Na svoji holku přitom nemyslím, říká Tomas Sean Pšenička o líbání s mužem

„Chtěl jsem dělat kameramana a střihače, protože mám obecně filmovou tvorbu rád, ale vzali mě na odvolání na konzervatoř, tak jsem dal přednost herectví. A teď jsem se dostal na FAMU, tak z toho mám radost,“ říká Pšenička.

Součástí přijímaček byl krátký film, který natočil se svými kamarády. Davidem Petrželkou, jenž hraje v Divadle Na zábradlí, Františkem Ferdinandem Hlavicou, synem Kláry Melíškové, s nímž se potkal v novém primáckém seriálu Polabí, a Annou Fučíkovou. „Byli neskuteční, všechna čest. I režiséři, kteří film viděli, říkali, že jsou úžasní,“ chválí herce, které poprvé vedl jako režisér. „Příběh vypráví o tom, jak se dva kluci smiřuji s tím, že k sobě něco cítí,“ prozrazuje děj desetiminutového snímku.

Tom Sean Pšenička a Daniel Krejčík v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (2024)

Je to téma, s nímž se herec setkává i v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Tam v roli Tondy přichází za svým otcem (Jan Čenský) s přiznáním, že je gay. Jeho partnera hraje Daniel Krejčík. „Zrovna dneska jsme si s Danem psali o našem oblíbeném filmu Queer od Guadagnina,“ poukazuje herec na fakt, že spolu mají přátelský vztah i mimo kameru. Nikoliv však intimní, proto se musel na rozdíl od Krejčíka, který se hlásí k homosexuální orientaci i v soukromí, na svoji roli připravit.

„Existují různé metody, jak na to, ale já si stojím za Stanislavským. Podle mě se herectví dá dělat jenom tak, že člověk pátrá ve své paměti a čerpá z vlastních zážitků. Samozřejmě, když hrajete vraha, tak si nemůžete sáhnout do šuplíčku vraždy, ale jde o to poskládat si tu jeho psychiku z částí sebe sama. Jsou to jenom jiné skládačky vás samotného,“ vysvětluje.

S Danem se musel před kamerou i líbat. Kupodivu mu to ale vůbec nevadilo. Přitom sám je zadaný, chodí s Josefínou Prachařovou. Představoval si místo něj tedy ji? „Nad tím vůbec v ten moment nepřemýšlím. Když jdu hrát, tak už jsem v roli, věřím, že jsem danou postavou. O tom to je. Když si tu postavu dokážete v sobě najít, poskládat si ji z nějakých emocí a pak se do ní překlopit, potom vám už stačí jenom být a říkat text,“ vypráví o svém přístupu k roli. „Říkal jsem to i hercům, když jsem s nimi točil svůj krátký film: Pouze si uvědomte, kde jste, co se říká, co se v této situaci děje, co si o tom myslíte a nikdy nic nehrajte,“ prozrazuje Pšenička.

Teď se ukáže na obrazovce Primy v naprosto odlišné roli. V Případu tanečnice hraje silně negativní postavu - Hynka, který se kvůli své holce rozhodne studovat taneční konzervatoř. Sofie je však zavražděna a podezření padne na každého. Taneční kroky, které mu role předepisovala, ho docela potrápily. Ale výzvy miluje. I proto chce dělat režii. „Film v sobě spojuje všechno, co mám rád. Herectví, hudbu, střih i postprodukci,“ těší se na studium.

Tomas Sean Pšenička v seriálu Polabí (2025)

A v Polabí, které se teprve připravuje k vysílání, bude hrát dalšího záporáka - Ondřeje Čermáka, obviněného z trestného činu. Z vězení je propuštěn na kauci a vrací se zpět do městečka Polabí, kde však není místními vítán. „Přesto jsem si k němu našel cestu rychleji než k Hynkovi,“ říká.

Tomasovým přáním je zahrát si se svým nevlastním bratrem Davidem Gránským, který stejně jako on studoval konzervatoř. „Byl strašně šikovný, takže na něj vzpomínali v dobrém, chválili ho. Nastavil laťku a já ji pak musel dotáhnout. Určitě mi to v prváku šlo hůř než jemu,“ překvapuje.