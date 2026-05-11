„Rozvod můžu potvrdit,“ uvedl Tomáš Krejčíř pro web Život v Česku. Se svou druhou ženou strávil sedmnáct let života. „Nešlo o nic dramatického, naše cesty se rozešly ve velmi korektním duchu,“ dodal.
Dvojice se dala dohromady po osudovém setkání během moderování pořadu Snídaně s Novou. Petra tehdy údajně přišla do studia jen jako záskok za nemocnou kolegyni, nakonec ale mezi ní a Krejčířem přeskočila jiskra, která herci obrátila život vzhůru nohama.
Kvůli nové lásce opustil svou první manželku Gabrielu, s níž má tři děti, dceru Doru (27) a syny Adama (24) a Davida (20). Rozvod tehdy nesl velmi těžce a otevřeně přiznával výčitky svědomí i pocit, že ublížil rodině.
S Petrou pak založil novou rodinu a narodily se jim další dvě děti, dcera Mia (9) a syn Sebastian Samuel (11). Právě děti označoval Tomáš Krejčíř v posledních rozhovorech za svou největší životní oporu. O manželce už v poslední době téměř nemluvil.
V době největší popularity patřil Krejčíř mezi hvězdy seriálu Rodinná pouta a diváci mu předpovídali velkou kariéru. Jenže do jeho života výrazně zasáhla mormonská církev, jejímž členem byl nakonec téměř dvacet let. Kvůli víře odmítal některé role, reklamy i zahraniční nabídky a později přiznal, že ho členství v církvi výrazně profesně omezilo.
Po odchodu ze sekty se jeho život změnil úplně. Společně s Petrou začal podnikat ve zdravotnictví a estetické medicíně. Vybudovali síť klinik a oftalmologických center, které po letech úspěšně prodali. Krejčíř pak několikrát uvedl, že díky tomu už v podstatě nemusí pracovat a může se věnovat rodinné farmě, zvířatům a životu mimo showbyznys.
Přesto se před časem znovu vrátil před kamery, například do seriálu Kamarádi. Sám přiznal, že mu herectví začalo po letech chybět.