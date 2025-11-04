Při prvním sexu jsem vůbec nevěděla, co je to kondom, přiznává Zoufalá manželka

„Poprvé jsem měla sex, když mi bylo sedmnáct,“ svěřila se Teri. „A vůbec jsem nevěděla, co je to kondom. Nikdo mi nic nevysvětlil, doma se o tom nemluvilo, ve škole taky ne. Byla jsem naivní a úplně nepřipravená.“
Hatcherová přiznala, že v sobě dlouho měla stud a nejistotu. „Trvalo mi roky, než jsem pochopila, že ženské tělo není nic, za co by se člověk měl stydět. Dnes se za nic neschovávám - a to je obrovská svoboda,“ svěřila se herečka, která se stala symbolem sebevědomí žen po padesátce.
A dnes? V šedesáti letech Teri září víc než kdy dřív. Na Instagramu pravidelně sdílí fotky z dovolené nebo z cvičení, a její fanoušci nevěří vlastním očím. „Jak to děláš, že vypadáš mladší než v Zoufalých manželkách?“ ptají se v komentářích.
Hatcherová tvrdí, že tajemství není v žádných injekcích ani plastice. „Nikdy jsem si nenechala dát žádné výplně. Dělám jógu, hodně plavu, jím zdravě a hlavně se snažím být vděčná. Krása podle mě vychází z toho, jak se člověk cítí,“ vysvětlila.
Herečka, která před lety získala Zlatý glóbus za roli Susan Mayerové, dnes inspiruje ženy po celém světě - nejen svým vzhledem, ale i upřímností. „Už se nestydím mluvit o ničem. Ani o chybách, ani o těle, ani o stárnutí. Život po padesátce je ten nejlepší, jaký jsem kdy měla,“ dodala s úsměvem.