Muzikant Tomáš Vartecký ukázal fotky ze svatby, nevěsta oblékla černé šaty

Tomáš Vartecký a Martina Virák Lipnicki se brali koncem září v Mečově nedaleko Náchoda. Kytarista a hudebník se nyní na Instagramu pochlubil sérií momentek z netradičního romantického obřadu na louce, kde nechybělo koňské spřežení či nejbližší přátelé novomanželů. Nevěsta oblékla ve svatební den dlouhé černé šaty, které doplnila teniskami, ženich zvolil kožené kalhoty a černou košili.

O nové partnerce Tomáše Varteckého se toho příliš neví. Na svém Instagramu, který má pouze soukromý, o sobě uvádí, že se věnuje háčkování a odkazuje na svůj web, který je však nefunkční.

„Sdílíme s Martinou jednu domácnost a je mojí obrovskou oporou ve všem, co dělám. Prosím o respektování našeho soukromí a očekávám slušné vyjadřování, ať už máte na věc jakýkoliv názor,“ vzkázal kytarista kapely Kurtizány z 25. avenue svým fanouškům.

Se svou novou láskou Martinou se měl Vartecký seznámit v hotelu. „Tomáš už od dubna nebydlel doma. Přespával ve zkušebně a později v hotelu. Právě tam se spolu seznámili, protože Martina v hotelu pracuje jako pokojská. Doprovází ho na všech divokých mejdanech,“ uvedl nejmenovaný zdroj Blesku.

„Zasnoubili se asi dva týdny poté, co se poznali. Tomáš si chtěl Martinu vzít, co nejdřív to jen půjde. Martina měla v tu dobu dokonce stále ještě přítele a toho měla i poté, co se už zasnoubila s Varteckým. Teď už to je tedy konečně expřítel,“ dodal zdroj.

Ještě letos v březnu hovořila Anna K. v talkshow 7 pádů Honzy Dědka o zásnubních prstenech i chystané svatbě, v srpnu už bylo všechno jinak a přišlo oznámení o rozchodu.

„Naše cesty s mým životním partnerem Tomášem se po sedmadvaceti letech rozešly. Náš vztah byl plný lásky, porozumění a sounáležitosti, kterou si jen člověk může přát. Naše blízkost ani nejde pojmenovat, byli jsme jako jeden. Poslední roky ale nebyly lehké ani pro jednoho z nás,“ napsala zpěvačka Anna K. po rozchodu s Varteckým na svém facebookovém profilu. Dodala, že Tomáš si vybral cestu, na které už ho nemůže doprovázet.