Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zvali ho, aby se podíval, jak se točí porno. Tom Sean Pšenička dostal strach

Autor:
Tomas Sean Pšenička. Je nejmladším ze tří bratrů, starší David Gránský je...

Tomas Sean Pšenička. Je nejmladším ze tří bratrů, starší David Gránský je rovněž herec. | foto: Zátorský JanMAFRA

Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová ve StarDance XIV (2026)
Tomas Sean Pšenička
Natálie Otáhalová a Tomas Sean Pšenička (14. září 2026)
Natálie Otáhalová ve StarDance XIV (2026)
75 fotografií
„Myslím, že tři tance bychom už dali, ne asi v nějaké dokonalé podobě, ale základy už jsem se stihl naučit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tom Sean Pšenička, jehož nedostižným vzorem je Oskar Hes, vítěz posledního ročníku StarDance.

V Česku je nejvíc pornohereček na počet obyvatel, říká Pšenička a točí o tom film

Při prvních trénincích na nadcházející taneční klání ho potěšilo zjištění, že není žádné „dřevo.“ „Já se strašně bál latiny a teď vidím, že to není tak hrozné. Jde mi to rychleji, než jsem předpokládal a i ty pohyby jsou relativně přirozenější, než jsem čekal,“ konstatuje Pšenička. Nejvíc se bál kroucení pánve, ale i na to si zvykl.

Na parketě ho ve StarDance bude vést Natálie Otáhalová. Druhou zkušenou tanečnici má doma, svoji partnerku Josefínu Prachařovou, která vystudovala taneční konzervatoř. „Doma spolu netrénujeme, to si nechávám do zkušebny, ale ukazuji jí videa ze zkoušek. Nejen jí, všem se jimi chlubím. A oni mě chválí, Josefína říká, že jsem šikovný. Mám velmi podporující rodinu, za což jsem vděčný,“ říká herec a zároveň student režie na FAMU.

Na svém kontě má první krátký film – Mánie mánie, zabývající se expoziční terapií, za který dostal ohodnocení B. „Všichni ve třídě jsme dostali B. Aňa Geislerová, která nás učí práci s herci, říkala, že je to motivační béčko,“ usmívá se herec.

Tomas Sean Pšenička. Je nejmladším ze tří bratrů, starší David Gránský je rovněž herec.
Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová ve StarDance XIV (2026)
Tomas Sean Pšenička
Natálie Otáhalová a Tomas Sean Pšenička (14. září 2026)
75 fotografií

Teď už připravuje druhý famácký film. „Bude o klukovi, který chtěl maximalizovat svůj potenciál. Žil tím tak moc, až zapomněl sám na sebe, na své vztahy a někomu ublížil,“ přibližuje děj budoucího nejspíš třicetiminutového snímku. „To téma tlaku na výkon mě hrozně baví. Naše generace je specifická tím, že se snaží být perfektní. Valí se to na nás ze sociálních sítích, co všechno bychom pro to měli dělat. Jsou tam doporučení jak zdravě jíst, pít, spát, jakou matchu jo, jakou kombuchu ne, které doplňky stravy užívat, aby člověk žil dobře, dlouho a zdravě. A tomu celému se říká health maxxing,“ vypráví.

Do toho dokončuje coby herec a koproducent s režisérem Adamem Sedlákem celovečerní snímek Rychlýprachy.avi, ve kterém hraje se svým „švagrem“ Františkem Prachařem bratry. „Je to film o fenoménu rychlých prachů. V této naší krásné zemi máme nejvíc pornohereček na počet obyvatel, takže hustota je to fakt veliká,“ vypráví, jaký „problém“ bude jejich film mimo jiné rozkrývat.

„Rychlý prachy je video formát z roku 2007, kdy jistý týpek chodil po ulici a nabízel holkám peníze za to, že se nechají natočit při sexu. A na motivy těchto událostí je náš film. Já mu říkám český Vlk z Wall Street,“ prozrazuje. Během vzniku snímku mu bylo nabídnuto, aby se přišel podívat na natáčení porno scén. „Zatím jsem k tomu ale nenašel odvahu,“ přiznává Tom a s díky odmítl.

Čekají ho litry potu. Dalším soutěžícím ve StarDance je Tomas Sean Pšenička

Zásadní je ve filmu ale sourozenecký vztah hlavních postav. „Já jsem vize a mozek toho projektu, který je obdobou Rychlých prachů a František mu dává charisma,“ vypráví. Moje postava ve filmu říká, že jsme jako Liam a Noel Gallagherové z Oasis. Nenávidíme se a zároveň bez sebe nemůžeme být,“ popisuje. Film, který by měl mít premiéru příští rok, upozorňuje na problém manosféry, jak se souhrnně nazývají internetové skupiny, jež učí mladé chlapce negativním postojům k ženskému pohlaví.

„Patří do ní třeba incelové, což jsou muži, kteří žijí v nedobrovolném celibátu, ze kterého se může vyvinout až obrovská nenávist k ženám a touha ubližovat jim fyzicky. Je o tom natočena relativně dost známá britská minisérie Adolescent. A my chceme ukázat, jak jsou tyhle věci propojené,“ vypráví Pšenička, kterého čeká poslední dotáčka ve španělské Malaze. „Já si myslím, že na tenhle film by měli vzít rodiče své syny, kterým je třeba patnáct, šestnáct let, protože ukazuje, do jakých extrémů může dojít maskulinita, jak může být toxická,“ vysvětluje.

Jeho přítelkyní je Josefína Prachařová, rovněž herečka.

Na Slovensku zase natočil seriál Sexta o mladém chemikovi, který má strach z lásky. „City, láska, vztahy, veškeré intimity mu komplikují život, nechce se jimi zabývat, protože je upnutý na svou práci. A tak vyrobí náplast, díky které ztratí schopnost se do někoho zamilovat. Ale jako všechny léky i tento má vedlejší účinky. Je to můj srdcový projekt,“ říká Tom, který v něm ztvárnil hlavní postavu.

Léto měl herec rušné. Zúčastnil se totiž dvou svateb. Ženil se otec jeho přítelkyně – David Prachař, který si po rozvodu s Lindou Rybovou bral Sarah Haváčovou. A praštil do toho i Davidův syn Jakub, který se po pětileté známosti oženil s kolegyní Sarou Sandevou. Žádné velké taneční kreace ale na parketě nepředváděl. „Tam byla normální konvenční zábava,“ říká. Přiznává ale, že byl naměkko. „Mě svatby strašně dojímají, vždycky na nich brečím. I tady mi u obou tekly slzy,“ prozradil na sebe.

Zamýšlí se i nad tím, jak by jednou měla vypadat ta jeho. „Mně by se líbila u moře, ale zase by to bylo složitější pro ty pozvané dostat se tam. Takže je třeba se rozhodnout, co je důležitější, jestli mít tam všechny, co mám rád nebo aby to bylo na vysněném místě. Pro mě, abych tam měl svoje blízké. Ale určitě bych nechtěl, aby to byla velká party ve stylu Gatsbyho,“ směje se.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)

Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná...

Zvali ho, aby se podíval, jak se točí porno. Tom Sean Pšenička dostal strach

Tomas Sean Pšenička. Je nejmladším ze tří bratrů, starší David Gránský je...

„Myslím, že tři tance bychom už dali, ne asi v nějaké dokonalé podobě, ale základy už jsem se stihl naučit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tom Sean Pšenička, jehož nedostižným vzorem je Oskar Hes,...

22. září 2026

Máme takovou jinou komunikaci, říká Anna Polívková o italském manželovi

Anna Polívková v Show Jana Krause (září 2026)

Herečka Anna Polívková (47) se před dvěma lety tajně vdala za svého italského přítele. V Show Jana Krause uvedla na pravou míru, co její manžel dělá, i jak si osvojil češtinu a co se mu u nás nejvíc...

22. září 2026

Talent, kokain, skandály. Pak zažil Robin Williams zlom, přišla nouze a temné myšlenky

Premium
Robin Williams na snímku z roku 2010

Herec Robin Williams měl pověst milého chlapíka s bezelstným výrazem malého dítěte a bezbřehým smyslem pro humor. Pod touto slupkou se ale skrývalo rozervané nitro a skandální soukromý život.

21. září 2026

Kaia krátce před Presleyho smrtí prolomila mlčení. Jeho závislost dopadla i na ni

Děti topmodelky Cindy Crawfordové Kaia a Presley měli smlouvu s modelingovou...

Modelka a herečka Kaia Gerberová přišla o staršího bratra Presleyho, který zemřel ve věku 27 let. Přibližně měsíc před jeho smrtí otevřeně popsala, jak jeho dlouholetý boj se závislostí ovlivnil...

21. září 2026  16:28

Herečka Donna Millsová je v 85 letech na OnlyFans. Odvážnější fotky nevylučuje

Donna Millsová pózuje na portrétní fotografii, rok 1980, Los Angeles

Americká herečka Donna Millsová, známá především jako intrikánka Abby Cunninghamová ze seriálu Knots Landing, si letos v červenci založila účet na platformě OnlyFans. Fanouškům nabízí pohled do svého...

21. září 2026  10:21

Kvůli otcově demenci šla na testy. Dcera Bruce Willise se bojí o své zdraví

Rumer Willisová a její sestry Scout a Tallulah

Rumer Willisová, nejstarší dcera herce Bruce Willise a herečky Demi Moore, se ve svých osmatřiceti letech intenzivně zabývá otázkou svého zdraví. Vzhledem k onemocnění, kterým trpí její otec a...

21. září 2026  9:01

Kevin Costner randí s koučkou životního stylu, která je o 31 let mladší

Kevin Costner (2026)

Americký herec Kevin Costner (71) se podle zahraničních médií dal dohromady se čtyřicetiletou koučkou životního stylu Jennifer Milburnovou. Oficiálně vztah zatím nepotvrdili. Paparazzi je ale...

21. září 2026  8:24

Ve 27 letech zemřel syn modelky Cindy Crawfordové, rodina žádá o soukromí

Presley Gerber, Kaia Gerberová, Cindy Crawfordová a Rande Gerber (Paříž, 29....

Syn americké supermodelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera Presley Gerber zemřel ve věku 27 let. Úmrtí potvrdila rodina prostřednictvím své zástupkyně. Podle záznamů losangeleského...

21. září 2026  7:24

Lucie Vondráčková: Synové mají velikou toleranci. Vědí, že mají prdlou mámu

Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková (46) má z manželství s Tomášem Plekancem (43) dva syny. Matyáš (14) a Adam (11) se podle herečky a zpěvačky museli smířit s její vášní pro chůzi. A nejen o tom promluvila v...

21. září 2026

Tohle v choreografii nebylo. Denisa Grossová sletěla z jeviště po holeních

Denisa Grossová na tiskové konferenci k muzikálu Děti ráje 20 let Tour 2026 v...

K tancování si Denisa Grossová přibrala další profesi. Dělá company manažerku muzikálu Děti ráje. „Herci se na mě obracejí s dotazy všeho druhu, já je přeposílám na produkci a pak jim tlumočím...

21. září 2026

Role lékařů mě těší. Ale zajímalo by mě, jestli bych přesvědčil i jako kretén, říká Zach

Premium
Roman Zach

I když jeho seriálové postavy nejsou vždy černobílé, v životopise by mohl mít klidně napsáno: povolání – klaďas. „Popravdě bych si hrozně rád zahrál i nějakého podivína, záporáka, gaunera… Zkrátka...

20. září 2026

Kdo je spisovatelka Dáša ze Zrádců? Mistryni zápletek chtěli vyloučit hned na začátku

Dáša

Třetí řada Zrádců sotva začala a spisovatelka Dagmar Digma Čechová už ukázala, že ve hře nehodlá zůstat v pozadí. O svou účast na Křivoklátě musela bojovat ještě předtím, než soutěžící vůbec dorazili...

20. září 2026  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.