Matka ho měla v 11 letech. Byla postižená a zneužil ji příbuzný. Herec odhalil tajemství

  13:03
Americký herec a zpěvák Terrell Carter (50) se rozpovídal o rodinném tajemství. Narodil se mentálně zaostalé a postižené jedenáctileté dívce. Jeho matka navíc otěhotněla po znásilnění starším příbuzným.
Terrell Carter v Atlantě (4. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Matce Terrella Cartera po narození amputovali jednu nohu a celé dětství měla spoustu zdravotních problémů. Byla také mentálně zaostalá a kvůli opožděnému vývoji neměla nikdy mít děti. Carterova rodina tehdy netušila, že je dívka těhotná, dokud nebyla v devátém měsíci. Domnívali se, že za přibývání na váze mohou její léky.

Otcem byl tehdy šestadvacetiletý rodinný příslušník, který jeho matku zneužil. Oba rodiče již zemřeli. „Byl jsem problémové dítě, které bylo opředeno rodinným tajemstvím. Vyrůstal jsem pod rouškou utajování, protože můj otec nechtěl, aby se o tom někdo dozvěděl,“ prohlásil Terrell Carter v podcastu QL Show.

Jeho babička a ostatní členové rodiny dělali vše pro to, aby skutečnou pravdu nikdo neznal. Chtěli mít svůj klid, na který byli zvyklí. „A pak tu byla moje maminka, která byla postižená. Sotva uměla mluvit. Když mi bylo pět let, uvědomil jsem si, že je jiná. Pamatuji si, že jsem si říkal, že není jako já,“ prozradil.

„Pohádali jsme se kvůli pastelkám a pamatuji si, že jsem si v tu chvíli pomyslel, že mluví jako dítě. Uvědomil jsem si, že jsem ji už mentálně přerostl,“ řekl. „A protože moje maminka musela projít vším, čím si prošla v tak mladém věku, a nemohla mluvit, jsem jejím hlasem nyní já.“

Také během dospívání se cítil jiný, než jeho vrstevníci. „Moje rodina byla ta nejhorší z nejhorších, když se na to podíváte zvenčí. Byl to příběh, který jsem nechtěl, aby někdo znal. Kdo by chtěl říkat lidem, že jeho matku zneužili a že je dítětem počatým během incestu?“ dodal Carter.

Terrell Carter v Atlantě (1. června 2023)

Svého otce, který hrál na kytaru a sloužil v armádě, potkal jen jednou nebo dvakrát. Byli si prý velmi podobní. O rodinné historii se dozvěděl v osmi letech od své tety, která přišla na návštěvu a prohlásila, že všichni ví, koho je synem. Nikdo to ale nechtěl oficiálně potvrdit, aby neskončil ve vězení. „Narodil jsem se do této šílené rodiny. Všichni to věděli a všichni žili v nefunkční rodině s těmi nejhoršími lidmi a v nejhorších situacích, jaké si dokážete představit,“ řekl.

Nakonec vyhledal terapii a stal se mužem, jakým je dnes. „Nevěděl jsem, co je to láska. Nevěděl jsem, jak navázat skutečné vztahy s lidmi. I když se věci vyvíjely dobře, uvědomil jsem si, že jsem úplně mimo, protože... jak můžete vědět, jak láska vypadá?“ dodal.

Carter napsal knihu Problem Child, ve které traumata z dětství otevírá. „Vyprávěl jsem svůj příběh soukromě několika přátelům a viděl jsem, jak jim to otevřelo dveře, aby se sami osvobodili a mohli vyprávět své vlastní příběhy. Chtěl jsem být příkladem,“ dodal herec ze seriálu Od nuly.

