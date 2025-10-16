Tom Cruise a Ana de Armasová se rozešli. Vydrželi spolu devět měsíců

„Jiskra mezi nimi vyhasla, ale i tak se mají rádi a rádi spolu tráví čas. Oba k tomu přistoupili opravdu dospěle. Tom a Ana spolu strávili hezký čas, ale jejich vztah už dospěl ke konci. Zůstanou dobrými přáteli, ale už netvoří pár. Jen si uvědomili, že jejich vztah nemá dlouhodobou budoucnost a že jim to lépe funguje jako kamarádům,“ cituje svůj zdroj list The Sun.
Tom Cruise a Ana de Armasová, která je o 26 mladší než herec, spolu začali randit na počátku tohoto roku, kdy je vyfotili na romantických večeřích a procházkách. V červenci strávili společně dovolenou ve Španělsku, kde si užívali projížďku na lodi u Menorky.
Koncem měsíce byli vyfoceni, jak se drží za ruce ve Vermontu, což bylo dosud nejzřetelnější potvrzení jejich vztahu. V témže měsíci navštívili koncert skupiny Oasis na londýnském stadionu Wembley. Na videu producenta a DJ Goldieho, sdíleném na Instagramu, dvojice tančila a Cruise sahal po Anině ruce.
Kubánská herečka Ana de Armasová byla od roku 2011 do roku 2013 vdaná za španělského herce a modela Marca Cloteta (45). V minulosti měla také vztah s Benem Affleckem (2019 až 2021) a v roce 2024 byla spojována s Manuelem Anidem Cuestou, nevlastním synem kubánského prezidenta Miguela Díaze-Canela Bermúdeze.
Tom Cruise byl třikrát ženatý. Jeho první ženou byla herečka Mimi Rogersová (69). Vzali se v roce 1987 a rozvedli o tři roky později. S druhou manželkou Nicole Kidmanovou (58), kterou si vzal v roce 1990, vychovával dvě adoptivní děti, dceru Isabellu (32) a syna Connora (30). Druhé manželství skončilo rozvodem v roce 2001. Pak se v roce 2006 oženil s Katie Holmesovou (46), se kterou má dceru Suri (19). Manželé se rozvedli v roce 2012.