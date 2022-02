S Milanem již chvíli netvoříme pár, přiznala Kovalová tři roky po svatbě

„S Milanem již chvíli netvoříme pár. Je to skvělý chlap a přeji mu do budoucna jen to nejlepší,“ napsala dvaatřicetiletá Terezie Kovalová na Instagram.

Své příznivce poprosila, aby v komentářích nesmutnili. „Ač to chápu, pro mě se stalo něco dobrého. A tudíž mi smutnění přijde zbytečné. Na to žijeme fakt moc krátký život, který holt jde dál. Tak nové etapě zdar,“ dodala hudebnice.

Violoncellistka a sportovní manažer Milan Vodička se brali v květnu 2019 na zámku v Mikulově. „Navždy, forever,“ napsala tehdy na sociální síť Kovalová.

Hudebnice a modelka Terezie Kovalová kdysi chodila s muzikantem Tomášem Klusem. Toho jí nakonec přebrala kamarádka Tamara.