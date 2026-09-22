Zvali ho, aby se podíval, jak se točí porno. Tom Sean Pšenička dostal strach

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V Česku je nejvíc pornohereček na počet obyvatel, říká Pšenička a točí o tom film
Při prvních trénincích na nadcházející taneční klání ho potěšilo zjištění, že není žádné „dřevo.“ „Já se strašně bál latiny a teď vidím, že to není tak hrozné. Jde mi to rychleji, než jsem předpokládal a i ty pohyby jsou relativně přirozenější, než jsem čekal,“ konstatuje Pšenička. Nejvíc se bál kroucení pánve, ale i na to si zvykl.
Na parketě ho ve StarDance bude vést Natálie Otáhalová. Druhou zkušenou tanečnici má doma, svoji partnerku Josefínu Prachařovou, která vystudovala taneční konzervatoř. „Doma spolu netrénujeme, to si nechávám do zkušebny, ale ukazuji jí videa ze zkoušek. Nejen jí, všem se jimi chlubím. A oni mě chválí, Josefína říká, že jsem šikovný. Mám velmi podporující rodinu, za což jsem vděčný,“ říká herec a zároveň student režie na FAMU.
Na svém kontě má první krátký film – Mánie mánie, zabývající se expoziční terapií, za který dostal ohodnocení B. „Všichni ve třídě jsme dostali B. Aňa Geislerová, která nás učí práci s herci, říkala, že je to motivační béčko,“ usmívá se herec.
Teď už připravuje druhý famácký film. „Bude o klukovi, který chtěl maximalizovat svůj potenciál. Žil tím tak moc, až zapomněl sám na sebe, na své vztahy a někomu ublížil,“ přibližuje děj budoucího nejspíš třicetiminutového snímku. „To téma tlaku na výkon mě hrozně baví. Naše generace je specifická tím, že se snaží být perfektní. Valí se to na nás ze sociálních sítích, co všechno bychom pro to měli dělat. Jsou tam doporučení jak zdravě jíst, pít, spát, jakou matchu jo, jakou kombuchu ne, které doplňky stravy užívat, aby člověk žil dobře, dlouho a zdravě. A tomu celému se říká health maxxing,“ vypráví.
Do toho dokončuje coby herec a koproducent s režisérem Adamem Sedlákem celovečerní snímek Rychlýprachy.avi, ve kterém hraje se svým „švagrem“ Františkem Prachařem bratry. „Je to film o fenoménu rychlých prachů. V této naší krásné zemi máme nejvíc pornohereček na počet obyvatel, takže hustota je to fakt veliká,“ vypráví, jaký „problém“ bude jejich film mimo jiné rozkrývat.
„Rychlý prachy je video formát z roku 2007, kdy jistý týpek chodil po ulici a nabízel holkám peníze za to, že se nechají natočit při sexu. A na motivy těchto událostí je náš film. Já mu říkám český Vlk z Wall Street,“ prozrazuje. Během vzniku snímku mu bylo nabídnuto, aby se přišel podívat na natáčení porno scén. „Zatím jsem k tomu ale nenašel odvahu,“ přiznává Tom a s díky odmítl.
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Čekají ho litry potu. Dalším soutěžícím ve StarDance je Tomas Sean Pšenička
Zásadní je ve filmu ale sourozenecký vztah hlavních postav. „Já jsem vize a mozek toho projektu, který je obdobou Rychlých prachů a František mu dává charisma,“ vypráví. Moje postava ve filmu říká, že jsme jako Liam a Noel Gallagherové z Oasis. Nenávidíme se a zároveň bez sebe nemůžeme být,“ popisuje. Film, který by měl mít premiéru příští rok, upozorňuje na problém manosféry, jak se souhrnně nazývají internetové skupiny, jež učí mladé chlapce negativním postojům k ženskému pohlaví.
„Patří do ní třeba incelové, což jsou muži, kteří žijí v nedobrovolném celibátu, ze kterého se může vyvinout až obrovská nenávist k ženám a touha ubližovat jim fyzicky. Je o tom natočena relativně dost známá britská minisérie Adolescent. A my chceme ukázat, jak jsou tyhle věci propojené,“ vypráví Pšenička, kterého čeká poslední dotáčka ve španělské Malaze. „Já si myslím, že na tenhle film by měli vzít rodiče své syny, kterým je třeba patnáct, šestnáct let, protože ukazuje, do jakých extrémů může dojít maskulinita, jak může být toxická,“ vysvětluje.
Na Slovensku zase natočil seriál Sexta o mladém chemikovi, který má strach z lásky. „City, láska, vztahy, veškeré intimity mu komplikují život, nechce se jimi zabývat, protože je upnutý na svou práci. A tak vyrobí náplast, díky které ztratí schopnost se do někoho zamilovat. Ale jako všechny léky i tento má vedlejší účinky. Je to můj srdcový projekt,“ říká Tom, který v něm ztvárnil hlavní postavu.
Léto měl herec rušné. Zúčastnil se totiž dvou svateb. Ženil se otec jeho přítelkyně – David Prachař, který si po rozvodu s Lindou Rybovou bral Sarah Haváčovou. A praštil do toho i Davidův syn Jakub, který se po pětileté známosti oženil s kolegyní Sarou Sandevou. Žádné velké taneční kreace ale na parketě nepředváděl. „Tam byla normální konvenční zábava,“ říká. Přiznává ale, že byl naměkko. „Mě svatby strašně dojímají, vždycky na nich brečím. I tady mi u obou tekly slzy,“ prozradil na sebe.
Zamýšlí se i nad tím, jak by jednou měla vypadat ta jeho. „Mně by se líbila u moře, ale zase by to bylo složitější pro ty pozvané dostat se tam. Takže je třeba se rozhodnout, co je důležitější, jestli mít tam všechny, co mám rád nebo aby to bylo na vysněném místě. Pro mě, abych tam měl svoje blízké. Ale určitě bych nechtěl, aby to byla velká party ve stylu Gatsbyho,“ směje se.