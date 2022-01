Tomáš Verner s manželkou čekají druhé dítě. Prozradili i pohlaví miminka

Po náročném podzimu, kdy si někdejší evropský krasobruslařský šampion Tomáš Verner dotančil v show StarDance pro třetí místo, strávil vánoční svátky v Kalifornii. Nynější ambasador Olympijského festivalu ukončil kariéru v roce 2014. Teď se kromě rodiny věnuje převážně sportovní akademii. Nejen o té promluvil v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

Nedávno jste se vrátil z Kalifornie, kde jste strávil Vánoce s rodinou. Proč právě tam?

Původně měly být naše společné Vánoce u nás doma v Borovanech, ale vzhledem k administrativním a vízovým komplikacím, které by vedly k tomu, že se nesejdeme celá rodina, jsme nakonec byli všichni u rodičů mé ženy v Kalifornii. Musím ale říct, že po velmi rušném období, které jsem zažíval poslední měsíce, jsem si letos svátky náramně užil. Neměl jsem s sebou ani počítač, ani telefon a věnoval jsem se jen rodině.

Dodrželi jste v Kalifornii stejné vánoční zvyky jako u nás?

Rozdíl byl ve spoustě věcí, třeba už jen v tom, že jsme si nekupovali dárky. Byli jsme šťastní, že jsme všichni spolu a věnovali se sobě navzájem. Tam se to navíc neslaví v tak velkém duchu jak u nás. Je to spíš o tom, že se povídá, hoduje, mírně se pije a odpočívá. A vzhledem k tomu, že moje žena je Američanka thajského původu, tak není kapr a bramborový salát, ale jedí se všechna možná jídla včetně thajských. Tabule je opravdu pestrá a pořád se hoduje.

Vašemu synovi je šestnáct měsíců, vnímal už kouzlo svátků?

Stromeček a dárečky, co jsme pro něj nachystali, mu byly úplně jedno. Ale opravdu ho velmi zaujaly ozdoby, takže zdobil a odzdoboval. (smích)

Jaký je váš chlapeček?

Asi jako většina rodičů vidím své dítě jako to nejhezčí, nejchytřejší a nejúžasnější na světě. Už pěkně chodí a teď dumá, jakým jazykem má začít mluvit, protože já na něj mluvím česky, žena na něj mluví anglicky a manželčini rodiče jen thajsky.

Takže bude vyrůstat opravdu multikulturně…

To ano, já jsem Čech, žena Američanka, rodiče Thajci… Stejně jsem celý svůj život cestoval, žil jsem šest let v Německu, tři roky v Kanadě a teď se nám se ženou líbí v Česku. A prarodiče jezdí i sem za námi, nejenom my tam. Oblíbili si totiž Prahu i naše Borovany.

Přesto jste se ženil v roce 2020 jen ve velmi úzkém rodinném kruhu…

Ano, covid nám zhatil naše plány na velkou svatbu. Je to samozřejmě komplikované, když máte početnou rodinu rozmístěnou po různých částech světa. Naše svatba proběhla 14. března 2020 a byli jsme na ní jen my dva, rodiče z obou stran a dva svědci. Žena má pořád sen o velké svatbě a krásných šatech, ale teď na to podle mě není vhodná doba. Ať už kvůli opatřením, času, nebo možnostem. Uvidíme, jak se věci vyvinou.

Tomáš Verner, Tammy Sutanová a jejich syn Tomáš (7. listopadu 2020)

Oficiální jméno vaší ženy je Charity, přesto jí říkáte Tammy, proč?

Když se narodila, dostala jméno Charity, ale celý život používá Tammy. To je jako dětská přezdívka, a navíc je to i lépe vyslovitelné pro Američany, nějak se tím přizpůsobují životu v Americe.

Tammy vás také podporovala celý podzim ve StarDance. Šel byste znovu do podobné soutěže? Jaká to pro vás byla zkušenost?

StarDance byla hezká kapitola mého života, ale už jsem ji uzavřel a jdu dál. Já to tak mám. Neohlížím se. Ale do takového typu pořadu jako je třeba Trosečník bych opravdu nikdy nešel. Nikdy! Nechtěl bych kvůli tomu ztratit rodinu. Když má člověk svoji práci, já mám třeba dvě, k tomu jsem byl několik měsíců ve StarDance a do toho rodina, tak to opravdu klade velké nároky na čas. A pro mě je rodina na prvním místě. Jednou stačilo. V tomhle mám jasno.

Kristýna Coufalová a Tomáš Verner ve finále StarDance XI

Aktivní krasobruslařskou kariéru jste ukončil v roce 2014, čemu se teď tedy pracovně věnujete?

Pracuji pro sportovní resortní centrum VICTORIA při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsem vedoucím sekce krasobruslení, což je víceméně administrativní práce. Vyrůstal jsem ve Victorii, téměř celý svůj sportovní život. Nejdříve jsem tam trénoval, pak jsem se stal asistentem trenéra, potom trenérem a teď jsem vedoucí celé naší sportovní sekce. Řeším tréninkové plány, faktury, placení a vyhodnocení úspěšnosti našich sportovců, kteří se dokázali v letošním roce kvalifikovat ve všech olympijských disciplínách do Pekingu 2022.

Mojí náplní práce je tedy zajistit veškerý komfort pro sportovce, aby měli podmínky pro kvalitní přípravu. Momentálně se připravujeme na zimní olympijské hry, kde budeme mít celkem šest sportovců ve všech olympijských disciplínách včetně premiéry České republiky v týmovém závodě, kam jsme se kvalifikovali vůbec poprvé. Aktuálně máme na programu mistrovství Evropy, kam odlétám na všechno dohlédnout.

Máte ale také svoji akademii…

Ano, to je ta druhá práce. Tři roky funguje Akademie Tomáše Vernera, kterou společně s Petrou Bienovou vedeme. V posledních dvou letech jsme sice dostali slušně zabrat, jako asi většina sportovních klubů a oddílů, ale přežili jsme a doufáme, že se nám už teď bude dařit. V akademii pracujeme oba, žena i já, máme oba své tréninkové hodiny, jen si vždycky přebíráme Tomíka. Teď ho zrovna hlídám já a až se žena vrátí, jedu na led.

Tomáš Verner po volné jízdě na mistrovství světa v Japonsku. Pro českého krasobruslaře to byl poslední velký závod.

Změnila covidová pandemie nějak i způsob trénování dětí?

Před covidem byly sportovní oddíly plné a nastavené na trénování téměř profi dětí několikrát týdně od brzkého věku. Všechno se ale změnilo. Řada dětí chce trénovat jen třeba dvakrát v týdnu, což nejen u krasobruslení nebylo od určitého věku téměř myslitelné. Kluby teď na to musejí reagovat a hledat ten správný klíč, jak s touto skupinou „hobíků“ pracovat. Je důležité, že děti mají o sport zájem a chtějí se hýbat. Další velkou změnou je věk, kdy děti do oddílů přicházejí. Kvůli výpadku náborů během covidu se nám hlásí mnohem starší děti, což je také zcela nová situace hlavně pro trenéry. Pokud chceme, aby náš sport přežil, musíme změnit dosavadní systém fungování i myšlení.

V roce 2014 jste naposledy závodil na Zimních olympijských hrách, a to v Soči. Jak jste je prožíval?

Pro nás sportovce to tehdy byl strašně stmelující prvek. Večer jsme si pouštěli záběry, jak nám lidé fandí a posílají vzkazy. Moc nás to nabíjelo a dojímalo zároveň. V ten moment bylo jedno, jakému sportu konkrétně lidé fandí, ale cítili jsme společně obrovskou podporu od lidí doma. Vítání po našem příletu bylo pro mě takové malé Nagano. Vážil jsem si moc všech, kteří tam na nás čekali.

Teď jste se stal ambasadorem Olympijského festivalu, který se koná od 4. do 20. února v Brně. Lidé si budou moci v areálu Nová Zbrojovka u vlakového nádraží Brno-Židenice vyzkoušet svoje sportovní dovednosti. Při natáčení promo spotu jste byl hokejistou, biatlonistou i rychlobruslařem. Co vám sedělo nejvíc?

Určitě hokej. Naposledy jsem byl hrát s Lukášem Krpálkem a jeho partou judistů. Oni mají totiž hokej jako doplňkový sport. Dost jsem si na ně věřil. Říkal jsem si, že je rozhodně přebruslím a budu na ledě i víc stabilnější. Vydrželo mi to přesně do okamžiku, kdy jsem šel s Lukášem do osobního souboje. Povalil mě na led a promáčkl mi asi sedm žeber. Naštěstí to bylo bez trvalejších následků. Pokud se Lukáš na festivalu objeví, chci být v jeho týmu.

Tomáš Verner ■ Narodil se 3. června 1986 v Písku.

■ Patří k nejúspěšnějším českým krasobruslařům, desetkrát byl mistrem republiky. Kompletní medailovou sbírku má z evropských šampionátů (zlato ze Záhřebu 2008), na mistrovstvích světa skončil nejlépe dvakrát čtvrtý. Na zimních olympijských hrách se mu už tolik nedařilo, jeho nejlepším umístěním byla 11. příčka z roku 2014. Kariéru ukončil před sedmi lety.

■ Vyzkoušel si také moderování v televizi a v internetovém vysílání.

■ Vloni na podzim skončil třetí v taneční show StarDance.

■ Je ženatý s bývalou americkou krasobruslařkou s thajskými kořeny Charity „Tammy“ Sutanovou. V září 2020 se jim narodil syn Tomáš.

Na jaký sport se na festivalu těšíte kromě krasobruslení a hokeje?

Hodně mě baví rychlobruslení. Je skvělé, že na Olympijském festivalu budou k zapůjčení profi brusle. Při natáčení spotu jsem je měl chvíli na noze a potřeboval bych určitě pár rad. Vzpomínám si, jak jsem před lety s Martinou Sáblíkovou a jejím trenérem Petrem Novákem dělal na zimáku srovnávací testy, které dopadly překvapivě dobře. Tehdy mi Petr dokonce řekl, že mám cit pro odraz i skluz a dalo by se se mnou pracovat.

Ale bylo to už před patnácti lety, tak nevím, jestli by měl ještě zájem. (smích) A nemůžu opomenout curling. Žil jsem tři roky v Kanadě a tam je curling po hokeji snad druhý nejpopulárnější sport. Mají soukromé kluby a lidé posouváním kamenů tráví volný čas. Dva roky jsem odolával a myslel si, že je to blbost, ale pak mě curling úplně pohltil. Takže se těším na pořádný turnaj!

A kterému sportu se raději vyhýbáte?

Sporty, které nechám ostatním, jsou běžky a biatlon. Běžky jsou strašná makačka. Biatlon jsem si zkoušel jednou v Novém Městě a po uběhnutí sedmi set metrů jsem netrefil ani jeden terč. Naopak sport, ve kterém mám velkou ambici se zlepšovat, je sáňkování se synem.