Tobey Maguire pár týdnů po rozvodu oddal svou exmanželku. Vzala si syna miliardáře

Návrhářka šperků Jennifer Meyerová a syn nigerijského miliardáře, právníka a investičního bankéře Adebaya Ogunlesiho Geoffrey se vzali 10. října po třech letech randění.
Svůj vztah oficiálně uzavřeli jen několik týdnů poté, co Meyerová a její exmanžel Maguire oficiálně dokončili rozvod. Manželi byli v letech 2007 až 2016 a mají spolu devatenáctiletou dceru Ruby Sweetheart a sedmnáctiletého syna Otise Tobiase.
Oddávajícím novomanželů byl právě představitel filmového Spidermana Tobey Maguire, se kterým se Jennifer Meyerová rozešla už před deseti lety a před šesti podala žádost o rozvod.
Podnikatelka Meyerová a Ogunlesi, který je také zakladatelem a generálním ředitelem společnosti The Ogunlesi Group, jež zastupuje umělce, si řekli své „ano“ v resortu Four Seasons na havajském ostrově Lanai. Mezi hosty z řad celebrit nechyběly herečky Rachel Zoe a Courteney Coxová, nebi herec Leonardo DiCaprio s modelkou Vittorií Cerettiovou či miliardář Jeff Bezos s manželkou Lauren Sanchezovou.
Meyerová má s Ogunlesim dceru, která se narodila začátkem roku 2026. V květnovém rozhovoru pro magazín People ocenila svého bývalého manžela i tehdejšího snoubence za to, jak dobře funguje jejich smíšená rodina. „Cestujeme všichni společně. Trávíme spolu všechny svátky i narozeniny,“ uvedla Meyerová. „Tobey je úžasný otec i úžasný bývalý manžel. Geoff ho má rád a on má rád Geoffa. A tak to všechno prostě funguje.“
Tobey Maguire o svém soukromí moc nemluví. Jeho přítelkyní by měla být modelka a influencerka Mishka Silva. Dvojicic v únoru 2026 vyfotili na Super Bowlu LX.