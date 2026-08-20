Tomáš Řepka promluvil o fotkách, na kterých se líbá s neznámou ženou

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Zvítězil rozum, říká Kristelová, která s Řepkou uvažovala o dítěti
Tomáš Řepka se ocitl pod palbou otázek poté, co Blesk zveřejnil fotografie, na nichž se líbá s neznámou ženou. O situaci se nyní rozhodl promluvit sám. Na svém instagramovém profilu zveřejnil ve čtvrtek ráno obsáhlé vyjádření, v němž zdůraznil, že jde o jeho jediné veřejné stanovisko k celé záležitosti.
„Nejsem bez chyb a moje žena to ví. O všem jsem jí řekl, vše věděla dopředu,“ napsal Řepka. Zároveň uvedl, že podle něj existovaly signály toho, co se chystá, a že o nich věděl.
Bývalý fotbalista se současně ohradil proti tomu, aby fotografie byly automaticky vykládány jako důkaz rozpadu jeho manželství. „Kačka je ale moje žena, člověk, kterej pro mě za ty roky udělal strašně moc, a znamená pro mě víc, než se dá napsat v jakýmkoliv článku,“ uvedl s tím, že na tomto podle něj „nikdo a nic“ nic nezmění.
Řepka také připustil vlastní pochybení. „Moji vinu to nesmejvá,“ napsal. Současně ale tvrdí, že situace podle něj neznamená rozchod. „Žádná rozchodová senzace se nekoná a věc je pro mě jednou pro vždy vyřešená,“ uvedl.
Podle Řepky navíc není možné z jedné události vyvozovat závěry o celém jeho dlouholetém vztahu. „Stejně tak ale nepotřebuju, aby někdo z jedny epizody vyprávěl příběh o deseti letech mého vztahu,“ napsal.
Řepka a Kateřina Kristelová jsou desátým rokem. Řepka v červnu v rozhovoru pro iDNES.cz označil současné období svého života za své nejkrásnější a o Kristelové mluvil jako o své velké opoře.
Ve svém aktuálním vyjádření napsal, že svou manželku miluje a že podle něj jejich vztah pokračuje. „Ten byl je a bude v pořádku,“ uvedl. Na závěr dodal, že za deset let jejich vztahu považuje tuto událost za první a zároveň poslední podobnou záležitost.