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Tobey Maguire pár týdnů po rozvodu oddal svou exmanželku. Vzala si syna miliardáře

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  12:11
Jennifer Meyerová a Tobey Maguire na Zlatých glóbech v Los Angeles (17. ledna...

Jennifer Meyerová a Tobey Maguire na Zlatých glóbech v Los Angeles (17. ledna 2010) | foto: Profimedia.cz

Jennifer Meyerová a Geoffrey Ogunlesi na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles...
Tobey Maguire a jeho manželka Jennifer Meyerová (7. ledna 2014)
Tobey Maguire (Los Angeles, 15. prosince 2022)
Jennifer Meyerová a Tobey Maguire (New York, 1. května 2013)
12 fotografií
Herec Tobey Maguire (51) má se svou bývalou ženou Jennifer Meyerovou (49) nadstandardní vztahy i po rozvodu. A to až tak, že jen pár týdnů jeho oficálním ukončení oddal svou exmanželku. Ta si vzala miliardářského dědice Geoffreyho Ogunlesiho (34).

Návrhářka šperků Jennifer Meyerová a syn nigerijského miliardáře, právníka a investičního bankéře Adebaya Ogunlesiho Geoffrey se vzali 10. října po třech letech randění.

Svůj vztah oficiálně uzavřeli jen několik týdnů poté, co Meyerová a její exmanžel Maguire oficiálně dokončili rozvod. Manželi byli v letech 2007 až 2016 a mají spolu devatenáctiletou dceru Ruby Sweetheart a sedmnáctiletého syna Otise Tobiase.

Oddávajícím novomanželů byl právě představitel filmového Spidermana Tobey Maguire, se kterým se Jennifer Meyerová rozešla už před deseti lety a před šesti podala žádost o rozvod.

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Jennifer Meyer and Geoffrey Ogunlesi have tied the knot! Tobey Maguire, Meyer’s ex-husband, officiated the newlyweds’ ceremony, shortly after the former pair officially finalized their divorce on Sept. 21.

Meyer and Ogunlesi were joined by A-list guests among the likes of Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Lauren Sánchez Bezos and Courteney Cox.

Read more at our link in bio. | :@backgrid_usa ;Clint Brewer Photography; The Hapa Blonde

11. října 2026 v 22:10, příspěvek archivován: 12. října 2026 v 11:51
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Podnikatelka Meyerová a Ogunlesi, který je také zakladatelem a generálním ředitelem společnosti The Ogunlesi Group, jež zastupuje umělce, si řekli své „ano“ v resortu Four Seasons na havajském ostrově Lanai. Mezi hosty z řad celebrit nechyběly herečky Rachel Zoe a Courteney Coxová, nebi herec Leonardo DiCaprio s modelkou Vittorií Cerettiovou či miliardář Jeff Bezos s manželkou Lauren Sanchezovou.

Meyerová má s Ogunlesim dceru, která se narodila začátkem roku 2026. V květnovém rozhovoru pro magazín People ocenila svého bývalého manžela i tehdejšího snoubence za to, jak dobře funguje jejich smíšená rodina. „Cestujeme všichni společně. Trávíme spolu všechny svátky i narozeniny,“ uvedla Meyerová. „Tobey je úžasný otec i úžasný bývalý manžel. Geoff ho má rád a on má rád Geoffa. A tak to všechno prostě funguje.“

Tobey Maguire o svém soukromí moc nemluví. Jeho přítelkyní by měla být modelka a influencerka Mishka Silva. Dvojicic v únoru 2026 vyfotili na Super Bowlu LX.

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