mluví sem a tam a rozumí česky i anglicky. Většina slov, která řekne, jsou vlastně česká. (smích)

A vy sama máte oblíbená česká slova?

Tammy: Slova, se kterými komunikuji s dětmi? Ano: „tady“ a „není“. Co tam je ještě dál? To jsou slova, která asi používám nejvíc.

Tomáš: Nejvíc používaná slova jsou momentálně „dost“, „stačí“ a „Už ne!“. (smích)