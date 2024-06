Se seznamkami končím, psali mi úchylové, říká Hatcherová ze Zoufalých manželek

„Bylo tam dost mužů, kterým jsem vůbec neodpovídala, protože mi různí úchylové psali, zda jsem pořád tak sexy kočka s perfektním tělem? Říkala jsem si, co to sakra je? S takovými lidmi určitě nechci nic mít,“ uvedla Teri Hatcherová pro pořad Entertainment Tonight.

Dana Delanyová, Eva Longoria, Felicity Huffmanová, Marcia Crossová, Teri Hatcherová a Nicollette Sheridanová v seriálu Zoufalé manželky (2004)

Jiní potencionální nápadníci herečce zase nevěřili, že je to opravdu ona a mysleli, že se za ni v seznamce někdo vydává. „Nikdy jsem těmto lidem neodpověděla a myslím, že se proto naštvali a nahlásili můj profil jako falešný. A tak mě prostě z té seznamky jednoho krásného dne vyhodili. Co si o tom všem myslím? Bylo asi hloupé to vůbec zkoušet,“ míní.

Autorům aplikace si písemně stěžovala a chtěla po nich vrátit peníze. „Omluvili se mi. Přešla mě ale chuť to dál zkoušet. Se seznamovacími aplikacemi jsem definitivně skončila. Mám pocit, že jestli mám najít lásku, půjde to jedině jako kdysi, pěkně postaru. Zkrátka někam půjdu, někoho tam potkám a padneme si vzájemně do oka. Tak to prostě bude. A pokud ne, nedá se nic dělat,“ popisuje Hatcherová.

„Nechci říct, že jsem to s muži úplně vzdala. Moje srdce je otevřené. Ale zároveň mám skvělé přátele, hodně cestuji, zažívám různé skvělé věci. Starám se o své rodiče, miluji své kočky, zahradničím a chodím ráda a často na pláž. Mám zkrátka stále co dělat. Žiji velmi plnohodnotný život. A pravda je, že pokud do svého života nechám ještě vstoupit nějakého muže, bude muset být opravdu výjimečný,“ dodala Hatcherová.

Hvězda seriálu Zoufalé manželky je dvakrát rozvedená. V letech 1988 až 1989 byla vdaná za osobního trenéra Marcuse Leitholda a v letech 1994 až 2003 za amerického herce Jona Tenneyho. S tím má dceru Emerson Tenneyovou (26).

VIDEO: Život herečky Teri Hatcherové: